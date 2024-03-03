Горная Башкирия. Экскурсионный тур

Групповой тур в Уфе
5
3 отзыва
Проведите неделю в окружении Уральских гор: среди лесов Южного Урала, а также на берегу чистейшего озера Якты-Куль (Банное).Вас ждет знакомство с историей горнозаводского Урала, заповедники Башкирии, древние пещеры с наскальными рисунками и гостеприимный народ со своей самобытной культурой.
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Вкусные башкирские блюда
Вкусные башкирские блюда
Познакомимся с башкирскими обычаями и национальной кухней
Капова пещера
Капова пещера
Осмотрим уникальный памятник эпохи палеолита с древними наскальными рисунками
Отдых на озере Банное
Отдых на озере Банное
Будем купаться и загорать на одном из самых красивых озер Зауралья

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, курорт Красноусольский, фотосессия в национальных костюмах, кулинарный мастер-класс

10:00 Встреча группы в г. Уфа. Центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31). Встреча по местному времени (разница с московским временем + 2 часа).

Переезд в с. Красноусольский (150 км).

Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числе Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).

Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбиваются около 250 родников минеральных вод.

Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.

Желающие могут искупаться в купелях.

Обед.

Трансфер до с. Имендяшево (60 км).

Прибытие на турбазу. Размещение в 2-местных номерах.

Знакомство с башкирской культурой: фотосессия в национальных костюмах.

Мастер-класс по приготовлению баурсака.

Ужин.

Автопереезд за день – 210 км.

В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в Красноусольском, фотосессия в нац. костюмах.

Прибытие, курорт Красноусольский, фотосессия в национальных костюмах, кулинарный мастер-классПрибытие, курорт Красноусольский, фотосессия в национальных костюмах, кулинарный мастер-классПрибытие, курорт Красноусольский, фотосессия в национальных костюмах, кулинарный мастер-классПрибытие, курорт Красноусольский, фотосессия в национальных костюмах, кулинарный мастер-класс
2 день

Скала Уклы-Кая, знакомство с башкирской культурой, дегустация кумыса

Завтрак.

Радиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима).

В переводе с башкирского Уклы-Кая означает «Стрельная гора». По поверью, в скалу стреляли перед женитьбой юные башкиры.

Если стрела долетала до горы, считалось, что юноша стал мужчиной. В подтверждение легенды на склонах скалы часто находили наконечники стрел.

Знакомство с башкирской культурой: рассказ о национальных башкирских костюмах, фотосессия в национальных костюмах.

Дегустация кумыса.

Обед на турбазе с элементами башкирской кухни.

Отдых на турбазе (за доп. плату конная прогулка, сплав).

Ужин.

Автопереезд за день – 0 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; дегустация кумыса.

Скала Уклы-Кая, знакомство с башкирской культурой, дегустация кумысаСкала Уклы-Кая, знакомство с башкирской культурой, дегустация кумысаСкала Уклы-Кая, знакомство с башкирской культурой, дегустация кумысаСкала Уклы-Кая, знакомство с башкирской культурой, дегустация кумыса
3 день

Экскурсии и музеи в с. Кага

Завтрак.

Автобусное путешествие в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага (250 км).

По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор.

Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.

В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау.

Обед.

Размещение на турбазе.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Посещение музея «Дом заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Возможна замена: мастер-класс «лепка пельменей», посещение частного музея минералов под открытым небом.

Ужин.

Автопереезд за день – 250 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в селе Кага, музей.

Экскурсии и музеи в с. КагаЭкскурсии и музеи в с. КагаЭкскурсии и музеи в с. КагаЭкскурсии и музеи в с. Кага
4 день

Заповедник «Шульган-Таш»

Завтрак.

Переезд до заповедника «Шульган-Таш» (100 км).

Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».

Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы – бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества – башкирского народного промысла.

Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.

У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки – изображения животных.

Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.

Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.

Обед с элементами башкирской кухни.

Знакомство с башкирскими обычаями.

Мастер-класс по игре на курае.

Возвращение на турбазу (100 км).

Ужин.

Автопереезд за день – 200 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш», мастер класс по игре на курае.

За доп. плату: дегустация бортевого меда.

Заповедник «Шульган-Таш»Заповедник «Шульган-Таш»Заповедник «Шульган-Таш»Заповедник «Шульган-Таш»
5 день

Башкирский государственный заповедник, переезд на озеро Банное

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.

Знакомство с музейно-экскурсионного комплексом начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала.

У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.

Обед.

Переезд на озеро Банное (140 км).

Заселение на турбазу.

Свободное время.

Ужин.

Автопереезд за день – 200 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсия – Баш. гос. заповедник.

Башкирский государственный заповедник, переезд на озеро БанноеБашкирский государственный заповедник, переезд на озеро БанноеБашкирский государственный заповедник, переезд на озеро БанноеБашкирский государственный заповедник, переезд на озеро Банное
6 день

Экскурсия по Горному ущелью, подъем по канатной дороге

Завтрак.

Экскурсия по Горному ущелью.

Вы ознакомитесь с особенностями горнолыжного курорта, по канатной дороге в комфортабельных кабинках вы подниметесь на высоту 942 м, откуда открывается замечательный вид на долину со множеством озёр (в хорошую погоду их можно увидеть до 12); увидите петроглиф в виде птицы Кондор, которому около 5 000 лет.

Обед.

Отдых на базе.

Ужин.

Автопереезд за день – 0 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсия – ГЛЦ Банное.

Экскурсия по Горному ущелью, подъем по канатной дорогеЭкскурсия по Горному ущелью, подъем по канатной дорогеЭкскурсия по Горному ущелью, подъем по канатной дорогеЭкскурсия по Горному ущелью, подъем по канатной дороге
7 день

Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00.

Трансфер в г. Уфа (300 км, прибытие к 17:00) или г. Магнитогорск (60 км, прибытие к 13:30).

В стоимость включено: питание – завтрак; трансфер.

Проживание

Тур предусматривает на турбазах и гостиницах.

Стандартные 2-местные номера с удобствами в номере или в доме-коттедже (1 санузел на 2 комнаты).

Стоимость тура на 1 человека – 60 400 рублей.

Доплата за одноместное размещение – 17 000 рублей.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

2 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.

Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Турбаза «Табын»

2 ночи

Турбаза расположена рядом с географическим центром Башкирии, в природном парке «Зилим».

Инфраструктура: Wi-Fi; мангальная зона, конный двор, аренда катамаранов, баня.

В каждом купольном доме, площадью 3 номера (2-3-местные). Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.

Турбаза «Табын»

Гостиница «Эко-деревня» 4

2 ночи

Гостиничный комплекс расположен рядом в центре курорта "Банное". Всего в 3 км от него находится популярный курорт горнолыжников «Металлург-Магнитогорск», а 38 км от гостиничного комплекса — горнолыжный центр «Абзаково». В 5 км расположен музей генерал-майора Кусимова.

Инфраструктура: кафе; Wi-Fi; мангальная, костровая зона; прачечная; прокат спортивного инвентаря, картинг, мини зоопарк, для детей игровая зона. Стандартное 2-местное размещение в комнате, удобства в номере или в доме-коттедже (один санузел на 2 комнаты).

Оснащение номера: кровать, освещение, телевизор, прикроватные полочки, вешалка с полочками, кресла, журнальный столик, телевизор, кондиционер, набор посуды, холодильник, чайник, зеркало с полочкой.

Варианты размещения: гостиничный номер / коттедж.

Гостиница «Эко-деревня» 4Гостиница «Эко-деревня» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание в гостиницах
  • Питание, указанное в программе тура
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Экосборы
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно из г. Магнитогорска/г. Уфы
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм (бани бывают разные), шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии

Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядные устройства для техники.

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Какая погода в туре?

Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.

Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание в туре?

Питание по программе в стационарных точках питания с элементами национальной башкирской кухни.

Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов.

Поэтому в программе в большинстве мест включено 3-разовое питание.

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования.

Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 14 лет (при проживании на доп. месте) предоставляется скидка 7%.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Важная информация
  1. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
  2. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг.
  3. Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
  4. Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
  5. Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
  6. Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.
  7. Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
  8. Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
3 мар 2024
Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
Э
26 янв 2024
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
В
23 ноя 2023
Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.
Природа красивая!
Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.

Тур входит в следующие категории Уфы

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