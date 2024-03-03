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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, курорт Красноусольский, фотосессия в национальных костюмах, кулинарный мастер-класс
10:00 Встреча группы в г. Уфа. Центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31). Встреча по местному времени (разница с московским временем + 2 часа).
Переезд в с. Красноусольский (150 км).
Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числе Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).
Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбиваются около 250 родников минеральных вод.
Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.
Желающие могут искупаться в купелях.
Обед.
Трансфер до с. Имендяшево (60 км).
Прибытие на турбазу. Размещение в 2-местных номерах.
Знакомство с башкирской культурой: фотосессия в национальных костюмах.
Мастер-класс по приготовлению баурсака.
Ужин.
Автопереезд за день – 210 км.
В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в Красноусольском, фотосессия в нац. костюмах.
Скала Уклы-Кая, знакомство с башкирской культурой, дегустация кумыса
Завтрак.
Радиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима).
В переводе с башкирского Уклы-Кая означает «Стрельная гора». По поверью, в скалу стреляли перед женитьбой юные башкиры.
Если стрела долетала до горы, считалось, что юноша стал мужчиной. В подтверждение легенды на склонах скалы часто находили наконечники стрел.
Знакомство с башкирской культурой: рассказ о национальных башкирских костюмах, фотосессия в национальных костюмах.
Дегустация кумыса.
Обед на турбазе с элементами башкирской кухни.
Отдых на турбазе (за доп. плату конная прогулка, сплав).
Ужин.
Автопереезд за день – 0 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; дегустация кумыса.
Экскурсии и музеи в с. Кага
Завтрак.
Автобусное путешествие в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага (250 км).
По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор.
Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.
В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау.
Обед.
Размещение на турбазе.
Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Посещение музея «Дом заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Возможна замена: мастер-класс «лепка пельменей», посещение частного музея минералов под открытым небом.
Ужин.
Автопереезд за день – 250 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в селе Кага, музей.
Заповедник «Шульган-Таш»
Завтрак.
Переезд до заповедника «Шульган-Таш» (100 км).
Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».
Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы – бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества – башкирского народного промысла.
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки – изображения животных.
Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Обед с элементами башкирской кухни.
Знакомство с башкирскими обычаями.
Мастер-класс по игре на курае.
Возвращение на турбазу (100 км).
Ужин.
Автопереезд за день – 200 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш», мастер класс по игре на курае.
За доп. плату: дегустация бортевого меда.
Башкирский государственный заповедник, переезд на озеро Банное
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.
Знакомство с музейно-экскурсионного комплексом начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала.
У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.
Обед.
Переезд на озеро Банное (140 км).
Заселение на турбазу.
Свободное время.
Ужин.
Автопереезд за день – 200 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсия – Баш. гос. заповедник.
Экскурсия по Горному ущелью, подъем по канатной дороге
Завтрак.
Экскурсия по Горному ущелью.
Вы ознакомитесь с особенностями горнолыжного курорта, по канатной дороге в комфортабельных кабинках вы подниметесь на высоту 942 м, откуда открывается замечательный вид на долину со множеством озёр (в хорошую погоду их можно увидеть до 12); увидите петроглиф в виде птицы Кондор, которому около 5 000 лет.
Обед.
Отдых на базе.
Ужин.
Автопереезд за день – 0 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсия – ГЛЦ Банное.
Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в г. Уфа (300 км, прибытие к 17:00) или г. Магнитогорск (60 км, прибытие к 13:30).
В стоимость включено: питание – завтрак; трансфер.
Проживание
Тур предусматривает на турбазах и гостиницах.
Стандартные 2-местные номера с удобствами в номере или в доме-коттедже (1 санузел на 2 комнаты).
Стоимость тура на 1 человека – 60 400 рублей.
Доплата за одноместное размещение – 17 000 рублей.
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.
Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).
Турбаза «Табын»
Турбаза расположена рядом с географическим центром Башкирии, в природном парке «Зилим».
Инфраструктура: Wi-Fi; мангальная зона, конный двор, аренда катамаранов, баня.
В каждом купольном доме, площадью 3 номера (2-3-местные). Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.
Гостиница «Эко-деревня» 4
Гостиничный комплекс расположен рядом в центре курорта "Банное". Всего в 3 км от него находится популярный курорт горнолыжников «Металлург-Магнитогорск», а 38 км от гостиничного комплекса — горнолыжный центр «Абзаково». В 5 км расположен музей генерал-майора Кусимова.
Инфраструктура: кафе; Wi-Fi; мангальная, костровая зона; прачечная; прокат спортивного инвентаря, картинг, мини зоопарк, для детей игровая зона. Стандартное 2-местное размещение в комнате, удобства в номере или в доме-коттедже (один санузел на 2 комнаты).
Оснащение номера: кровать, освещение, телевизор, прикроватные полочки, вешалка с полочками, кресла, журнальный столик, телевизор, кондиционер, набор посуды, холодильник, чайник, зеркало с полочкой.
Варианты размещения: гостиничный номер / коттедж.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
- Проживание в гостиницах
- Питание, указанное в программе тура
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
- Экосборы
- Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно из г. Магнитогорска/г. Уфы
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм (бани бывают разные), шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии
Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядные устройства для техники.
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Какая погода в туре?
Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.
Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
Питание по программе в стационарных точках питания с элементами национальной башкирской кухни.
Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов.
Поэтому в программе в большинстве мест включено 3-разовое питание.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования.
Есть ли клещи на Урале?
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 14 лет (при проживании на доп. месте) предоставляется скидка 7%.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Важная информация
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг.
- Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
- Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
- Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
- Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.
- Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
- Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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