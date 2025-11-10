1 день

Шихан, обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, мастер-класс по приготовлению баурсака

10:00 Встреча группы в городе Уфа у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Переезд до Шиханов (150 км).

Прогулка у подножья Шихана (без подъема).

Шиханы являются уникальными памятниками природы — остатками древних коралловых рифов, образовавшихся в теплом море девонского периода. До сих пор в скоплениях окаменелостей там можно найти кораллы, губки, иглокожих и водоросли, которым около 300 миллионов лет.

Переезд в Гафурийский район (50 км).

Обед.

Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числеТабынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).

Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбивают около 250 родников минеральных вод. Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.

Желающие могут искупаться в купелях.

Переезд в с. Имендяшево (60 км).

Размещение на турбазе «Табын» (2-местный номер с удобствами).

Мастер-класс по приготовлению баурсака – традиционного блюда башкир.

Издревле баурсак был не просто выпечкой, он символизировал солнце и счастье. А потому его готовили в торжественные дни, и угощали только самых дорогих и добрых гостей.

Ужин.

Автопереезд за день – 235 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – геопарк «Торатау», курорт Красноусольский.

