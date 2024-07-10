5 дней
Уральский мультиактив
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 42 500₽ за человека
5 дней
Добро пожаловать в Башкирию
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
28 авг в 10:00
67 900₽ за человека
5 дней
Башкирский сок
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
14 мая в 10:00
11 июн в 10:00
60 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена10 июля 2024В зимнюю сказку. Новый год на УралеОгромное спасибо организаторам тура и особенно Алёне Суворовой
- AAlima23 июня 2024В зимнюю сказку. Новый год на УралеСпасибо большое гиду Наталье.
- ААндрей3 марта 2024Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
- ЭЭльвира26 января 2024Тур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас было новое приключение - катание
- ГГалина13 января 2024В зимнюю сказку. Новый год на УралеПосетив Южный Урал, я еще раз убедилась, насколько прекрасна и сказочна наша родная страна Россия! Завораживающая зимняя красота этих мест, остаётся навсегда в сердце!
- ААндрей15 сентября 2023Весенний сплав по реке ЛемезаЧто сказать? Все скверно: все дни нас поливало сверху, мокрая одежда, обувь, мокрый лес, кусты, трава. А реки обмелели, то
- ККсения11 сентября 2023Уральский узор. МультитурОтличная организация принимающей стороной.
- ББродецкая3 сентября 2023Уральский узор. МультитурОрганизацией тура остались довольны. Очень душевно и вкусно было на турбазе Тенгри. Впрочем, почти везде кормили хорошо. Особая благодарность нашему гиду Елене и водителю Андрею, очень внимательным и заботливым.
- ЮЮлия28 августа 2023Уральский узор. МультитурОчень ответственный организатор, приятные, веселые и приветливые гиды, которые сопровождали нас в туре.
- ТТатьяна18 июля 2023Весенний сплав по реке Лемеза7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области). Чудесная природа на протяжении всего маршрута, но во второй половине
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «5-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Уфе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Уфе в августе 2024
Сейчас в Уфе в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 42 500 до 67 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Забронируйте тур в Уфе на 2024 год по теме «5-дневные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от 42500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь