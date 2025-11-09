1 день

Переезд в Стерлитамак. Посещение дома КУ, пивоварни «Шихан»

08:30 Сбор на площади перед Телецентром (г. Уфа), либо из гостиницы.

11:00 Прибытие в г. Стерлитамак, знакомство с гидом.

Обзорная экскурсия по городу: Казанский собор, посещение Соляной пристани.

12:30 Посещение дома КУ – купца Кузнецова, VR-экскурсия в Стерлитамак конца XIX-начала XX века.

Благодаря очкам виртуальной реальности увидим разрушенный Казанский собор, реконструированный средствами 3D-графики. Храм — архитектурная доминанта дореволюционного Стерлитамака — был снесен в 1937 году и к настоящему времени не сохранился.

Экскурсия в очках виртуальной реальности — единственная возможность познакомить посетителей с утраченным объектом культурного наследия. Виртуальное путешествие создано специалистами-историками на основе сохранившихся чертежей и фотодокументов.

13:30 Обед в кафе «Манявы» (за свой счет). Рекомендуем попробовать пиццу на тесте по секретному рецепту. Это местный гастробренд.

Посещение пивоварни «Шихан», экскурсия (время по согласованию с заводом).

Истории о нашумевших шиханах. Дегустация местного пива.

Заселение в гостиницу, свободное время.

Ужин (за свой счет).

По желанию за доплату:

посещение авторского музея бинтубар-шоколада и хлебного музея «Наследие купца Жилкина» (1500 руб. с человека);

баня с пармастером и чаном (от 1500 руб. /час с человека, парение – от 5000 руб. с человека).

