Выходные на Южном Урале

Групповой тур в Уфе
5
3 отзыва
Конно-верховые прогулки проходят по живописной местности Южного Урала. Опытные инструкторы познакомят с конной упряжью, обучат навыкам верховой езды. Выносливые и добродушные лошади провезут по сказочно-красивым уголкам Гафурийского района. Чарующая красота пейзажей, хвойный воздух, уют и тепло костра наполнят Вас энергией. Тур проводится в любые даты при группе от 6 человек в период с мая по сентябрь.
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Ближайшие даты:
30
апр
5
мая
9
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
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даты

Что вас ожидает:

Общение с лошадьми
Общение с лошадьми
Погладим и покормим лошадок, сделаем прическу на гриве и прогуляемся верхом
Уральские пещеры
Уральские пещеры
Насладимся живительной прохладой Киндерлинской пещеры
Жаркая банька
Жаркая банька
Попаримся в настоящей деревенской баньке

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы, радиальный выезд в окрестностях р. Зилим

Встреча группы в г. Уфа (трансфер оплачивается отдельно):

В 10:00 у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Автобусный переезд: Уфа – д. Имендяшево (140 км).

Самостоятельный заезд в с. Имендяшево (турбаза Табын)

  • в первый день тура к 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа).

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.

Размещение на турбазе «Табын».

Подготовка к маршруту, ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью.

Радиальный выезд в окрестностях р. Зилим.

Посещение конного двора.

Вы сможете погладить жеребенка Бумера, посмотреть на вожака табуна Кузю, устроить фотосессию.

Так же желающие могут принять участие в конкурсе на лучшую прическу на гриве и угостить лошадок.

Ужин на турбазе.

Встреча группы, радиальный выезд в окрестностях р. ЗилимВстреча группы, радиальный выезд в окрестностях р. ЗилимВстреча группы, радиальный выезд в окрестностях р. ЗилимВстреча группы, радиальный выезд в окрестностях р. Зилим
2 день

Конно-верховой переход до пещеры Киндерлинская

Завтрак.

Подготовка к конному походу, ознакомление с упряжью.

Конно-верховой переход до пещеры Киндерлинская (Победа), по дороге скала Сарыташ.

Посещение входной группы пещеры.

Дальнейшее знакомство с пещерой возможно только при наличии соответствующей подготовки и спец, снаряжения.

Обед в полевых условиях.

Возвращение на турбазу «Табын».

По дороге – скала Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима).

Ужин. Деревенская баня «по-белому».

Конно-верховой переход до пещеры КиндерлинскаяКонно-верховой переход до пещеры КиндерлинскаяКонно-верховой переход до пещеры КиндерлинскаяКонно-верховой переход до пещеры КиндерлинскаяКонно-верховой переход до пещеры Киндерлинская
3 день

Радиальная конно-верховая прогулка в окрестностях д. Имендяшево, отъезд

Завтрак на турбазе.

Радиальная конно-верховая прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Акташ, обзор долины р. Зилим.

Обед на турбазе.

Сбор снаряжения, отъезд.

Отъезд в г. Уфа (трансфер оплачивается отдельно):

  • В день отъезда организован трансфер: с. Имендяшево – г. Уфа (140 км): универмаг «УФА» (к 19:00 по местному времени).

Самостоятельный отъезд:

  • В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Имендяшево с 15:00 до 16:00 ч. по местному времени.
Радиальная конно-верховая прогулка в окрестностях д. Имендяшево, отъездРадиальная конно-верховая прогулка в окрестностях д. Имендяшево, отъездРадиальная конно-верховая прогулка в окрестностях д. Имендяшево, отъездРадиальная конно-верховая прогулка в окрестностях д. Имендяшево, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе в д. Имендяшево.

Многоместное размещение (комнаты на 8 человек), столовая, кухня. В доме – печное отопление, электричество. Баня «по-белому». Туалет на улице

Варианты проживания

Турбаза «Табын»

2 ночи

Турбаза «Табын» расположена в селе Имендяшево Гафурийского района, рядом с географическим центром Башкирии. Всего два часа езды на автомобиле из Уфы (140 км).

Турбаза представляет собой деревянные строения, обособленно стоящие от центра села.

В жилом доме – две комнаты, на 9–10 человек каждая. В комнатах – кровати с ортопедическими матрасами, выдается комплект постельного белья.

На базе есть электричество, а соответственно, и возможность зарядить мобильный телефон (принимаются сигналы сотовых операторов Мтс, Билайн).

На территории находится большая баня по-белому.

Умывальники в доме рукомойного типа. Туалет на улице.

Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-х разовое питание (кроме: завтрак - в первый день, ужин - в последний день)
  • Проживание на турбазе
  • Аренда снаряжения и лошадей
  • Работа инструкторов
  • Экскурсии (по программе)
  • Баня (1 раз)
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (г. Уфа - с. Имендяшево - г. Уфа) - 3 200 руб. /чел
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы: легковая, прицеп, мототехника - 150 руб. /деньавто до 8 мест, джип - 250 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника - 150 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип - 250 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или х\б, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.

Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое предоставляется снаряжение?

индивидуальное: постельное белье; специальное – конная упряжь, термосы, костровое оборудование;

Как организовано питание в туре?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на активной части маршрута: один обед в полевых условиях, туристы принимают участие в приготовлении пищи.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
3 мар 2024
Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
Э
26 янв 2024
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
В
23 ноя 2023
Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.
Природа красивая!
Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.

Тур входит в следующие категории Уфы

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