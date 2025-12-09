Мои заказы

Добро пожаловать в зимнюю Башкирию

Добро пожаловать в Башкирию — край безмятежной природы и древних легенд! Это путешествие для тех, кто хочет избежать толп и по-настоящему прочувствовать мощь и тишину уральской природы.

Вас ждут впечатляющие пейзажи,
читать дальше

уютное размещение и уникальные локации, особенно прекрасные в этот спокойный период. Вас ждет восхождение на легендарную скалу Мамбет и посещение целебных Красноусольских источников.

Вы исследуете таинственное Мурадымовское ущелье и древний шихан Торатау, который перенесёт вас на миллионы лет назад.

А также познакомитесь со столицей региона — Уфой, где современность гармонично сплетается с национальными традициями.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в глэмпинг. Скала Мамбет

Прибытие в аэропорт г. Уфы (при прибытии накануне трансфер в Уфу по запросу за доплату).

11:00 Трансфер на комфортабельном автобусе туристического класса до глэмпинга «Липа да Ива» (~180 км). В зимнее время проживание на турбазе «Марвай» (с. Красноусольский).

Обед (входит в стоимость) по пути в селе Красноусольский.

15:00 Экскурсия на самую высокую скалу республики Мамбет с доброской.

20:00 Возвращение, заселение на турбазе/в глэмпинг.

Ужин (за свой счет).

Переезд в глэмпинг. Скала Мамбет
2 день

Геологический разрез «Усолка». Обзорная экскурсия по Стерлитамаку с дегустациями

09:00 Завтрак в гостинице.

10:00 Выезд в Стерлитамак, купеческий город, где производят соду.

По пути — посещение геологического разреза «Усолка» (первый в России «Золотой гвоздь»), купание в Красноусольских минеральных источниках, посещение грота Табынской Божией матери и церкви на холме.

14:00 Заселение в гостиницу.

Обед (за свой счет).

15:30 Обзорная экскурсия по исторической части города, посещение дома купца Кузнецова, Соляной пристани, посещение авторского музея бинтубар-шоколада и хлебного музея «Наследие купца Жилкина».

Дегустация пиццы по секретному рецепту — местного гастробренда.

18:00 Завершение программы, свободное время.

Ужин (за свой счет).

Геологический разрез «Усолка». Обзорная экскурсия по Стерлитамаку с дегустациями
3 день

Природный парк «Мурадымовское ущелье»

09:00 Завтрак в гостинице.

10:00 Выезд природный парк «Мурадымовское ущелье» — одно из самых красивых мест в Республике Башкортостан.

13:00 Прогулка по ущелью, восхождение на Голубиный грот, получивший свое название из-за расположившейся там колонии скальных голубей. Из его устья открывается потрясающий вид на всё ущелье.

Посещение вольера с беловежскими зубрами. История возрождения популяции.

По желанию и за доплату (350 руб.) — посещение Новомурадымовской пещеры.

17:00 Возвращение, обед (входит в стоимость).

18:00 Возвращение в Стерлитамак.

Ужин (за свой счет).

Природный парк «Мурадымовское ущелье»
4 день

Геопарк «Торатау». Озеро Тугар-Салган

09:00 Завтрак в гостинице.

10:00 Выезд в геопарк «Торатау»,расположенный на стыке южной части Уральских гор и восточной окраины Восточно-Европейской платформы.

Его территория богата уникальными геологическими объектами, которые представляют научную, историческую и природную ценность.

13:00 Восхождение на уникальный природный объект — один из четырех Шиханов.

По желанию, по погодным условиям, за доплату (от 3500 руб.) — полет на параплане.

15:00 Посещение визит-центра геопарка, юртового комплекса.

По желанию за доплату — посещение колодно-бортевой пасеки (1800 руб. /чел.).

Программа пасеки: экскурсия по пасеке, рассказ об уникальной дикой башкирской пчеле, мёде, отдых в апи-домиках, мастер-класс по стрельбе из настоящего башкирского лука от местных жителей, фотосессия в юрте в национальных нарядах, чаепитие с башкирским чаем, мёдом.

16:00 Обед (входит в стоимость).

17:00 Катание на лошадях по окрестностям (для гостей старше 18 лет, 30 минут, за доплату 2000 руб. /чел.).

18:00 Экскурсия на одно из самых глубоких карстовых озер Башкортостана — озеро Тугар-Салган.

Купание по желанию и по погоде.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (за свой счет).

Геопарк «Торатау». Озеро Тугар-Салган
5 день

Авторская экскурсия по Уфе. Отъезд

09:00 Завтрак в гостинице.

10:00 Выселение, выезд в Уфу.

13:00 Авторская экскурсия по столице с посещением основных достопримечательностей, таких как Монумент Дружбы и памятник Салавату Юлаеву.

15:00 Обед в первом национальном фастфуде «Айбат Халяр» (за свой счет).

Трансфер в аэропорт (за доплату).

Рекомендуемое время вылета — после 19:00.

Авторская экскурсия по Уфе. Отъезд
Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге, гостинице и гостевом доме по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-мест. 1-мест.

глэмпинг «Липа да Ива»/турбаза «Марвай»

+ гостиница «Ашкадар»

67 90076 200

глэмпинг «Липа да Ива»/турбаза «Марвай»

+ гостиница «Гранд-отель Восток»

71 30079 600

Стоимость доп. ночи в Уфе за номер, руб:

Гостиница/Номер2-местный1-местный
Иремель 3*58505100
Азимут 4*75009000
Hilton 4*88008100

Варианты проживания

Турбаза «Марвай»

1 ночь

Проживание на турбазе.

Гостиница «Ашкадар»

3 ночи

Удобное расположение в городе, высокое качество обслуживания и уютная атмосфера делают гостиницу «Ашкадар» одной из наиболее популярных в Стерлитамаке. К услугам клиентов ресторан, зал совещаний, частная парковка. К удобству клиентов кровати размера «king-size», мягкая мебель, сплит-система, телефон, доступ к сети интернет. Номера отапливаются от централизованной системы.

Гостиница «Ашкадар»
Гостиница «Гранд-отель Восток»

3 ночи

В Стерлитамаке расположен гранд-отель «Восток». Главной целью его является соответствие всем европейским стандартам и поддержание репутации города на подобающем уровне.

Номерной фонд состоит из 64 номеров разной комфортности. При оформлении интерьера предусматриваются все модные веяния и самые современные концепции.

Круглосуточно на территории работает кофейня и предлагает большой выбор десертов и напитков. Также возможно посещение ресторана, в котором подаются блюда европейской кухни.

В шаговой доступности от гостиницы находятся основные объекты инфраструктуры, достопримечательности и развлекательные центры.

Гостиница «Гранд-отель Восток»
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Проживание
  • Питание, включенное в программу тура: завтракиобеды в 1, 3 и 4 дни
  • Завтраки
  • Обеды в 1, 3 и 4 дни
  • Дегустации
  • Входные билеты в нац. парки и музеи
  • Экскурсионное обслуживание и сопровождение гида-инструктора
  • Страховка на период тура
  • Услуги заброски на достопримечательности
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Уфы и обратно
  • Питание, не включенное в программу тура: обеды во 2 и 5 дниужины
  • Обеды во 2 и 5 дни
  • Ужины
  • Трансфер аэропорт - Уфа (или наоборот) - при прибытии накануне - 3500 руб
  • Полет на параплане по желанию, погодным условиям (от 3500 руб. /5-15 мин.)
  • Услуги бани 1500 руб. /час и пармастера 7000 руб. /чел. /программа бережного парения 1 час 30 мин
  • Заселение в «Гранд Отель Восток» - 3000 руб
  • Трансфер на вертолете с обзорной экскурсией с воздуха по Уфе, полет над уникальными шиханами, не имеющими аналогов в мире, над скалой Кузьганак, скалой Мамбет (самой высокой в республике), природным парком «Зилим» (85 000 руб/чел. при группе 3 чел.)
  • Размещение в гостинице в Уфе (при желании)
  • Посещение колодно-бортевой пасеки с программой (1800 руб. /чел.)
  • Катание на лошадях по окрестностям (для гостей старше 18 лет, 30 минут, 2000 руб. /чел.)
  • Личные расходы
  • Дополнительное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Дополнительные экскурсии
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную НЕ СКОЛЬЗЯЩУЮ и не промокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
  • рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
  • головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой – шапка или бафф, а также шарф);
  • удобные вещи – штаны, удлиненные носки, захватите кофту – при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
  • чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
  • перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы – берите открывашку и ложку;
  • аптечку индивидуальную;
  • х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где-то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
  • скандинавские палки (по желанию);
  • фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
  • репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
  • фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
  • дождевик (в горах погода непредсказуемая);
  • купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
  • главное - удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.

Одевайтесь многослойно, чтобы легко надеть/снять слой, например: футболка, кофта (флисовка), куртка. Берите сменную футболку, так как вспотеете на подъемах и наверху будет холодно.

Если есть ветровка - берите. Головной убор обязательно.

Шортам предпочтите штаны – это дополнительная защита от клещей, веток, высокой травы, которая поцарапает кожу, и ноги потом будет щипать.

Носки берите высокие, с надежной резинкой, чтобы в них заправить штаны.

Рекомендуем вам надевать светлую одежду, так как на ней видно клещей.

Обувь – должны быть НЕ КЕДЫ, а треккинговая обувь. Если таковой не имеется, то кроссовки с толстой подошвой (но не платформой) и фиксацией голеностопа. Предгорные тропы полны корней деревьев и камней, встречаются курумники, тропа может стать мокрой от росы или внезапного дождя, а еще на некоторых маршрутах есть броды. И в такой обуви будет комфортно и безопасно. Как вариант подойдут армейские берцы.

Рекомендуем также взять пару сменной обуви, которую можно будет оставить в автобусе на время восхождения и потом переобуться.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано передвижение по маршруту?

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время. Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения.

Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Возможны ли изменения в программе?

Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов.

Возможны вариации тура с добавлением “дней отдыха” на курортах Башкирии.

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств. Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

