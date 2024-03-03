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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы, радиальный выезд в окрестностях р. Зилим
Встреча группы в г. Уфа (трансфер оплачивается отдельно):
В 10:00 у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Автобусный переезд: Уфа – д. Имендяшево (140 км).
Самостоятельный заезд в с. Имендяшево (турбаза Табын)
- в первый день тура к 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа).
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.
Размещение на турбазе «Табын».
Подготовка к маршруту, ознакомление с упряжью.
Обучение навыкам управления лошадью.
Радиальный выезд в окрестностях р. Зилим.
Посещение конного двора.
Вы сможете погладить жеребенка Бумера, посмотреть на вожака табуна Кузю, устроить фотосессию.
Так же желающие могут принять участие в конкурсе на лучшую прическу на гриве и угостить лошадок.
Ужин на турбазе.
Конно-верховой переход до пещеры Киндерлинская
Завтрак.
Подготовка к конному походу, ознакомление с упряжью.
Конно-верховой переход до пещеры Киндерлинская (Победа), по дороге скала Сарыташ.
Посещение входной группы пещеры.
Дальнейшее знакомство с пещерой возможно только при наличии соответствующей подготовки и спец, снаряжения.
Обед в полевых условиях.
Возвращение на турбазу «Табын».
По дороге – скала Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима).
Ужин. Деревенская баня «по-белому».
Радиальная конно-верховая прогулка в окрестностях д. Имендяшево, отъезд
Завтрак на турбазе.
Радиальная конно-верховая прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Акташ, обзор долины р. Зилим.
Обед на турбазе.
Сбор снаряжения, отъезд.
Отъезд в г. Уфа (трансфер оплачивается отдельно):
- В день отъезда организован трансфер: с. Имендяшево – г. Уфа (140 км): универмаг «УФА» (к 19:00 по местному времени).
Самостоятельный отъезд:
- В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Имендяшево с 15:00 до 16:00 ч. по местному времени.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе в д. Имендяшево.
Многоместное размещение (комнаты на 8 человек), столовая, кухня. В доме – печное отопление, электричество. Баня «по-белому». Туалет на улице
Варианты проживания
Турбаза «Табын»
Турбаза «Табын» расположена в селе Имендяшево Гафурийского района, рядом с географическим центром Башкирии. Всего два часа езды на автомобиле из Уфы (140 км).
Турбаза представляет собой деревянные строения, обособленно стоящие от центра села.
В жилом доме – две комнаты, на 9–10 человек каждая. В комнатах – кровати с ортопедическими матрасами, выдается комплект постельного белья.
На базе есть электричество, а соответственно, и возможность зарядить мобильный телефон (принимаются сигналы сотовых операторов Мтс, Билайн).
На территории находится большая баня по-белому.
Умывальники в доме рукомойного типа. Туалет на улице.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-х разовое питание (кроме: завтрак - в первый день, ужин - в последний день)
- Проживание на турбазе
- Аренда снаряжения и лошадей
- Работа инструкторов
- Экскурсии (по программе)
- Баня (1 раз)
- Внутримаршрутный транспорт
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Групповой трансфер (г. Уфа - с. Имендяшево - г. Уфа) - 3 200 руб. /чел
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
- Въезд автомашины на территорию турбазы: легковая, прицеп, мототехника - 150 руб. /деньавто до 8 мест, джип - 250 руб. /день
- Легковая, прицеп, мототехника - 150 руб. /день
- Авто до 8 мест, джип - 250 руб. /день
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или х\б, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.
Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое предоставляется снаряжение?
индивидуальное: постельное белье; специальное – конная упряжь, термосы, костровое оборудование;
Как организовано питание в туре?
- на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
- на активной части маршрута: один обед в полевых условиях, туристы принимают участие в приготовлении пищи.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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