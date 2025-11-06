Мои заказы

Ледяное царство Башкирии

Добро пожаловать в удивительный мир Башкирии, где зимняя природа предстает в самых необычных формах.

В этом туре вы увидите два уникальных природных чуда: Аскынскую ледяную пещеру и Абзановский водопад.

Эти места — настоящие зимние жемчужины, скрытые от мира летом, но раскрывающиеся в полной красе в морозные дни.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
20
дек10
янв31
янв21
фев

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Уфу

Трансфер с аэропорта «Уфа» (по запросу за доплату). Любой рейс.

При прибытии накануне трансфер в Уфу по запросу за доплату.

С 14:00 Заселение в гостиницу, свободное время.

Возможна организация дополнительных экскурсий на Павловское водохранилище, в Иглинский район, в геопарк «Торатау», музей кочевых цивилизаций и мавзолей Тура-Хана, Охлебининскую пещеру и другие достопримечательности.

2 день

Аскинская ледяная пещера и Абзановский водопад

08:00 Выезд из города.

10:30 Приезд в д. Аскино, пешеходная прогулка к пещере.

11:30 Экскурсия в пещеру.

14:30 Обед в кафе.

15:30 Отъезд в Уфу, по пути – посещение Абзановского водопада.

17:30 Прибытие в Уфу.

3 день

Обзорная экскурсия по Уфе, отъезд

11:00-13:00 Обзорная экскурсия по Уфе.

Далее – свободное время.

Трансфер в аэропорт по запросу.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Гостиница «Иремель» 3*29 60034 200
Дополнительная ночь в гостинице «Иремель» 3*5 6003 300

Варианты проживания

Гостиница «Иремель» или аналогичная в Уфе

2 ночи

«Иремель» – современная гостиница, которая была открыта в 2009 году. Домашнее гостеприимство, персонализированный сервис и высокий уровень технического оснащения - немаловажные качества, которые отличают гостиницу от других отелей города. Это гостиница, с атмосферой комфорта, современным интерьером и достаточно высоким уровнем обслуживания. Также для удобства постояльцев есть ресторан балканской кухни, в котором подают очень вкусные и изысканные блюда.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, включенное в программу тура:2 завтрака1 обед во второй день
  • 2 завтрака
  • 1 обед во второй день
  • Трансфер Уфа - Архангельский район - Гафурийский район - Уфа
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты в пещеру
  • Посещение всех достопримечательностей по программе
  • Страховка на период тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не включенное в программу тура: обед в 1 и 3 деньужины
  • Обед в 1 и 3 день
  • Ужины
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, баня)
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную НЕ СКОЛЬЗЯЩУЮ и не промокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
  • рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
  • головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой – шапка или бафф, а также шарф);
  • удобные вещи – штаны, удлиненные носки, захватите кофту – при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
  • чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
  • перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы – берите открывашку и ложку;
  • аптечку индивидуальную;
  • х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где-то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
  • скандинавские палки (по желанию);
  • фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
  • фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
  • дождевик (в горах погода непредсказуемая);
  • купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
  • главное – удобные вещи и обувь, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер?

Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Могут ли быть изменения в программе?

Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов.

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.

Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
6 ноя 2025
Нас весь тур сопровождал замечательный гид Юлия Михайлова. Мы очень много успели посмотреть и узнать о Башкирии.
Нас весь тур сопровождал замечательный гид Юлия Михайлова. Мы очень много успели посмотреть и узнать о Башкирии.Нас весь тур сопровождал замечательный гид Юлия Михайлова. Мы очень много успели посмотреть и узнать о Башкирии.Нас весь тур сопровождал замечательный гид Юлия Михайлова. Мы очень много успели посмотреть и узнать о Башкирии.Нас весь тур сопровождал замечательный гид Юлия Михайлова. Мы очень много успели посмотреть и узнать о Башкирии.Нас весь тур сопровождал замечательный гид Юлия Михайлова. Мы очень много успели посмотреть и узнать о Башкирии.Нас весь тур сопровождал замечательный гид Юлия Михайлова. Мы очень много успели посмотреть и узнать о Башкирии.

