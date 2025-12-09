1 день

Переезд в глэмпинг. Скала Мамбет

Прибытие в аэропорт г. Уфы (при прибытии накануне трансфер в Уфу по запросу за доплату).

11:00 Трансфер на комфортабельном автобусе туристического класса до глэмпинга «Липа да Ива» (~180 км). В зимнее время проживание на турбазе «Марвай» (с. Красноусольский).

Обед (входит в стоимость) по пути в селе Красноусольский.

15:00 Экскурсия на самую высокую скалу республики Мамбет с доброской.

20:00 Возвращение, заселение на турбазе/в глэмпинг.

Ужин (за свой счет).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160