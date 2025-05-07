Добро пожаловать в Башкирию

Лучший тур для знакомства с Башкирией. Настоящий цифровой детокс: будете жить там, где не ловит мобильная связь.

Вы побываете в месте, где отдыхают космонавты после возвращения на Землю – Красноусольские минеральные
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источники.

А затем совершите путешествие в знаменитое Мурадымовское ущелье, которое поражает воображение: красота башкирской природы и великолепные пещеры. На шихане Торатау Вы сможете попасть в прошлое, ведь именно здесь 230 млн лет назад было море.

Шикарным завершением тура станет Уфа – столица Башкирии, сплав национального и современного, где даже в фастфуде есть уникальный местный колорит.

Добро пожаловать в Башкирию
Добро пожаловать в Башкирию
Добро пожаловать в Башкирию
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

День на природе

Прибытие в аэропорт г. Уфа.

11:00 Трансфер на комфортабельном автобусе туристического класса до глэмпинга "Липа да Ива" (~180 км).

13:00 Заселение, обед (входит в стоимость).

14:00 Экскурсия на самую высокую скалу республики Мамбет с доброской.

20:00 Возвращение в глэмпинг.

День на природеДень на природеДень на природеДень на природеДень на природе
2 день

Гастродень

Завтрак.

Выезд из с. Толпарово в Стерлитамак.

По пути – геологический разрез “Усолка” (первый в России «золотой гвоздь»), купание в минеральных источниках.

Заселение в гостиницу "Ашкадар" (или "Гранд Отель Восток" за доп. плату 3 000 руб.)

Гастротур в Стерлитамаке – обзорная экскурсия по исторической части города, посещение дома купца Кузнецова.

Поздний обед в пиццерии "Манявы" с дегустацией пиццы по секретному рецепту.

Вечерняя программа (за свой счет).

ГастроденьГастроденьГастроденьГастродень
3 день

Мурадымовское ущелье

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд природный парк “Мурадымовское ущелье” - одно из самых красивых мест в Республике Башкортостан.

13:00 Посещение Мурадымовской пещеры, восхождение на Голубиный грот, получивший свое название из-за расположившейся там колонии скальных голубей.

Из его устья открывается потрясающий вид на всё ущелье, обед (входит в стоимость тура).

17:00 Заселение в гостевой дом “Бехетле”.

18:00 Ужин в кафе при гостевом доме (за свой счет).

Дополнительные опции: трансфер на вертолете с обзорной экскурсией с воздуха по Уфе, полет над уникальными шиханами, не имеющими аналогов в мире, над скалой Кузьганак, скалой Мамбет (самой высокой в республике), природным парком "Зилим". Стоимость: 85 000 руб. /чел.

Мурадымовское ущельеМурадымовское ущельеМурадымовское ущелье
4 день

Этнодень

9:00 Завтрак.

10:00 Переезд в геопарк "Торатау", расположенный на стыке южной части Уральских гор и восточной окраины Восточно-Европейской платформы.

Его территория богата уникальными геологическими объектами, которые представляют научную, историческую и природную ценность.

13:00 Восхождение на уникальный природный объект – один из четырех Шиханов (полет на параплане по желанию, погодным условиям и доплате, от 3000 руб.).

15:00 Посещение визит-центра геопарка, колодно-бортевой пасеки (по сезону), мастер-класс по стрельбе из настоящего башкирского лука от местных жителей (за доплату).

16:00 Обед (входит в стоимость).

17:00 Катание на лошадях по окрестностям (для гостей старше 18 лет, 30 минут, за доплату).

18:00 Экскурсия на одно из самых глубоких карстовых озер Башкортостана – озера Тугар-Салган.

19:00 Заселение в гостиницу "Ашкадар" (или "Гранд Отель Восток" за доплату).

Ужин (самостоятельно, за свой счет).

ЭтноденьЭтноденьЭтноденьЭтноденьЭтноденьЭтнодень
5 день

Авторская экскурсия по Уфе. Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд в Уфу.

13:00 Авторская экскурсия по столице с посещением основных достопримечательностей, таких как Монумент Дружбы и памятник Салавату Юлаеву.

15:00 Обед в первом национальном фастфуде “Айбат Халяр” (за свой счет).

Трансфер в аэропорт (за доплату).

Рекомендуемое время вылета – после 19:00.

Авторская экскурсия по Уфе. ОтъездАвторская экскурсия по Уфе. ОтъездАвторская экскурсия по Уфе. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге, гостинице и гостевом доме по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное

В туре:

  • глэмпинг «Липа да Ива»
  • гостиница «Ашкадар»
  • гостевой дом «Бехетле»
    или аналогичные
67 90076 200
Дополнительная ночь в Уфе: гостиница Иремель 3*5850 за номер5100 за номер
Дополнительная ночь в Уфе: гостиница Азимут 4*7500 за номер9000 за номер
Дополнительная ночь в Уфе: гостиница Hilton 4*8800 за номер8100 за номер

Варианты проживания

Глэмпинг «Липа да Ива»

1 ночь

Проживание в глэмпинге.

Глэмпинг «Липа да Ива»Глэмпинг «Липа да Ива»Глэмпинг «Липа да Ива»Глэмпинг «Липа да Ива»Глэмпинг «Липа да Ива»Глэмпинг «Липа да Ива»

Гостиница «Ашкадар»

2 ночи

Удобное расположение в городе, высокое качество обслуживания и уютная атмосфера делают гостиницу «Ашкадар» одной из наиболее популярных в Стерлитамаке. К услугам клиентов ресторан, зал совещаний, частная парковка. К удобству клиентов кровати размера «king-size», мягкая мебель, сплит-система, телефон, доступ к сети интернет. Номера отапливаются от централизованной системы.

Гостиница «Ашкадар»Гостиница «Ашкадар»Гостиница «Ашкадар»Гостиница «Ашкадар»Гостиница «Ашкадар»Гостиница «Ашкадар»Гостиница «Ашкадар»

Гостевой дом «Бехетле»

1 ночь

База отдыха «Бахетле» расположена на краю деревни Мурадым, в лесной зоне на берегу реки Большой Ик. Размещение в благоустроенных гостевых коттеджах из дерева. Сервис и развлечения: Wi-Fi, детская игровая площадка, стоянка, баня на дровах + комната отдыха, передвижная баня, караоке. Возле коттеджей установлены мангалы для жарки шашлыка.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Проживание
  • Питание по программе (4 завтрака, 3 обеда)
  • Дегустации
  • Входные билеты в нац. парки и музеи
  • Экскурсионное обслуживание и сопровождение гида-инструктора
  • Страховка на период тура
  • Баня 1 раз
  • Услуги заброски на достопримечательности
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер в аэропорт
  • Дополнительная экскурсия полет над шиханами 85 000 руб. /чел
  • Размещение в гостинице в Уфе (при желании)
  • Мастер-класс по стрельбе из настоящего башкирского лука от местных жителей (1500 руб. /чел. 10 стрел)
  • Катание на лошадях по окрестностям (для гостей старше 18 лет, 30 минут, 2000 руб. /чел)
  • Полет на параплане по желанию, погодным условиям и доплате в четвертый день, от 3000 руб
  • Услуги пармастера 10 000 руб
  • Заселение в «Гранд Отель Восток» на второй и четвертый дни за доплату 3000 руб
  • Личные расходы
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Дополнительные экскурсии
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную НЕ СКОЛЬЗЯЩУЮ и не промокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
  • рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
  • головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой - шапка или бафф, а также шарф);
  • удобные вещи - штаны, удлиненные носки, захватите кофту - при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
  • чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
  • перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы - берите открывашку и ложку;
  • аптечку индивидуальную;
  • х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
  • скандинавские палки (по желанию);
  • фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
  • репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
  • фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
  • дождевик (в горах погода непредсказуемая);
  • купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
  • главное - удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано передвижение по маршруту?

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время. Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения.

Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Уфы

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