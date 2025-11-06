В этом туре вы увидите два уникальных природных чуда: Аскынскую ледяную пещеру и Абзановский водопад.
Эти места — настоящие зимние жемчужины, скрытые от мира летом, но раскрывающиеся в полной красе в морозные дни.
Программа тура по дням
Прибытие в Уфу
Трансфер с аэропорта «Уфа» (по запросу за доплату). Любой рейс.
При прибытии накануне трансфер в Уфу по запросу за доплату.
С 14:00 Заселение в гостиницу, свободное время.
Возможна организация дополнительных экскурсий на Павловское водохранилище, в Иглинский район, в геопарк «Торатау», музей кочевых цивилизаций и мавзолей Тура-Хана, Охлебининскую пещеру и другие достопримечательности.
Аскинская ледяная пещера и Абзановский водопад
08:00 Выезд из города.
10:30 Приезд в д. Аскино, пешеходная прогулка к пещере.
11:30 Экскурсия в пещеру.
14:30 Обед в кафе.
15:30 Отъезд в Уфу, по пути – посещение Абзановского водопада.
17:30 Прибытие в Уфу.
Обзорная экскурсия по Уфе, отъезд
11:00-13:00 Обзорная экскурсия по Уфе.
Далее – свободное время.
Трансфер в аэропорт по запросу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Гостиница «Иремель» 3*
|29 600
|34 200
|Дополнительная ночь в гостинице «Иремель» 3*
|5 600
|3 300
Варианты проживания
Гостиница «Иремель» или аналогичная в Уфе
«Иремель» – современная гостиница, которая была открыта в 2009 году. Домашнее гостеприимство, персонализированный сервис и высокий уровень технического оснащения - немаловажные качества, которые отличают гостиницу от других отелей города. Это гостиница, с атмосферой комфорта, современным интерьером и достаточно высоким уровнем обслуживания. Также для удобства постояльцев есть ресторан балканской кухни, в котором подают очень вкусные и изысканные блюда.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, включенное в программу тура: 2 завтрака, 1 обед во второй день
- 2 завтрака
- 1 обед во второй день
- Трансфер Уфа - Архангельский район - Гафурийский район - Уфа
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты в пещеру
- Посещение всех достопримечательностей по программе
- Страховка на период тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Питание, не включенное в программу тура: обед в 1 и 3 день, ужины
- Обед в 1 и 3 день
- Ужины
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, баня)
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную НЕ СКОЛЬЗЯЩУЮ и не промокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
- рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
- головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой – шапка или бафф, а также шарф);
- удобные вещи – штаны, удлиненные носки, захватите кофту – при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
- чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
- перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы – берите открывашку и ложку;
- аптечку индивидуальную;
- х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где-то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
- скандинавские палки (по желанию);
- фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
- фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
- дождевик (в горах погода непредсказуемая);
- купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
- главное – удобные вещи и обувь, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер?
Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Могут ли быть изменения в программе?
Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов.
Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.
Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.