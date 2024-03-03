1 день

Прибытие, курорт Красноусольский, фотосессия в национальных костюмах, кулинарный мастер-класс

10:00 Встреча группы в г. Уфа. Центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31). Встреча по местному времени (разница с московским временем + 2 часа).

Переезд в с. Красноусольский (150 км).

Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числе Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).

Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбиваются около 250 родников минеральных вод.

Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.

Желающие могут искупаться в купелях.

Обед.

Трансфер до с. Имендяшево (60 км).

Прибытие на турбазу. Размещение в 2-местных номерах.

Знакомство с башкирской культурой: фотосессия в национальных костюмах.

Мастер-класс по приготовлению баурсака.

Ужин.

Автопереезд за день – 210 км.

В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в Красноусольском, фотосессия в нац. костюмах.