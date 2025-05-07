Чудеса Башкирии

Башкирия – гостеприимная и современная республика, находящаяся на стыке двух частей света – Европы и Азии.

Мы приглашаем Вас в национальный парк «Башкирия» с посещением геопарка «Торатау», кандидата в Глобальную сеть
читать дальше

геопарков ЮНЕСКО. На этих живописных территориях раскинулись сразу два водохранилища – Нугушское и Юмагузинское.

Вдоль водохранилищ по берегам расположены красивые скалы причудливых форм, а всего в часе езды от нацпарка расположены уникальные объекты, не имеющие аналогов в мире – шиханы Торатау, Юрактау и Куштау, где прямо под ногами можно найти камни со следами древних морских обитателей – кораллов, губок и раковин брахиоподов.

Чудеса Башкирии
Чудеса Башкирии
Чудеса Башкирии
Ближайшие даты:
7
мая4
июн2
июл30
июл27
авг24
сен22
окт
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Уфы (за доплату).

Рекомендуемое время прилета – до 14:00.

В случае прилета позже возможно смещение времени выезда.

14:00 Трансфер в национальный парк «Башкирия», по пути – посещение купеческого города Стерлитамака, где нас ждет обед в атмосферном кафе «Манявы» (по меню, за доп. плату).

Экскурсия по базарной площади, Соляная пристань Стерлитамака.

19:00 Заселение на турбазу нацпарка «Башкирия».

Ужин (за свой счет).

ПриездПриездПриездПриезд
2 день

Катание на катере, экотропа, этнокомплекс и экоферма

Завтрак на турбазе (за доп. плату).

12:00 Катание на катере по Нугушскому водохранилищу.

13:00 Посещение экотропы «Бейек-Тау» или «Таллы».

15:30 Посещение этнокомплекса «Инайя».

17:00 Посещение экофермы «Башкирская коза» и/или форелевого хозяйства (на выбор).

Рыбалка на хозяйстве – за доплату.

Ужин за свой счет.

Катание на катере, экотропа, этнокомплекс и экофермаКатание на катере, экотропа, этнокомплекс и экофермаКатание на катере, экотропа, этнокомплекс и экоферма
3 день

Отдых на водохранилищах, активный тур по желанию

Завтрак на турбазе (за свой счет).

09:00-16:00 Активный тур (по желанию, за доп. плату):

  • в пещеру Кутук-4 и на смотровую площадку провала Сумган (6000 руб. /чел.);
  • тур на водопад и карстовый мост Куперля (от 5500 руб. /чел.);
  • посещение конного двора «Дамин» с катанием на лошадях (с 16 лет, от 2500 руб. /чел.);
  • тур на Юмагузинское водохранилище: посещение «Кугарчинского подворья» (производство травяных чаев
    и сборов из местных трав), смотровой площадки «Ласточкино гнездо» (возможен обед на смотровой по
    меню), катание на катере по водохранилищу (от 3000 руб. /чел.).

Обед не предусмотрен, рекомендуем брать с собой плотный перекус или сухой паек.

Каждое из предложений предполагает маршрут на весь день и доступно в любой из дней пребывания.

Бронируется и оплачивается заранее.

Отдых на водохранилищах, активный тур по желанию
4 день

Свободный день

Свободный день, отдых на водохранилищах.

Свободный день
5 день

Свободный день

Свободный день, отдых на водохранилищах.

Свободный день
6 день

Свободный день

Свободный день, отдых на водохранилищах.

Свободный день
7 день

Село Воскресенское и шихан Торатау. Отъезд

Завтрак на турбазе (за свой счет), выселение.

10:00-14:00 Экскурсионный тур в историческое поселение село Воскресенское и на шихан Торатау (геопарк «Торатау»).

В программе:

  • славянские обряды, знакомство с культурой и местными жителями;
  • обед с лапшой по старинным сельским рецептам (входит в стоимость);
  • изготовление обрядовых кукол-желаньиц;
  • экскурсия по старейшему на Урале медеплавильному заводу;
  • посещение картинной галереи с работами эвакуированных в годы ВОВ воспитанников детской школы искусств из г. Москвы;
  • восхождение на шихан Торатау, посещение визит-центра и юртового комплекса

За доплату:

  • полет на параплане (по погодным условиям, от 3500 руб. /чел.);
  • мастер-класс по стрельбе из башкирского лука (1500 руб. /чел., 10 стрел);
  • посещение колодно-бортевой пасеки (1800 руб. /чел.).

Программа пасеки: экскурсия по пасеке, рассказ об уникальной дикой башкирской пчеле, мёде, отдых в апи-домиках, мастер-класс по стрельбе из настоящего башкирского лука от местных жителей, фотосессия в юрте в национальных нарядах, чаепитие с башкирским чаем, мёдом.

14:00 Трансфер до аэропорта г. Уфа.

Рекомендуемое время вылета – после 20:00.

Село Воскресенское и шихан Торатау. ОтъездСело Воскресенское и шихан Торатау. ОтъездСело Воскресенское и шихан Торатау. ОтъездСело Воскресенское и шихан Торатау. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-мест. 1-мест.
База отдыха «Сапсан»

68 800

98 800
Гостиница «Азур»58 20072 600
Гостевой дом «Форест Хаус»68 80098 800
Если Вы прибываете на день раньше тура/уезжаете на день позже:
Дополнительная ночь в Уфе гостиница «Иремель» 3* 5 8505 100
Дополнительная ночь в Уфе гостиница «Азимут» 4*7 5009 000
Дополнительная ночь в Уфе гостиница «Hilton» 4*8 8008 100

Варианты проживания

База отдыха «Сапсан»

6 ночей

База отдыха «Сапсан» расположена в селе Нугуш Республики Башкортостан.

В каждом доме есть все необходимое для комфортного проживания: бесплатный Wi-Fi, телевизор, гардероб, отопление, удобная мебель, собственная ванная комната, телефон, фен.

На территории работает ресторан с заказами завтрака, обеда и ужина по меню. На мини-кухне вы найдете принадлежности для самостоятельного приготовления пищи: холодильник, электрический чайник, микроволновую печь и набор посуды и столовых приборов.

Гости могут отдохнуть в бане, поиграть в футбол и волейбол, заняться рыбной ловлей и верховой ездой. Есть возможность заказать экскурсионное обслуживание. До железнодорожного вокзала Салават 50,2 км, до аэропорта Стерлитамак 69,6 км.

База отдыха «Сапсан»База отдыха «Сапсан»База отдыха «Сапсан»

Гостиница «Азур»

6 ночей

Гостевой дом «Азур» расположен в селе Нугуш.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Все номера гостевого дома выходят на балкон.

Гостиница «Азур»Гостиница «Азур»Гостиница «Азур»Гостиница «Азур»Гостиница «Азур»Гостиница «Азур»Гостиница «Азур»

Гостевой дом «Форест Хаус»

6 ночей

Гостевой дом «Forest House» расположен в селе Нугуш Республики Башкортостан.

В каждом номере есть все необходимое для комфортного проживания: бесплатный Wi-Fi, гардероб, отопление, удобная мебель, стиральная машина.

На территории работает ресторан с заказами по меню. На кухне вы найдете принадлежности для самостоятельного приготовления пищи: холодильник, мини-бар, электрический чайник и набор посуды. Вы также можете перекусить в ближайших ресторанах и кафе. В 0,6 км расположено кафе «Солянка» и «У Георгия».

Гости могут посетить сауну и баню, заняться рыбной ловлей и верховой ездой. Для маленьких посетителей предусмотрена игровая площадка и анимационный персонал.

Поблизости находится: памятник «Строителям Нугушского гидротехнического узла» 0,3 км; пляж 0,1 км и «Православный храм» 1 км. До железнодорожного вокзала Салават 49,5 км, до аэропорта Стерлитамак 69 км.

Гостевой дом «Форест Хаус»Гостевой дом «Форест Хаус»Гостевой дом «Форест Хаус»Гостевой дом «Форест Хаус»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Питание, указанное в программе
  • Проживание на турбазе
  • Катание на катере по Нугушскому водохранилищу (по сезону)
  • Посещение экотроп "Бейек-Тау" и/или "Таллы"
  • Входные билеты в нацпарк
  • Экскурсионное сопровождение
  • Посещение экофермы «Башкирская коза»
  • Посещение этнокомплекса «Инайя»
  • Посещение исторического поселения село Воскресенское и шихана Торатау
  • Входные билеты в картинную галерею и другие достопримечательности
  • Страховка на период тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
  • Трансферы из аэропорта и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату (завтраки - от 350 руб. /чел. в зависимости от кафе и турбазы, обеды/ужины - средний чек 550-750 руб.)
  • Активный тур в пещеры Сумган и Кутук (по погоде и сезону) - 6000 руб. /чел
  • Активный тур на водопад Куперля (по погоде и сезону) - 5500 руб. /чел. в летнее время, 6000 руб. /чел. в зимнее время
  • Посещение конного двора «Дамин» с катанием на лошадях (2-2,5 часа) - от 2500 руб. /чел
  • Тур на Юмагузинское водохранилище: посещение смотровой с видом на Юмагузино и дамбы - 3000
  • Руб. /чел
  • Посещение «Кугарчинского подворья» (производство травяных чаев и сборов из местных трав)
  • 2500 руб. /чел
  • Посещение смотровой площадки «Ласточкино гнездо» - 350 руб. /чел., обед на смотровой по меню
  • Катание на катере по водохранилищу - 7000 руб. /катер (до 6/12 чел.)
  • Полет на параплане (по погодным условиям, от 3500 руб. /чел.)
  • Мастер-класс по стрельбе из башкирского лука (1500 руб. /чел., 10 стрел)
  • Посещение колодно-бортевой пасеки (1800 руб. /чел.)
  • Экскурсия по Уфе (2-3 часа) - 7500 руб. /группа
  • Личные расходы
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Дополнительные экскурсии
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную нескользящую и непромокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
  • рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
  • головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой – шапка или бафф, а также шарф);
  • удобные вещи – штаны, удлиненные носки, захватите кофту – при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
  • чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
  • перекус (обязательно!) каждый себе берет сам, если на перекус консервы – берите открывашку и ложку;
  • аптечку индивидуальную;
  • х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
  • скандинавские палки (по желанию);
  • фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
  • репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
  • фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
  • дождевик (в горах погода непредсказуемая);
  • купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
  • главное – удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер за дополнительную плату?

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время. Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения.

Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Есть ли возрастные ограничения для участия в туре?
Минимальный возраст участника — 4 года. Но на некоторые активности возраст должен быть старше:
  • катание на конях — от 16 лет;
  • пещера Кутук-4 — от 12 лет.
Максимальный возраст — 80 лет, если у туриста нет противопоказаний, связанных с нахождением в горных районах.
Возможны ли изменения в программе?

Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Похожие туры из Уфы

Горная Башкирия. Экскурсионный тур
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Начало: Г. Уфа
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
от 83 500 ₽ за человека
Заповедные горы. Путешествие в Башкирию
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Заповедные горы. Путешествие в Башкирию
Начало: Г. Уфа
3 мая в 10:00
7 мая в 10:00
67 000 ₽ за человека
Близкий Урал. Комбинированный тур в Башкирию
Пешая
4 дня
3 отзыва
Близкий Урал. Комбинированный тур в Башкирию
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
1 мая в 10:00
4 мая в 10:00
39 000 ₽ за человека