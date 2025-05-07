Вы побываете в месте, где отдыхают космонавты после возвращения на Землю – Красноусольские минеральные
Программа тура по дням
День на природе
Прибытие в аэропорт г. Уфа.
11:00 Трансфер на комфортабельном автобусе туристического класса до глэмпинга "Липа да Ива" (~180 км).
13:00 Заселение, обед (входит в стоимость).
14:00 Экскурсия на самую высокую скалу республики Мамбет с доброской.
20:00 Возвращение в глэмпинг.
Гастродень
Завтрак.
Выезд из с. Толпарово в Стерлитамак.
По пути – геологический разрез “Усолка” (первый в России «золотой гвоздь»), купание в минеральных источниках.
Заселение в гостиницу "Ашкадар" (или "Гранд Отель Восток" за доп. плату 3 000 руб.)
Гастротур в Стерлитамаке – обзорная экскурсия по исторической части города, посещение дома купца Кузнецова.
Поздний обед в пиццерии "Манявы" с дегустацией пиццы по секретному рецепту.
Вечерняя программа (за свой счет).
Мурадымовское ущелье
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд природный парк “Мурадымовское ущелье” - одно из самых красивых мест в Республике Башкортостан.
13:00 Посещение Мурадымовской пещеры, восхождение на Голубиный грот, получивший свое название из-за расположившейся там колонии скальных голубей.
Из его устья открывается потрясающий вид на всё ущелье, обед (входит в стоимость тура).
17:00 Заселение в гостевой дом “Бехетле”.
18:00 Ужин в кафе при гостевом доме (за свой счет).
Дополнительные опции: трансфер на вертолете с обзорной экскурсией с воздуха по Уфе, полет над уникальными шиханами, не имеющими аналогов в мире, над скалой Кузьганак, скалой Мамбет (самой высокой в республике), природным парком "Зилим". Стоимость: 85 000 руб. /чел.
Этнодень
9:00 Завтрак.
10:00 Переезд в геопарк "Торатау", расположенный на стыке южной части Уральских гор и восточной окраины Восточно-Европейской платформы.
Его территория богата уникальными геологическими объектами, которые представляют научную, историческую и природную ценность.
13:00 Восхождение на уникальный природный объект – один из четырех Шиханов (полет на параплане по желанию, погодным условиям и доплате, от 3000 руб.).
15:00 Посещение визит-центра геопарка, колодно-бортевой пасеки (по сезону), мастер-класс по стрельбе из настоящего башкирского лука от местных жителей (за доплату).
16:00 Обед (входит в стоимость).
17:00 Катание на лошадях по окрестностям (для гостей старше 18 лет, 30 минут, за доплату).
18:00 Экскурсия на одно из самых глубоких карстовых озер Башкортостана – озера Тугар-Салган.
19:00 Заселение в гостиницу "Ашкадар" (или "Гранд Отель Восток" за доплату).
Ужин (самостоятельно, за свой счет).
Авторская экскурсия по Уфе. Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд в Уфу.
13:00 Авторская экскурсия по столице с посещением основных достопримечательностей, таких как Монумент Дружбы и памятник Салавату Юлаеву.
15:00 Обед в первом национальном фастфуде “Айбат Халяр” (за свой счет).
Трансфер в аэропорт (за доплату).
Рекомендуемое время вылета – после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге, гостинице и гостевом доме по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
В туре:
|67 900
|76 200
|Дополнительная ночь в Уфе: гостиница Иремель 3*
|5850 за номер
|5100 за номер
|Дополнительная ночь в Уфе: гостиница Азимут 4*
|7500 за номер
|9000 за номер
|Дополнительная ночь в Уфе: гостиница Hilton 4*
|8800 за номер
|8100 за номер
Варианты проживания
Глэмпинг «Липа да Ива»
Проживание в глэмпинге.
Гостиница «Ашкадар»
Удобное расположение в городе, высокое качество обслуживания и уютная атмосфера делают гостиницу «Ашкадар» одной из наиболее популярных в Стерлитамаке. К услугам клиентов ресторан, зал совещаний, частная парковка. К удобству клиентов кровати размера «king-size», мягкая мебель, сплит-система, телефон, доступ к сети интернет. Номера отапливаются от централизованной системы.
Гостевой дом «Бехетле»
База отдыха «Бахетле» расположена на краю деревни Мурадым, в лесной зоне на берегу реки Большой Ик. Размещение в благоустроенных гостевых коттеджах из дерева. Сервис и развлечения: Wi-Fi, детская игровая площадка, стоянка, баня на дровах + комната отдыха, передвижная баня, караоке. Возле коттеджей установлены мангалы для жарки шашлыка.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Проживание
- Питание по программе (4 завтрака, 3 обеда)
- Дегустации
- Входные билеты в нац. парки и музеи
- Экскурсионное обслуживание и сопровождение гида-инструктора
- Страховка на период тура
- Баня 1 раз
- Услуги заброски на достопримечательности
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер в аэропорт
- Дополнительная экскурсия полет над шиханами 85 000 руб. /чел
- Размещение в гостинице в Уфе (при желании)
- Мастер-класс по стрельбе из настоящего башкирского лука от местных жителей (1500 руб. /чел. 10 стрел)
- Катание на лошадях по окрестностям (для гостей старше 18 лет, 30 минут, 2000 руб. /чел)
- Полет на параплане по желанию, погодным условиям и доплате в четвертый день, от 3000 руб
- Услуги пармастера 10 000 руб
- Заселение в «Гранд Отель Восток» на второй и четвертый дни за доплату 3000 руб
- Личные расходы
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Дополнительные экскурсии
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную НЕ СКОЛЬЗЯЩУЮ и не промокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
- рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
- головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой - шапка или бафф, а также шарф);
- удобные вещи - штаны, удлиненные носки, захватите кофту - при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
- чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
- перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы - берите открывашку и ложку;
- аптечку индивидуальную;
- х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
- скандинавские палки (по желанию);
- фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
- репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
- фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
- дождевик (в горах погода непредсказуемая);
- купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
- главное - удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано передвижение по маршруту?
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время. Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения.
Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).