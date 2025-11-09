Вас ждет четыре дня приключений: знакомство с купеческими городами, историческими достопримечательностями и восхождение на знаменитый шихан Торатау.
Вы окунетесь в атмосферу XIX века, попробуете блюда национальной кухни и насладитесь комфортом, достойным царского путешествия.
Программа тура по дням
Переезд в Стерлитамак. Посещение дома КУ, пивоварни «Шихан»
08:30 Сбор на площади перед Телецентром (г. Уфа), либо из гостиницы.
11:00 Прибытие в г. Стерлитамак, знакомство с гидом.
Обзорная экскурсия по городу: Казанский собор, посещение Соляной пристани.
12:30 Посещение дома КУ – купца Кузнецова, VR-экскурсия в Стерлитамак конца XIX-начала XX века.
Благодаря очкам виртуальной реальности увидим разрушенный Казанский собор, реконструированный средствами 3D-графики. Храм — архитектурная доминанта дореволюционного Стерлитамака — был снесен в 1937 году и к настоящему времени не сохранился.
Экскурсия в очках виртуальной реальности — единственная возможность познакомить посетителей с утраченным объектом культурного наследия. Виртуальное путешествие создано специалистами-историками на основе сохранившихся чертежей и фотодокументов.
13:30 Обед в кафе «Манявы» (за свой счет). Рекомендуем попробовать пиццу на тесте по секретному рецепту. Это местный гастробренд.
Посещение пивоварни «Шихан», экскурсия (время по согласованию с заводом).
Истории о нашумевших шиханах. Дегустация местного пива.
Заселение в гостиницу, свободное время.
Ужин (за свой счет).
По желанию за доплату:
- посещение авторского музея бинтубар-шоколада и хлебного музея «Наследие купца Жилкина» (1500 руб. с человека);
- баня с пармастером и чаном (от 1500 руб. /час с человека, парение – от 5000 руб. с человека).
Геопарк «Торатау». Экскурсия по Уфе
Завтрак в гостинице.
08:00 Выезд в геопарк «Торатау».
08:30 Посещение шихана, визит-центра, восхождение по экотропе-лестнице, посещение юртового комплекса.
По желанию за доплату: посещение колодно-бортевой пасеки (1800 руб. с человека).
Программа пасеки: экскурсия по пасеке, рассказ об уникальной дикой башкирской пчеле, мёде, отдых в апи-домиках, мастер-класс по стрельбе из настоящего башкирского лука от местных жителей, фотосессия в юрте в национальных нарядах, чаепитие с башкирским чаем, мёдом.
12:30 Обед в кафе (за свой счет).
13:30 Выезд в Уфу.
14:30 Прибытие в Уфу, экскурсия:
- монумент Дружбы (история основания Уфы, история храмов и соборов на этом месте + Сергиевская церковь, приезд Александра и посещение им Смоленского собора рассказ о транспортной переправе в этом месте, информация о реке Белой и окрестностях);
- выезд по ул. Октябрьской революции к Саду Аксакова (история улицы Октябрьской революции, Спасская церковь — остановка, посещение собора), посещение сада Аксакова (история семьи, улицы, парка) и выход к дому Дица (поликлиника №2) рассказ о Доме губернатора и приеме в честь Александра I;
- проезд Советской площади, Гостиного двора, ул. Ленина, фонтан «7 девушек» (башкирская легенда о 7 красавицах), памятник М. Кариму (Александровская церковь, заложенная императором);
- ул. Трактовая — улица с брусчаткой, по которой ездил Император (прогулка).
Заселение в гостиницу.
Ужин в кафе Кумпан Терра (блюда из локальных башкирских продуктов, за свой счет).
По желанию за доплату:
- катание на теплоходе по реке Белой (в летний период, 600 руб. с человека);
- музей археологии, зал «Золото сарматов» (400-650 руб. с человека);
- посещение «императорского» театра оперы и балета (600-2000 руб. с человека).
Экскурсия по Бирску. Посещение лавки купца Чиркова, парка «Соколок». Встреча с Бирскими стрельцами
Завтрак в гостинице.
08:00 Выезд в Бирск.
09:30 Прибытие в город, обзорная экскурсия по центральной исторической площади города.
Знакомство с купеческими особняками и историей жизни купцов, посещение Михайло-Архангельского храма или Свято-Троицкого храма, осмотр города с высоты птичьего полета.
12:30 Посещение лавки купца Чиркова. Отведаем чай с мёдом, который так любил Александр I. Гадание на камушках.
14:00 Обед в кафе «Чирковъ» (за свой счет, по меню). Рекомендуем попробовать знаменитые бирские пельмени в горшочках.
15:00 Посещение парка «Соколок».
16:00 Встреча с основателями города – Бирскими стрельцами. Рассказ о жизни и быте Бирских стрельцов. Выстрелы из пищали 17 века (при группе от 10 человек. При группах менее 10 человек – посещение музея керамикив пространстве «Чирковъ»).
17:30 Выезд в Уфу.
19:00 Приезд в Уфу.
По желанию:
- вечерняя прогулка по пространству Арт-квадрат с посещением музея современного искусства «Заман».
Свободный день. Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Трансфер в аэропорт (по запросу, за доп. плату).
По желанию, за доплату:
- посещение кулинарной студии «Бишбармак» с мастер-классом и дегустацией (2000 руб. с человека);
- посещение первого национального фастфуда «Айбат Халяр», где на новый лад пересмотрены национальные блюда;
- посещение музея музыки им. Ф. Шаляпина (350 руб. с человека).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
Гостиница «Иремель» в Уфе или аналогичные
Гостиница «Ашкадар» в Стерлитамаке или аналогичные
|56 400
|61 700
Стоимость дополнительной ночи в г. Уфе за номер, руб:
|Отели
|2-местное
|1-местное
|«Иремель»
|5 850
|6 950
Возможна замена гостиницы по желанию гостя за доплату.
Варианты проживания
Гостиница «Ашкадар» или аналогичная в Стерлитамаке
Удобное расположение в городе, высокое качество обслуживания и уютная атмосфера делают гостиницу «Ашкадар» одной из наиболее популярных в Стерлитамаке. К услугам клиентов ресторан, зал совещаний, частная парковка. К удобству клиентов кровати размера «king-size», мягкая мебель, сплит-система, телефон, доступ к сети интернет. Номера отапливаются от централизованной системы.
Гостиница «Иремель» или аналогичная в Уфе
«Иремель» – современная гостиница, которая была открыта в 2009 году. Домашнее гостеприимство, персонализированный сервис и высокий уровень технического оснащения - немаловажные качества, которые отличают гостиницу от других отелей города. Это гостиница, с атмосферой комфорта, современным интерьером и достаточно высоким уровнем обслуживания. Также для удобства постояльцев есть ресторан балканской кухни, в котором подают очень вкусные и изысканные блюда.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гида
- Питание, включенное в программу тура: завтраки (кроме 1 дня)
- Проживание в гостиницах
- Входные билеты, мастер-классы и дегустации по программе
- Страховка на период тура
- Трансфер по маршруту
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Уфы и обратно
- Питание, не включенное в программу тура: обеды и ужины
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности - баня, фотосессия)
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную нескользящую и непромокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
- рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
- головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой – шапка или бафф, а также шарф);
- удобные вещи – штаны, удлиненные носки, захватите кофту – при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
- чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
- перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы – берите открывашку и ложку;
- аптечку индивидуальную;
- х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
- скандинавские палки (по желанию);
- фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
- репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
- фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
- дождевик (в горах погода непредсказуемая);
- купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
- главное – удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер?
Трансфер до отеля и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Возможны ли изменения в программе?
Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов. Возможны вариации тура с добавлением “дней отдыха” на курортах Башкирии (в том числе горнолыжных).
Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.