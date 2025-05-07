Мы приглашаем Вас в национальный парк «Башкирия» с посещением геопарка «Торатау», кандидата в Глобальную сеть
Программа тура по дням
Приезд
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Уфы (за доплату).
Рекомендуемое время прилета – до 14:00.
В случае прилета позже возможно смещение времени выезда.
14:00 Трансфер в национальный парк «Башкирия», по пути – посещение купеческого города Стерлитамака, где нас ждет обед в атмосферном кафе «Манявы» (по меню, за доп. плату).
Экскурсия по базарной площади, Соляная пристань Стерлитамака.
19:00 Заселение на турбазу нацпарка «Башкирия».
Ужин (за свой счет).
Катание на катере, экотропа, этнокомплекс и экоферма
Завтрак на турбазе (за доп. плату).
12:00 Катание на катере по Нугушскому водохранилищу.
13:00 Посещение экотропы «Бейек-Тау» или «Таллы».
15:30 Посещение этнокомплекса «Инайя».
17:00 Посещение экофермы «Башкирская коза» и/или форелевого хозяйства (на выбор).
Рыбалка на хозяйстве – за доплату.
Ужин за свой счет.
Отдых на водохранилищах, активный тур по желанию
Завтрак на турбазе (за свой счет).
09:00-16:00 Активный тур (по желанию, за доп. плату):
- в пещеру Кутук-4 и на смотровую площадку провала Сумган (6000 руб. /чел.);
- тур на водопад и карстовый мост Куперля (от 5500 руб. /чел.);
- посещение конного двора «Дамин» с катанием на лошадях (с 16 лет, от 2500 руб. /чел.);
- тур на Юмагузинское водохранилище: посещение «Кугарчинского подворья» (производство травяных чаев
и сборов из местных трав), смотровой площадки «Ласточкино гнездо» (возможен обед на смотровой по
меню), катание на катере по водохранилищу (от 3000 руб. /чел.).
Обед не предусмотрен, рекомендуем брать с собой плотный перекус или сухой паек.
Каждое из предложений предполагает маршрут на весь день и доступно в любой из дней пребывания.
Бронируется и оплачивается заранее.
Свободный день
Свободный день, отдых на водохранилищах.
Свободный день
Свободный день, отдых на водохранилищах.
Свободный день
Свободный день, отдых на водохранилищах.
Село Воскресенское и шихан Торатау. Отъезд
Завтрак на турбазе (за свой счет), выселение.
10:00-14:00 Экскурсионный тур в историческое поселение село Воскресенское и на шихан Торатау (геопарк «Торатау»).
В программе:
- славянские обряды, знакомство с культурой и местными жителями;
- обед с лапшой по старинным сельским рецептам (входит в стоимость);
- изготовление обрядовых кукол-желаньиц;
- экскурсия по старейшему на Урале медеплавильному заводу;
- посещение картинной галереи с работами эвакуированных в годы ВОВ воспитанников детской школы искусств из г. Москвы;
- восхождение на шихан Торатау, посещение визит-центра и юртового комплекса
За доплату:
- полет на параплане (по погодным условиям, от 3500 руб. /чел.);
- мастер-класс по стрельбе из башкирского лука (1500 руб. /чел., 10 стрел);
- посещение колодно-бортевой пасеки (1800 руб. /чел.).
Программа пасеки: экскурсия по пасеке, рассказ об уникальной дикой башкирской пчеле, мёде, отдых в апи-домиках, мастер-класс по стрельбе из настоящего башкирского лука от местных жителей, фотосессия в юрте в национальных нарядах, чаепитие с башкирским чаем, мёдом.
14:00 Трансфер до аэропорта г. Уфа.
Рекомендуемое время вылета – после 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-мест.
|1-мест.
|База отдыха «Сапсан»
68 800
|98 800
|Гостиница «Азур»
|58 200
|72 600
|Гостевой дом «Форест Хаус»
|68 800
|98 800
|Если Вы прибываете на день раньше тура/уезжаете на день позже:
|Дополнительная ночь в Уфе гостиница «Иремель» 3*
|5 850
|5 100
|Дополнительная ночь в Уфе гостиница «Азимут» 4*
|7 500
|9 000
|Дополнительная ночь в Уфе гостиница «Hilton» 4*
|8 800
|8 100
Варианты проживания
База отдыха «Сапсан»
База отдыха «Сапсан» расположена в селе Нугуш Республики Башкортостан.
В каждом доме есть все необходимое для комфортного проживания: бесплатный Wi-Fi, телевизор, гардероб, отопление, удобная мебель, собственная ванная комната, телефон, фен.
На территории работает ресторан с заказами завтрака, обеда и ужина по меню. На мини-кухне вы найдете принадлежности для самостоятельного приготовления пищи: холодильник, электрический чайник, микроволновую печь и набор посуды и столовых приборов.
Гости могут отдохнуть в бане, поиграть в футбол и волейбол, заняться рыбной ловлей и верховой ездой. Есть возможность заказать экскурсионное обслуживание. До железнодорожного вокзала Салават 50,2 км, до аэропорта Стерлитамак 69,6 км.
Гостиница «Азур»
Гостевой дом «Азур» расположен в селе Нугуш.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Все номера гостевого дома выходят на балкон.
Гостевой дом «Форест Хаус»
Гостевой дом «Forest House» расположен в селе Нугуш Республики Башкортостан.
В каждом номере есть все необходимое для комфортного проживания: бесплатный Wi-Fi, гардероб, отопление, удобная мебель, стиральная машина.
На территории работает ресторан с заказами по меню. На кухне вы найдете принадлежности для самостоятельного приготовления пищи: холодильник, мини-бар, электрический чайник и набор посуды. Вы также можете перекусить в ближайших ресторанах и кафе. В 0,6 км расположено кафе «Солянка» и «У Георгия».
Гости могут посетить сауну и баню, заняться рыбной ловлей и верховой ездой. Для маленьких посетителей предусмотрена игровая площадка и анимационный персонал.
Поблизости находится: памятник «Строителям Нугушского гидротехнического узла» 0,3 км; пляж 0,1 км и «Православный храм» 1 км. До железнодорожного вокзала Салават 49,5 км, до аэропорта Стерлитамак 69 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Питание, указанное в программе
- Проживание на турбазе
- Катание на катере по Нугушскому водохранилищу (по сезону)
- Посещение экотроп "Бейек-Тау" и/или "Таллы"
- Входные билеты в нацпарк
- Экскурсионное сопровождение
- Посещение экофермы «Башкирская коза»
- Посещение этнокомплекса «Инайя»
- Посещение исторического поселения село Воскресенское и шихана Торатау
- Входные билеты в картинную галерею и другие достопримечательности
- Страховка на период тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
- Трансферы из аэропорта и обратно
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату (завтраки - от 350 руб. /чел. в зависимости от кафе и турбазы, обеды/ужины - средний чек 550-750 руб.)
- Активный тур в пещеры Сумган и Кутук (по погоде и сезону) - 6000 руб. /чел
- Активный тур на водопад Куперля (по погоде и сезону) - 5500 руб. /чел. в летнее время, 6000 руб. /чел. в зимнее время
- Посещение конного двора «Дамин» с катанием на лошадях (2-2,5 часа) - от 2500 руб. /чел
- Тур на Юмагузинское водохранилище: посещение смотровой с видом на Юмагузино и дамбы - 3000
- Руб. /чел
- Посещение «Кугарчинского подворья» (производство травяных чаев и сборов из местных трав)
- 2500 руб. /чел
- Посещение смотровой площадки «Ласточкино гнездо» - 350 руб. /чел., обед на смотровой по меню
- Катание на катере по водохранилищу - 7000 руб. /катер (до 6/12 чел.)
- Полет на параплане (по погодным условиям, от 3500 руб. /чел.)
- Мастер-класс по стрельбе из башкирского лука (1500 руб. /чел., 10 стрел)
- Посещение колодно-бортевой пасеки (1800 руб. /чел.)
- Экскурсия по Уфе (2-3 часа) - 7500 руб. /группа
- Личные расходы
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Дополнительные экскурсии
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную нескользящую и непромокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
- рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
- головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой – шапка или бафф, а также шарф);
- удобные вещи – штаны, удлиненные носки, захватите кофту – при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
- чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
- перекус (обязательно!) каждый себе берет сам, если на перекус консервы – берите открывашку и ложку;
- аптечку индивидуальную;
- х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
- скандинавские палки (по желанию);
- фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
- репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
- фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
- дождевик (в горах погода непредсказуемая);
- купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
- главное – удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер за дополнительную плату?
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время. Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения.
Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Есть ли возрастные ограничения для участия в туре?
- катание на конях — от 16 лет;
- пещера Кутук-4 — от 12 лет.
Возможны ли изменения в программе?
Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов.