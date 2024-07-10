Авторские 5-дневные туры в Уфу

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Уфе, цены от 42 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Уральский мультиактив
На снегоходах
3 отзыва
5 дней
Уральский мультиактив
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 42 500 за человека
Добро пожаловать в Башкирию
На автобусе
5 дней
Добро пожаловать в Башкирию
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
28 авг в 10:00
67 900 за человека
Башкирский сок
На автобусе
5 дней
Башкирский сок
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
14 мая в 10:00
11 июн в 10:00
60 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    10 июля 2024
    В зимнюю сказку. Новый год на Урале
    Огромное спасибо организаторам тура и особенно Алёне Суворовой
  • A
    Alima
    23 июня 2024
    В зимнюю сказку. Новый год на Урале
    Спасибо большое гиду Наталье.
    Спасибо большое гиду НатальеСпасибо большое гиду НатальеСпасибо большое гиду НатальеСпасибо большое гиду Наталье
  • А
    Андрей
    3 марта 2024
    Уральский мультиактив
    Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
  • Э
    Эльвира
    26 января 2024
    Уральский мультиактив
    Тур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас было новое приключение - катание
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    на снегоходе, в санях с лошадкой, на лыжах! Понравилось, что можно испробовать такие различные виды отдыха в одном туре. Произвел впечатление рассказ о заповеднике, его обитателях и конечно, пещера Шульган-Таш. При входе в пещеру великолепные виды! Кормили хорошо, еда без изысков, не считая конины. Главное, что сотрудники турбазы и гиды очень душевные. Отдыхать в их компании было приятно! А также хочу отметить, что несмотря на сильный мороз за окном, в домике было тепло и комфортно.

    Тур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас было
  • Г
    Галина
    13 января 2024
    В зимнюю сказку. Новый год на Урале
    Посетив Южный Урал, я еще раз убедилась, насколько прекрасна и сказочна наша родная страна Россия! Завораживающая зимняя красота этих мест, остаётся навсегда в сердце!
  • А
    Андрей
    15 сентября 2023
    Весенний сплав по реке Лемеза
    Что сказать? Все скверно: все дни нас поливало сверху, мокрая одежда, обувь, мокрый лес, кусты, трава. А реки обмелели, то
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    и дело скребли по камням, приходилось спрыгивать и вытаскивать катамаран. Короче, не обеспечили ни погоду, ни природу. А к организации нареканий нет. Транспорт и туда, и обратно подавался четко, вовремя, вёз хорошо. Отличный гид-инструктор Алексей, вёл уверенно, спокойно, со знанием дела и с веселым расположением духа. И повар-завхоз Александра -молодец! Весело, с улыбочкой, быстро, четко: костёр горит, продукты режутся, котлы шкварчат. Пища отменного качества, достаточного вполне количества. Разнообразие вкусных блюд. Без повторов! Обеспечение инвентарем так же на уровне: всего хватало - палаток, спальников, пенок, посуды, топоров… Короче, принимающая сторона отлично подготовил и провёл наш сплав!

  • К
    Ксения
    11 сентября 2023
    Уральский узор. Мультитур
    Отличная организация принимающей стороной.
  • Б
    Бродецкая
    3 сентября 2023
    Уральский узор. Мультитур
    Организацией тура остались довольны. Очень душевно и вкусно было на турбазе Тенгри. Впрочем, почти везде кормили хорошо. Особая благодарность нашему гиду Елене и водителю Андрею, очень внимательным и заботливым.
  • Ю
    Юлия
    28 августа 2023
    Уральский узор. Мультитур
    Очень ответственный организатор, приятные, веселые и приветливые гиды, которые сопровождали нас в туре.
    Очень ответственный организатор, приятные, веселые и приветливые гиды, которые сопровождали нас в туреОчень ответственный организатор, приятные, веселые и приветливые гиды, которые сопровождали нас в туре
  • Т
    Татьяна
    18 июля 2023
    Весенний сплав по реке Лемеза
    7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области). Чудесная природа на протяжении всего маршрута, но во второй половине
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    пути количество катамаранов на реке, людей и баз отдыха увеличивается в геометрической прогрессии. Возможно лучше сделать тур с началом в субботу, чтобы крайние дни были не так насыщенны людьми со сплавов выходного дня. Питание восторг - вкусное, разнообразное! (отдельное спасибо за организацию и уют второму инструктору-Екатерине). В связи с жарой обмельчали реки, но даже это не помешало нам его проплыть (местами пройти) по максимуму насладившись красотой вокруг!

    7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)7 дневное приключение на реке Ай (граница Башкирии и Челябинской области)

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «5-дневные туры»

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  3. Башкирский сок
Сколько стоит тур в Уфе в августе 2024
Сейчас в Уфе в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 42 500 до 67 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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