Заповедные горы. Путешествие в Башкирию

На тур действуют скидки от 7 100 до 10 000 рублей! Количество мест по акции ограничено. Подробности смотрите в разделе Проживание.

Приглашаем Вас в уникальное путешествие, которое позволит Вам погрузиться в
природу и культуру Южного Урала.

В течение 5 дней Вы будете наслаждаться атмосферой величественных гор и уральских легенд, исследуя природные достопримечательности и знакомясь с местными традициями.

Увлекательные мастер-классы, прогулки к природным достопримечательностям, уютные турбазы и села Башкирии оставят в Вашем сердце неизгладимый след. Откройте для себя мир тайн и красоты заповедных гор!

Заповедные горы. Путешествие в Башкирию
Заповедные горы. Путешествие в Башкирию
Заповедные горы. Путешествие в Башкирию
Ближайшие даты:
2
мая6
мая29
мая5
июн12
июн19
июн26
июн

Программа тура по дням

1 день

Шихан, обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, мастер-класс по приготовлению баурсака

10:00 Встреча группы в городе Уфа у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Переезд до Шиханов (150 км).

Прогулка у подножья Шихана (без подъема).

Шиханы являются уникальными памятниками природы — остатками древних коралловых рифов, образовавшихся в теплом море девонского периода. До сих пор в скоплениях окаменелостей там можно найти кораллы, губки, иглокожих и водоросли, которым около 300 миллионов лет.

Переезд в Гафурийский район (50 км).

Обед.

Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числеТабынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).

Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбивают около 250 родников минеральных вод. Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.

Желающие могут искупаться в купелях.

Переезд в с. Имендяшево (60 км).

Размещение на турбазе «Табын» (2-местный номер с удобствами).

Мастер-класс по приготовлению баурсака – традиционного блюда башкир.

Издревле баурсак был не просто выпечкой, он символизировал солнце и счастье. А потому его готовили в торжественные дни, и угощали только самых дорогих и добрых гостей.

Ужин.

Автопереезд за день – 235 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – геопарк «Торатау», курорт Красноусольский.

Шихан, обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, мастер-класс по приготовлению баурсака
2 день

Скала Уклы-Кая, знакомство с башкирской культурой, экскурсия на конный двор

Завтрак.

Радиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима).

В переводе с башкирского Уклы-Кая означает «Стрельная гора». По поверью, в скалу стреляли перед женитьбой юные башкиры. Если стрела долетала до горы, считалось, что юноша стал мужчиной. В подтверждение легенды на склонах скалы часто находили наконечники стрел.

Обед на турбазе.

Знакомство с башкирской культурой.

Рассказ о национальных башкирских костюмах, фотосессия в национальных костюмах.

Стрельба из лука: почувствуйте себя настоящим батыром и попробуйте свои силы в меткости.

Экскурсия на конный двор.

Вы узнаете интересные факты о лошадях и в чем особенность башкирской породы, увидите вожака табуна и жеребят, а также вам расскажут секреты приготовления кумыса и (если сезон).

Вы можете дополнить свой отдых конно-верховой прогулкой, а также провести время на берегу реки Зилим.

Ужин.

Автопереезд за день – 0 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – пешая прогулка на скалу Уклы-кая, стрельба из лука, посещение конюшни, фотосессия в нац. костюмах, дегустация кумыса.

Скала Уклы-Кая, знакомство с башкирской культурой, экскурсия на конный двор
3 день

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменей

Завтрак.

Автобусное путешествие в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага (250 км).

По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор. Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.

В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау.

Обед.

Размещение на турбазе.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

«Лепка пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.

«За чашкой чая…» – дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.

Ужин.

Автопереезд за день – 250 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в селе Кага.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменей
4 день

Заповедник «Шульган-Таш»

Завтрак.

Переезд до заповедника Шульган-таш (100 км).

Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».

Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества – башкирского народного промысла.

Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.

У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки - изображения животных. Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.

Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.

Обед с элементами башкирской кухни.

Знакомство с башкирскими обычаями. Мастер-класс по игре на курае.

Возвращение на турбазу (100 км). Ужин.

Автопереезд за день – 200 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – заповедник «Шульган-Таш»; заповедник «Шульган-Таш», историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш»; мастер-класс.

За доп. плату: дегустация бортевого меда.

Заповедник «Шульган-Таш»
5 день

Пешая прогулка до горы Благодать

Завтрак.

Пешая прогулка до горы Благодать (~ 10 км, из них ~ 3 км пешком).

Резкий, почти стометровый обрыв в сторону изгиба реки Белая (Агидель), с которого открывается замечательный вид, прекрасный в любое время года – обзор хребта Баштау. Именно здесь делаются лучшие фотографии на фоне уральских гор.

За доп. плату:

  1. Экскурсия в Башкирский государственный заповедник (30 км от с. Кага, ~ 3 часа) – 1500 руб. /чел. при группе от 3 чел. Знакомство с музейно-экскурсионным комплексом заповедника начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала, а закончится прогулкой по эко-тропе к смотровой вышке. У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про них и сделаете памятные фото.
  2. Сплав на катамаранах (~4 часа, ~ 7 км) – 2800 руб. /чел. при группе от 4 чел.

Подготовка к маршруту: трансфер/прогулка к месту начала сплава, инструктаж по технике безопасности, комплектация снаряжением, сбор катамаранов и «встаем на воду»! Спокойное течение реки, зеленые берега и живописные скалы. Во время сплава предполагается остановка для отдыха и купания. Завершаем сплав у Бельского моста. Снятие с маршрута, трансфер до базы.

Обед.

Групповой трансфер до г. Уфа. Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа. Ориентировочный приезд к 21:00.

Автопереезд за день – 300 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед; пешая прогулка.

Пешая прогулка до горы Благодать
Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах по маршруту.

Стандартные 2-местные номера с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ЗаездыСтоимость без акцииСтоимость по акцииНаличие мест по акции (уточняйте при бронировании)
15.08-19.0867 00059 9006 мест
22.08-26.0867 00057 0004 места
29.08-02.0967 00057 0005 мест
05.09-09.0967 00057 0004 места
12.09-16.0967 00057 0004 места
19.09-23.0967 00057 0005 мест

Возможно одноместное размещение (в номере Twin или DBL) при наличии возможностей за доп. плату – 12 000 руб.

На тур действуют следующие скидки:

  • детям до 12 лет при проживании на доп. месте – 7%.

Варианты проживания

Турбаза «Табын»

2 ночи

Турбаза расположена рядом с географическим центром Башкирии, в природном парке «Зилим».

Инфраструктура: Wi-Fi; мангальная зона, конный двор, аренда катамаранов, баня.

В каждом купольном доме 3 номера (2-3-местные).

Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.

Турбаза «Табын»
Турбаза «Тенгри»

2 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные комфортные корпуса.

На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.

Размещение: место в двухместном номере в модульном корпусе – стандартный уровень комфорта (санузел в номере).

Оснащение номера: 2 односпальные или одна двуспальная кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.

Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное. Доп. место (при необходимости) – диван.

Турбаза «Тенгри»
Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание на турбазах
  • Питание, указанное в программе тура
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Экосборы
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани):конно-верховые прогулкиэкскурсия в Башкирский государственный заповедник (30 км от с. Кага, ~ 3 часа) - 1500 руб. /чел. при группе от 3 чел. сплав на катамаранах (~4 часа, ~ 7 км) - 2800 руб. /чел. при группе от 4 чел
  • Конно-верховые прогулки
  • Экскурсия в Башкирский государственный заповедник (30 км от с. Кага, ~ 3 часа) - 1500 руб. /чел. при группе от 3 чел
  • Сплав на катамаранах (~4 часа, ~ 7 км) - 2800 руб. /чел. при группе от 4 чел
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).

Не забудьте: предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа), личная аптечка, средства от укусов насекомых, солнцезащитный крем, солнечные очки, фонарь, дождевик/зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядные устройства для аппаратуры.

Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.

Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Как организовано питание в туре?

Питание по программе в стационарных точках питания.

Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов. Поэтому в программу включено 3-разовое питание.

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требуют предварительного согласования с туроператором.

Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли возрастные ограничения на тур?

Принимаются туристы от 14 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 8 лет в сопровождении родителей.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Что еще необходимо знать о туре?
  1. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
  2. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт.
  3. Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг.
  4. Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
  5. Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
  6. Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
  7. Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.
  8. Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
  9. Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Какие скидки действуют на тур?

На тур действуют следующие скидки:

  • детям до 12 лет при проживании на доп. месте – 7%.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Уфы

