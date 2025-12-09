Вас ждут впечатляющие пейзажи,
Программа тура по дням
Переезд в глэмпинг. Скала Мамбет
Прибытие в аэропорт г. Уфы (при прибытии накануне трансфер в Уфу по запросу за доплату).
11:00 Трансфер на комфортабельном автобусе туристического класса до глэмпинга «Липа да Ива» (~180 км). В зимнее время проживание на турбазе «Марвай» (с. Красноусольский).
Обед (входит в стоимость) по пути в селе Красноусольский.
15:00 Экскурсия на самую высокую скалу республики Мамбет с доброской.
20:00 Возвращение, заселение на турбазе/в глэмпинг.
Ужин (за свой счет).
Геологический разрез «Усолка». Обзорная экскурсия по Стерлитамаку с дегустациями
09:00 Завтрак в гостинице.
10:00 Выезд в Стерлитамак, купеческий город, где производят соду.
По пути — посещение геологического разреза «Усолка» (первый в России «Золотой гвоздь»), купание в Красноусольских минеральных источниках, посещение грота Табынской Божией матери и церкви на холме.
14:00 Заселение в гостиницу.
Обед (за свой счет).
15:30 Обзорная экскурсия по исторической части города, посещение дома купца Кузнецова, Соляной пристани, посещение авторского музея бинтубар-шоколада и хлебного музея «Наследие купца Жилкина».
Дегустация пиццы по секретному рецепту — местного гастробренда.
18:00 Завершение программы, свободное время.
Ужин (за свой счет).
Природный парк «Мурадымовское ущелье»
09:00 Завтрак в гостинице.
10:00 Выезд природный парк «Мурадымовское ущелье» — одно из самых красивых мест в Республике Башкортостан.
13:00 Прогулка по ущелью, восхождение на Голубиный грот, получивший свое название из-за расположившейся там колонии скальных голубей. Из его устья открывается потрясающий вид на всё ущелье.
Посещение вольера с беловежскими зубрами. История возрождения популяции.
По желанию и за доплату (350 руб.) — посещение Новомурадымовской пещеры.
17:00 Возвращение, обед (входит в стоимость).
18:00 Возвращение в Стерлитамак.
Ужин (за свой счет).
Геопарк «Торатау». Озеро Тугар-Салган
09:00 Завтрак в гостинице.
10:00 Выезд в геопарк «Торатау»,расположенный на стыке южной части Уральских гор и восточной окраины Восточно-Европейской платформы.
Его территория богата уникальными геологическими объектами, которые представляют научную, историческую и природную ценность.
13:00 Восхождение на уникальный природный объект — один из четырех Шиханов.
По желанию, по погодным условиям, за доплату (от 3500 руб.) — полет на параплане.
15:00 Посещение визит-центра геопарка, юртового комплекса.
По желанию за доплату — посещение колодно-бортевой пасеки (1800 руб. /чел.).
Программа пасеки: экскурсия по пасеке, рассказ об уникальной дикой башкирской пчеле, мёде, отдых в апи-домиках, мастер-класс по стрельбе из настоящего башкирского лука от местных жителей, фотосессия в юрте в национальных нарядах, чаепитие с башкирским чаем, мёдом.
16:00 Обед (входит в стоимость).
17:00 Катание на лошадях по окрестностям (для гостей старше 18 лет, 30 минут, за доплату 2000 руб. /чел.).
18:00 Экскурсия на одно из самых глубоких карстовых озер Башкортостана — озеро Тугар-Салган.
Купание по желанию и по погоде.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (за свой счет).
Авторская экскурсия по Уфе. Отъезд
09:00 Завтрак в гостинице.
10:00 Выселение, выезд в Уфу.
13:00 Авторская экскурсия по столице с посещением основных достопримечательностей, таких как Монумент Дружбы и памятник Салавату Юлаеву.
15:00 Обед в первом национальном фастфуде «Айбат Халяр» (за свой счет).
Трансфер в аэропорт (за доплату).
Рекомендуемое время вылета — после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге, гостинице и гостевом доме по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-мест.
|1-мест.
глэмпинг «Липа да Ива»/турбаза «Марвай»
+ гостиница «Ашкадар»
|67 900
|76 200
глэмпинг «Липа да Ива»/турбаза «Марвай»
+ гостиница «Гранд-отель Восток»
|71 300
|79 600
Стоимость доп. ночи в Уфе за номер, руб:
|Гостиница/Номер
|2-местный
|1-местный
|Иремель 3*
|5850
|5100
|Азимут 4*
|7500
|9000
|Hilton 4*
|8800
|8100
Варианты проживания
Турбаза «Марвай»
Проживание на турбазе.
Гостиница «Ашкадар»
Удобное расположение в городе, высокое качество обслуживания и уютная атмосфера делают гостиницу «Ашкадар» одной из наиболее популярных в Стерлитамаке. К услугам клиентов ресторан, зал совещаний, частная парковка. К удобству клиентов кровати размера «king-size», мягкая мебель, сплит-система, телефон, доступ к сети интернет. Номера отапливаются от централизованной системы.
Гостиница «Гранд-отель Восток»
В Стерлитамаке расположен гранд-отель «Восток». Главной целью его является соответствие всем европейским стандартам и поддержание репутации города на подобающем уровне.
Номерной фонд состоит из 64 номеров разной комфортности. При оформлении интерьера предусматриваются все модные веяния и самые современные концепции.
Круглосуточно на территории работает кофейня и предлагает большой выбор десертов и напитков. Также возможно посещение ресторана, в котором подаются блюда европейской кухни.
В шаговой доступности от гостиницы находятся основные объекты инфраструктуры, достопримечательности и развлекательные центры.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Проживание
- Питание, включенное в программу тура: завтракиобеды в 1, 3 и 4 дни
- Завтраки
- Обеды в 1, 3 и 4 дни
- Дегустации
- Входные билеты в нац. парки и музеи
- Экскурсионное обслуживание и сопровождение гида-инструктора
- Страховка на период тура
- Услуги заброски на достопримечательности
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Уфы и обратно
- Питание, не включенное в программу тура: обеды во 2 и 5 дниужины
- Обеды во 2 и 5 дни
- Ужины
- Трансфер аэропорт - Уфа (или наоборот) - при прибытии накануне - 3500 руб
- Полет на параплане по желанию, погодным условиям (от 3500 руб. /5-15 мин.)
- Услуги бани 1500 руб. /час и пармастера 7000 руб. /чел. /программа бережного парения 1 час 30 мин
- Заселение в «Гранд Отель Восток» - 3000 руб
- Трансфер на вертолете с обзорной экскурсией с воздуха по Уфе, полет над уникальными шиханами, не имеющими аналогов в мире, над скалой Кузьганак, скалой Мамбет (самой высокой в республике), природным парком «Зилим» (85 000 руб/чел. при группе 3 чел.)
- Размещение в гостинице в Уфе (при желании)
- Посещение колодно-бортевой пасеки с программой (1800 руб. /чел.)
- Катание на лошадях по окрестностям (для гостей старше 18 лет, 30 минут, 2000 руб. /чел.)
- Личные расходы
- Дополнительное питание
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Дополнительные экскурсии
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную НЕ СКОЛЬЗЯЩУЮ и не промокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
- рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
- головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой – шапка или бафф, а также шарф);
- удобные вещи – штаны, удлиненные носки, захватите кофту – при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
- чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
- перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы – берите открывашку и ложку;
- аптечку индивидуальную;
- х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где-то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
- скандинавские палки (по желанию);
- фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
- репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
- фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
- дождевик (в горах погода непредсказуемая);
- купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
- главное - удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Одевайтесь многослойно, чтобы легко надеть/снять слой, например: футболка, кофта (флисовка), куртка. Берите сменную футболку, так как вспотеете на подъемах и наверху будет холодно.
Если есть ветровка - берите. Головной убор обязательно.
Шортам предпочтите штаны – это дополнительная защита от клещей, веток, высокой травы, которая поцарапает кожу, и ноги потом будет щипать.
Носки берите высокие, с надежной резинкой, чтобы в них заправить штаны.
Рекомендуем вам надевать светлую одежду, так как на ней видно клещей.
Обувь – должны быть НЕ КЕДЫ, а треккинговая обувь. Если таковой не имеется, то кроссовки с толстой подошвой (но не платформой) и фиксацией голеностопа. Предгорные тропы полны корней деревьев и камней, встречаются курумники, тропа может стать мокрой от росы или внезапного дождя, а еще на некоторых маршрутах есть броды. И в такой обуви будет комфортно и безопасно. Как вариант подойдут армейские берцы.
Рекомендуем также взять пару сменной обуви, которую можно будет оставить в автобусе на время восхождения и потом переобуться.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано передвижение по маршруту?
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время. Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения.
Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Возможны ли изменения в программе?
Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов.
Возможны вариации тура с добавлением “дней отдыха” на курортах Башкирии.
Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств. Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.