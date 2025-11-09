Мои заказы

Императорская Башкирия. Путешествие с сентября по март

Императорская Башкирия
Отправляемся в путешествие по маршруту императора Александра I, пропитанное историей, культурой и природным величием Урала.

Вас ждет четыре дня приключений: знакомство с купеческими городами, историческими достопримечательностями и восхождение на знаменитый шихан Торатау.

Вы окунетесь в атмосферу XIX века, попробуете блюда национальной кухни и насладитесь комфортом, достойным царского путешествия.
Императорская Башкирия. Путешествие с сентября по мартФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Императорская Башкирия. Путешествие с сентября по мартФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Императорская Башкирия. Путешествие с сентября по мартФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
5
дек27
янв24
фев24
мар27
окт24
ноя22
дек

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Стерлитамак. Посещение дома КУ, пивоварни «Шихан»

08:30 Сбор на площади перед Телецентром (г. Уфа), либо из гостиницы.

11:00 Прибытие в г. Стерлитамак, знакомство с гидом.

Обзорная экскурсия по городу: Казанский собор, посещение Соляной пристани.

12:30 Посещение дома КУ – купца Кузнецова, VR-экскурсия в Стерлитамак конца XIX-начала XX века.

Благодаря очкам виртуальной реальности увидим разрушенный Казанский собор, реконструированный средствами 3D-графики. Храм — архитектурная доминанта дореволюционного Стерлитамака — был снесен в 1937 году и к настоящему времени не сохранился.

Экскурсия в очках виртуальной реальности — единственная возможность познакомить посетителей с утраченным объектом культурного наследия. Виртуальное путешествие создано специалистами-историками на основе сохранившихся чертежей и фотодокументов.

13:30 Обед в кафе «Манявы» (за свой счет). Рекомендуем попробовать пиццу на тесте по секретному рецепту. Это местный гастробренд.

Посещение пивоварни «Шихан», экскурсия (время по согласованию с заводом).

Истории о нашумевших шиханах. Дегустация местного пива.

Заселение в гостиницу, свободное время.

Ужин (за свой счет).

По желанию за доплату:

  • посещение авторского музея бинтубар-шоколада и хлебного музея «Наследие купца Жилкина» (1500 руб. с человека);
  • баня с пармастером и чаном (от 1500 руб. /час с человека, парение – от 5000 руб. с человека).
Переезд в Стерлитамак. Посещение дома КУ, пивоварни «Шихан»Переезд в Стерлитамак. Посещение дома КУ, пивоварни «Шихан»Переезд в Стерлитамак. Посещение дома КУ, пивоварни «Шихан»Переезд в Стерлитамак. Посещение дома КУ, пивоварни «Шихан»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Геопарк «Торатау». Экскурсия по Уфе

Завтрак в гостинице.

08:00 Выезд в геопарк «Торатау».

08:30 Посещение шихана, визит-центра, восхождение по экотропе-лестнице, посещение юртового комплекса.

По желанию за доплату: посещение колодно-бортевой пасеки (1800 руб. с человека).

Программа пасеки: экскурсия по пасеке, рассказ об уникальной дикой башкирской пчеле, мёде, отдых в апи-домиках, мастер-класс по стрельбе из настоящего башкирского лука от местных жителей, фотосессия в юрте в национальных нарядах, чаепитие с башкирским чаем, мёдом.

12:30 Обед в кафе (за свой счет).

13:30 Выезд в Уфу.

14:30 Прибытие в Уфу, экскурсия:

  • монумент Дружбы (история основания Уфы, история храмов и соборов на этом месте + Сергиевская церковь, приезд Александра и посещение им Смоленского собора рассказ о транспортной переправе в этом месте, информация о реке Белой и окрестностях);
  • выезд по ул. Октябрьской революции к Саду Аксакова (история улицы Октябрьской революции, Спасская церковь — остановка, посещение собора), посещение сада Аксакова (история семьи, улицы, парка) и выход к дому Дица (поликлиника №2) рассказ о Доме губернатора и приеме в честь Александра I;
  • проезд Советской площади, Гостиного двора, ул. Ленина, фонтан «7 девушек» (башкирская легенда о 7 красавицах), памятник М. Кариму (Александровская церковь, заложенная императором);
  • ул. Трактовая — улица с брусчаткой, по которой ездил Император (прогулка).

Заселение в гостиницу.

Ужин в кафе Кумпан Терра (блюда из локальных башкирских продуктов, за свой счет).

По желанию за доплату:

  • катание на теплоходе по реке Белой (в летний период, 600 руб. с человека);
  • музей археологии, зал «Золото сарматов» (400-650 руб. с человека);
  • посещение «императорского» театра оперы и балета (600-2000 руб. с человека).
Геопарк «Торатау». Экскурсия по УфеГеопарк «Торатау». Экскурсия по УфеГеопарк «Торатау». Экскурсия по Уфе
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия по Бирску. Посещение лавки купца Чиркова, парка «Соколок». Встреча с Бирскими стрельцами

Завтрак в гостинице.

08:00 Выезд в Бирск.

09:30 Прибытие в город, обзорная экскурсия по центральной исторической площади города.

Знакомство с купеческими особняками и историей жизни купцов, посещение Михайло-Архангельского храма или Свято-Троицкого храма, осмотр города с высоты птичьего полета.

12:30 Посещение лавки купца Чиркова. Отведаем чай с мёдом, который так любил Александр I. Гадание на камушках.

14:00 Обед в кафе «Чирковъ» (за свой счет, по меню). Рекомендуем попробовать знаменитые бирские пельмени в горшочках.

15:00 Посещение парка «Соколок».

16:00 Встреча с основателями города – Бирскими стрельцами. Рассказ о жизни и быте Бирских стрельцов. Выстрелы из пищали 17 века (при группе от 10 человек. При группах менее 10 человек – посещение музея керамикив пространстве «Чирковъ»).

17:30 Выезд в Уфу.

19:00 Приезд в Уфу.

По желанию:

  • вечерняя прогулка по пространству Арт-квадрат с посещением музея современного искусства «Заман».
Экскурсия по Бирску. Посещение лавки купца Чиркова, парка «Соколок». Встреча с Бирскими стрельцамиЭкскурсия по Бирску. Посещение лавки купца Чиркова, парка «Соколок». Встреча с Бирскими стрельцамиЭкскурсия по Бирску. Посещение лавки купца Чиркова, парка «Соколок». Встреча с Бирскими стрельцами
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Свободный день. Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Трансфер в аэропорт (по запросу, за доп. плату).

По желанию, за доплату:

  • посещение кулинарной студии «Бишбармак» с мастер-классом и дегустацией (2000 руб. с человека);
  • посещение первого национального фастфуда «Айбат Халяр», где на новый лад пересмотрены национальные блюда;
  • посещение музея музыки им. Ф. Шаляпина (350 руб. с человека).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное

Гостиница «Иремель» в Уфе или аналогичные

Гостиница «Ашкадар» в Стерлитамаке или аналогичные

56 40061 700

Стоимость дополнительной ночи в г. Уфе за номер, руб:

Отели2-местное1-местное
«Иремель»5 8506 950

Возможна замена гостиницы по желанию гостя за доплату.

Варианты проживания

Гостиница «Ашкадар» или аналогичная в Стерлитамаке

1 ночь

Удобное расположение в городе, высокое качество обслуживания и уютная атмосфера делают гостиницу «Ашкадар» одной из наиболее популярных в Стерлитамаке. К услугам клиентов ресторан, зал совещаний, частная парковка. К удобству клиентов кровати размера «king-size», мягкая мебель, сплит-система, телефон, доступ к сети интернет. Номера отапливаются от централизованной системы.

Гостиница «Ашкадар» или аналогичная в СтерлитамакеГостиница «Ашкадар» или аналогичная в СтерлитамакеГостиница «Ашкадар» или аналогичная в СтерлитамакеГостиница «Ашкадар» или аналогичная в СтерлитамакеГостиница «Ашкадар» или аналогичная в СтерлитамакеГостиница «Ашкадар» или аналогичная в СтерлитамакеГостиница «Ашкадар» или аналогичная в Стерлитамаке
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Иремель» или аналогичная в Уфе

2 ночи

«Иремель» – современная гостиница, которая была открыта в 2009 году. Домашнее гостеприимство, персонализированный сервис и высокий уровень технического оснащения - немаловажные качества, которые отличают гостиницу от других отелей города. Это гостиница, с атмосферой комфорта, современным интерьером и достаточно высоким уровнем обслуживания. Также для удобства постояльцев есть ресторан балканской кухни, в котором подают очень вкусные и изысканные блюда.

Гостиница «Иремель» или аналогичная в УфеГостиница «Иремель» или аналогичная в УфеГостиница «Иремель» или аналогичная в УфеГостиница «Иремель» или аналогичная в УфеГостиница «Иремель» или аналогичная в УфеГостиница «Иремель» или аналогичная в УфеГостиница «Иремель» или аналогичная в УфеГостиница «Иремель» или аналогичная в Уфе
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гида
  • Питание, включенное в программу тура: завтраки (кроме 1 дня)
  • Проживание в гостиницах
  • Входные билеты, мастер-классы и дегустации по программе
  • Страховка на период тура
  • Трансфер по маршруту
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Уфы и обратно
  • Питание, не включенное в программу тура: обеды и ужины
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности - баня, фотосессия)
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную нескользящую и непромокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
  • рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
  • головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой – шапка или бафф, а также шарф);
  • удобные вещи – штаны, удлиненные носки, захватите кофту – при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
  • чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
  • перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы – берите открывашку и ложку;
  • аптечку индивидуальную;
  • х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
  • скандинавские палки (по желанию);
  • фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
  • репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
  • фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
  • дождевик (в горах погода непредсказуемая);
  • купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
  • главное – удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер?

Трансфер до отеля и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.

Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Возможны ли изменения в программе?

Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов. Возможны вариации тура с добавлением “дней отдыха” на курортах Башкирии (в том числе горнолыжных).

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Уфы

Похожие туры из Уфы

Ледяное царство Башкирии
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Ледяное царство Башкирии
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
29 600 ₽ за человека
Близкий Урал. Комбинированный тур в Башкирию
Пешая
4 дня
2 отзыва
Близкий Урал. Комбинированный тур в Башкирию
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
30 апр в 10:00
3 мая в 10:00
39 000 ₽ за человека
Императорская Башкирия
На автобусе
4 дня
Императорская Башкирия
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
21 апр в 10:00
19 мая в 10:00
67 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Уфе
Все туры из Уфы