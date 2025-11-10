Приглашаем Вас в уникальное путешествие, которое позволит Вам погрузиться в
Программа тура по дням
Шихан, обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, мастер-класс по приготовлению баурсака
10:00 Встреча группы в городе Уфа у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Переезд до Шиханов (150 км).
Прогулка у подножья Шихана (без подъема).
Шиханы являются уникальными памятниками природы — остатками древних коралловых рифов, образовавшихся в теплом море девонского периода. До сих пор в скоплениях окаменелостей там можно найти кораллы, губки, иглокожих и водоросли, которым около 300 миллионов лет.
Переезд в Гафурийский район (50 км).
Обед.
Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числеТабынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).
Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбивают около 250 родников минеральных вод. Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.
Желающие могут искупаться в купелях.
Переезд в с. Имендяшево (60 км).
Размещение на турбазе «Табын» (2-местный номер с удобствами).
Мастер-класс по приготовлению баурсака – традиционного блюда башкир.
Издревле баурсак был не просто выпечкой, он символизировал солнце и счастье. А потому его готовили в торжественные дни, и угощали только самых дорогих и добрых гостей.
Ужин.
Автопереезд за день – 235 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – геопарк «Торатау», курорт Красноусольский.
Скала Уклы-Кая, знакомство с башкирской культурой, экскурсия на конный двор
Завтрак.
Радиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима).
В переводе с башкирского Уклы-Кая означает «Стрельная гора». По поверью, в скалу стреляли перед женитьбой юные башкиры. Если стрела долетала до горы, считалось, что юноша стал мужчиной. В подтверждение легенды на склонах скалы часто находили наконечники стрел.
Обед на турбазе.
Знакомство с башкирской культурой.
Рассказ о национальных башкирских костюмах, фотосессия в национальных костюмах.
Стрельба из лука: почувствуйте себя настоящим батыром и попробуйте свои силы в меткости.
Экскурсия на конный двор.
Вы узнаете интересные факты о лошадях и в чем особенность башкирской породы, увидите вожака табуна и жеребят, а также вам расскажут секреты приготовления кумыса и (если сезон).
Вы можете дополнить свой отдых конно-верховой прогулкой, а также провести время на берегу реки Зилим.
Ужин.
Автопереезд за день – 0 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – пешая прогулка на скалу Уклы-кая, стрельба из лука, посещение конюшни, фотосессия в нац. костюмах, дегустация кумыса.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменей
Завтрак.
Автобусное путешествие в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага (250 км).
По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор. Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.
В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау.
Обед.
Размещение на турбазе.
Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
«Лепка пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.
«За чашкой чая…» – дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.
Ужин.
Автопереезд за день – 250 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в селе Кага.
Заповедник «Шульган-Таш»
Завтрак.
Переезд до заповедника Шульган-таш (100 км).
Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».
Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества – башкирского народного промысла.
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки - изображения животных. Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Обед с элементами башкирской кухни.
Знакомство с башкирскими обычаями. Мастер-класс по игре на курае.
Возвращение на турбазу (100 км). Ужин.
Автопереезд за день – 200 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – заповедник «Шульган-Таш»; заповедник «Шульган-Таш», историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш»; мастер-класс.
За доп. плату: дегустация бортевого меда.
Пешая прогулка до горы Благодать
Завтрак.
Пешая прогулка до горы Благодать (~ 10 км, из них ~ 3 км пешком).
Резкий, почти стометровый обрыв в сторону изгиба реки Белая (Агидель), с которого открывается замечательный вид, прекрасный в любое время года – обзор хребта Баштау. Именно здесь делаются лучшие фотографии на фоне уральских гор.
За доп. плату:
- Экскурсия в Башкирский государственный заповедник (30 км от с. Кага, ~ 3 часа) – 1500 руб. /чел. при группе от 3 чел. Знакомство с музейно-экскурсионным комплексом заповедника начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала, а закончится прогулкой по эко-тропе к смотровой вышке. У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про них и сделаете памятные фото.
- Сплав на катамаранах (~4 часа, ~ 7 км) – 2800 руб. /чел. при группе от 4 чел.
Подготовка к маршруту: трансфер/прогулка к месту начала сплава, инструктаж по технике безопасности, комплектация снаряжением, сбор катамаранов и «встаем на воду»! Спокойное течение реки, зеленые берега и живописные скалы. Во время сплава предполагается остановка для отдыха и купания. Завершаем сплав у Бельского моста. Снятие с маршрута, трансфер до базы.
Обед.
Групповой трансфер до г. Уфа. Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа. Ориентировочный приезд к 21:00.
Автопереезд за день – 300 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед; пешая прогулка.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах по маршруту.
Стандартные 2-местные номера с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Заезды
|Стоимость без акции
|Стоимость по акции
|Наличие мест по акции (уточняйте при бронировании)
|15.08-19.08
|67 000
|59 900
|6 мест
|22.08-26.08
|67 000
|57 000
|4 места
|29.08-02.09
|67 000
|57 000
|5 мест
|05.09-09.09
|67 000
|57 000
|4 места
|12.09-16.09
|67 000
|57 000
|4 места
|19.09-23.09
|67 000
|57 000
|5 мест
Возможно одноместное размещение (в номере Twin или DBL) при наличии возможностей за доп. плату – 12 000 руб.
На тур действуют следующие скидки:
- детям до 12 лет при проживании на доп. месте – 7%.
Варианты проживания
Турбаза «Табын»
Турбаза расположена рядом с географическим центром Башкирии, в природном парке «Зилим».
Инфраструктура: Wi-Fi; мангальная зона, конный двор, аренда катамаранов, баня.
В каждом купольном доме 3 номера (2-3-местные).
Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.
Турбаза «Тенгри»
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные комфортные корпуса.
На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.
Размещение: место в двухместном номере в модульном корпусе – стандартный уровень комфорта (санузел в номере).
Оснащение номера: 2 односпальные или одна двуспальная кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.
Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное. Доп. место (при необходимости) – диван.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
- Проживание на турбазах
- Питание, указанное в программе тура
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
- Экосборы
- Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани):конно-верховые прогулкиэкскурсия в Башкирский государственный заповедник (30 км от с. Кага, ~ 3 часа) - 1500 руб. /чел. при группе от 3 чел. сплав на катамаранах (~4 часа, ~ 7 км) - 2800 руб. /чел. при группе от 4 чел
- Конно-верховые прогулки
- Экскурсия в Башкирский государственный заповедник (30 км от с. Кага, ~ 3 часа) - 1500 руб. /чел. при группе от 3 чел
- Сплав на катамаранах (~4 часа, ~ 7 км) - 2800 руб. /чел. при группе от 4 чел
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).
Не забудьте: предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа), личная аптечка, средства от укусов насекомых, солнцезащитный крем, солнечные очки, фонарь, дождевик/зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядные устройства для аппаратуры.
Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая ожидается погода в туре?
Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.
Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Как организовано питание в туре?
Питание по программе в стационарных точках питания.
Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов. Поэтому в программу включено 3-разовое питание.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требуют предварительного согласования с туроператором.
Есть ли клещи на Урале?
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Есть ли возрастные ограничения на тур?
Принимаются туристы от 14 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 8 лет в сопровождении родителей.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Что еще необходимо знать о туре?
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт.
- Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг.
- Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
- Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
- Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
- Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.
- Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
- Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Какие скидки действуют на тур?
На тур действуют следующие скидки:
- детям до 12 лет при проживании на доп. месте – 7%.