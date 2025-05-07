4 день

Этнодень

9:00 Завтрак.

10:00 Переезд в геопарк "Торатау", расположенный на стыке южной части Уральских гор и восточной окраины Восточно-Европейской платформы.

Его территория богата уникальными геологическими объектами, которые представляют научную, историческую и природную ценность.

13:00 Восхождение на уникальный природный объект – один из четырех Шиханов (полет на параплане по желанию, погодным условиям и доплате, от 3000 руб.).

15:00 Посещение визит-центра геопарка, колодно-бортевой пасеки (по сезону), мастер-класс по стрельбе из настоящего башкирского лука от местных жителей (за доплату).

16:00 Обед (входит в стоимость).

17:00 Катание на лошадях по окрестностям (для гостей старше 18 лет, 30 минут, за доплату).

18:00 Экскурсия на одно из самых глубоких карстовых озер Башкортостана – озера Тугар-Салган.

19:00 Заселение в гостиницу "Ашкадар" (или "Гранд Отель Восток" за доплату).

Ужин (самостоятельно, за свой счет).