Снежный Крака. Расширенная программа

Групповой тур в Уфе
5
3 отзыва
Акция! При бронировании двоих человек на заезд 05.01-08.01.24 до 25.12.23– трансфер из Уфы в подарок. Экономия 4 000 рублей! Конно-санный тур разработан для любителей зимних пейзажей, тишины и лошадей.

Вы познакомитесь с зимой на Южном Урале, в одном из высокогорных районов Башкирии, обучитесь навыкам езды на санях, а также Вас ждет горячий обед в зимнем лесу среди заснеженных деревьев.
Снежный Крака. Расширенная программа
Снежный Крака. Расширенная программа
Снежный Крака. Расширенная программа
Ближайшие даты:
5
янв
11
янв
18
янв
25
янв
1
фев
8
фев
15
фев
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даты

Что вас ожидает:

Конно-санные прогулки
Конно-санные прогулки
Получим навыки управления лошадьми в санях и налюбуемся бескрайними снежными просторами
Деревенские хлопоты
Деревенские хлопоты
Посетим конный двор и пообщаемся с дружелюбными лошадками
Лепка пельменей
Лепка пельменей
Нас ждет тихий вечер за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов
Чайная церемония
Чайная церемония
Продегустируем башкирский мед, травяной чай и бальзамы местного производства
Жаркая банька
Жаркая банька
Попаримся в деревенской бане, а по желанию окунемся в сугроб или оботремся снежком

Программа тура по дням

1 день

История с. Кага

  • Встреча группы в г. Уфа:

10:00 Местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) (доп. плата).

Ориентировочное время приезда: 14:00

Завтрак – не включен.

  • Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

В день заезда с 4:00 до 06:00.

Накануне дня заезда с 20 до 22.00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Завтрак – включен.

  • Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

С 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

По приезду – размещение на туристской базе «Тенгри» (туркласс).

Обед.

Ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью в санях.

Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек (продолжительность ~ 2 часа).

Возможно – за дополнительную плату – верхом на лошади.

Ужин на турбазе.

История с. КагаИстория с. КагаИстория с. КагаИстория с. Кага
2 день

Конно-санный выезд в окрестностях села. История села Кага

Завтрак на турбазе.

«Деревенские хлопоты»: посещение конного двора.

Особенность нашего тура заключается в том, что Вы полностью вовлечены в процесс подготовки лошадей к прогулке, под руководством опытного инструктора сами запряжёте коня и подготовите сани к поездке, увидите в чем отличие кошевок от саней и коробушек.

Конно-санный выезд в окрестностях села, посещение обзорных и видовых точек (продолжительность ~ 3 часа).

Возможно – за дополнительную плату – верхом на лошади.

Обед на турбазе.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

«Лепка пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.

Ужин на турбазе.

Конно-санный выезд в окрестностях села. История села КагаКонно-санный выезд в окрестностях села. История села КагаКонно-санный выезд в окрестностях села. История села КагаКонно-санный выезд в окрестностях села. История села Кага
3 день

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника

Завтрак на турбазе.

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (20 км).

Выезд рассчитан ~ на 6 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе.

Поэтому внимательно отнеситесь к подбору одежды.

Во время выезда запланирован обед в зимнем лесу среди заснеженных деревьев: горячая еда в термосах, конечно, теплый чай, который придаст сил дальше любоваться природой.

Возвращение на турбазу.

Банные процедуры, способствующие расслаблению мышц и снятию напряжения, придадут вам бодрости, здоровья и сил. (предусмотрено при группе от 5 чел., если группа меньше – предусмотрено посещение душа в купольном доме).

Ужин.

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника
4 день

Конно-санная прогулка на гору Благодать, отъезд

Завтрак на турбазе.

Освобождение комнат.

Конно-санная прогулка на гору Благодать (продолжительность ~ 3 часа).

Завершающая поездка по полюбившимся взору окрестностям, возможность отточить навыки управления санями, взглянуть в задумчивые глаза лошади и покормить ее сеном, погулять по вершине горы высотой более 500 метров над уровнем моря, сделать памятные фотографии на фоне хребтов Крака, малый и большой Шатак.

Если захотите пройди эту прогулку верхом (за доп. плату), сообщите инструктору накануне.

Обед.

«За чашкой чая…» – дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.

Отъезд.

  • Отъезд в г. Уфа:

В день отъезда организован групповой трансфер (доп. плата) из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «Уфа»). Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00

  • Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15 ч. до 16 по местному времени).

  • Самостоятельный отъезд:

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага с 15:00 ч. по местному времени.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе (туркласс, дом на 8-10 чел).

Доплата за размещение в купольном доме (место в двуместном номере) – 3 000 руб. /чел. (3 н.)

Доплата за размещение в купольном доме (одноместный номер) – 10 500 руб. (3н.)

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

3 ночи

Турбаза «Тенгри» - туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта;

Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.

Размещение «туркласс» по программе. Гостевой дом: деревянный дом с комнатами на 8-10 человек; каждому туристу предлагается спальное место (кровать) с ортопедическим матрацем + комплект постельного белья. В доме печное отопление, электричество, умывальник. В административном здании – туалет теплый общего пользования.

Размещение: «комфорт» за дополнительную плату. Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное; Возможно одноместное размещение в номере (за доп. плату).

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на турбазе (многоместное размещение)
  • 3-х разовое питание
  • Работа персонала, конюхов и инструкторов
  • Аренда снаряжения и лошадей
  • Экскурсии и бани (по программе)
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа / г. Белорецк и обратно
  • Групповой трансфер Уфа-Кага-Уфа – 4 000 руб. /чел.
  • Групповой трансфер Белорецк-Кага-Белорецк – 3 600 руб. /чел.
  • Доплата за прохождение тура верхом: 700 руб. /день.
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд и стоянка автомашины на территории турбазы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка (удобные для перевозки в санях);
  • тёплый головной убор, закрывающий уши;
  • возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза;
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • валенки (или забронировать в аренду);
  • 2-3 пары шерстяных носков;
  • удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
  • тёплый спортивный костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья;
  • купальник/плавки (бани бывают разные).

Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Как организовано питание в туре?

на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;

на активной части – еда в термосах.

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Какая ожидается погода в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15, -25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Какие особенности трансфера?

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время за дополнительную плату.

Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
3 мар 2024
Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
Э
26 янв 2024
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
В
23 ноя 2023
Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.
Природа красивая!
Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.

Тур входит в следующие категории Уфы

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