Вы познакомитесь с зимой на Южном Урале, в одном из высокогорных районов Башкирии, обучитесь навыкам езды на санях, а также Вас ждет горячий обед в зимнем лесу среди заснеженных деревьев.
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История с. Кага
- Встреча группы в г. Уфа:
10:00 Местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)
Групповой трансфер до с. Кага (300 км) (доп. плата).
Ориентировочное время приезда: 14:00
Завтрак – не включен.
- Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
В день заезда с 4:00 до 06:00.
Накануне дня заезда с 20 до 22.00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).
Групповой трансфер до с. Кага (80 км).
Завтрак – включен.
- Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):
С 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
По приезду – размещение на туристской базе «Тенгри» (туркласс).
Обед.
Ознакомление с упряжью.
Обучение навыкам управления лошадью в санях.
Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек (продолжительность ~ 2 часа).
Возможно – за дополнительную плату – верхом на лошади.
Ужин на турбазе.
Конно-санный выезд в окрестностях села. История села Кага
Завтрак на турбазе.
«Деревенские хлопоты»: посещение конного двора.
Особенность нашего тура заключается в том, что Вы полностью вовлечены в процесс подготовки лошадей к прогулке, под руководством опытного инструктора сами запряжёте коня и подготовите сани к поездке, увидите в чем отличие кошевок от саней и коробушек.
Конно-санный выезд в окрестностях села, посещение обзорных и видовых точек (продолжительность ~ 3 часа).
Возможно – за дополнительную плату – верхом на лошади.
Обед на турбазе.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.
Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.
Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.
«Лепка пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.
Ужин на турбазе.
Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника
Завтрак на турбазе.
Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (20 км).
Выезд рассчитан ~ на 6 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе.
Поэтому внимательно отнеситесь к подбору одежды.
Во время выезда запланирован обед в зимнем лесу среди заснеженных деревьев: горячая еда в термосах, конечно, теплый чай, который придаст сил дальше любоваться природой.
Возвращение на турбазу.
Банные процедуры, способствующие расслаблению мышц и снятию напряжения, придадут вам бодрости, здоровья и сил. (предусмотрено при группе от 5 чел., если группа меньше – предусмотрено посещение душа в купольном доме).
Ужин.
Конно-санная прогулка на гору Благодать, отъезд
Завтрак на турбазе.
Освобождение комнат.
Конно-санная прогулка на гору Благодать (продолжительность ~ 3 часа).
Завершающая поездка по полюбившимся взору окрестностям, возможность отточить навыки управления санями, взглянуть в задумчивые глаза лошади и покормить ее сеном, погулять по вершине горы высотой более 500 метров над уровнем моря, сделать памятные фотографии на фоне хребтов Крака, малый и большой Шатак.
Если захотите пройди эту прогулку верхом (за доп. плату), сообщите инструктору накануне.
Обед.
«За чашкой чая…» – дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.
Отъезд.
- Отъезд в г. Уфа:
В день отъезда организован групповой трансфер (доп. плата) из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «Уфа»). Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00
- Отъезд в г. Белорецк:
В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15 ч. до 16 по местному времени).
- Самостоятельный отъезд:
Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).
В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага с 15:00 ч. по местному времени.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе (туркласс, дом на 8-10 чел).
Доплата за размещение в купольном доме (место в двуместном номере) – 3 000 руб. /чел. (3 н.)
Доплата за размещение в купольном доме (одноместный номер) – 10 500 руб. (3н.)
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Турбаза «Тенгри» - туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта;
Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.
Размещение «туркласс» по программе. Гостевой дом: деревянный дом с комнатами на 8-10 человек; каждому туристу предлагается спальное место (кровать) с ортопедическим матрацем + комплект постельного белья. В доме печное отопление, электричество, умывальник. В административном здании – туалет теплый общего пользования.
Размещение: «комфорт» за дополнительную плату. Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное; Возможно одноместное размещение в номере (за доп. плату).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на турбазе (многоместное размещение)
- 3-х разовое питание
- Работа персонала, конюхов и инструкторов
- Аренда снаряжения и лошадей
- Экскурсии и бани (по программе)
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа / г. Белорецк и обратно
- Групповой трансфер Уфа-Кага-Уфа – 4 000 руб. /чел.
- Групповой трансфер Белорецк-Кага-Белорецк – 3 600 руб. /чел.
- Доплата за прохождение тура верхом: 700 руб. /день.
- Самостоятельное питание
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
- Въезд и стоянка автомашины на территории турбазы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак/сумка (удобные для перевозки в санях);
- тёплый головной убор, закрывающий уши;
- возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза;
- шарф;
- непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
- валенки (или забронировать в аренду);
- 2-3 пары шерстяных носков;
- удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
- тёплый спортивный костюм;
- шерстяное трико;
- сменный комплект термобелья;
- купальник/плавки (бани бывают разные).
Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Как организовано питание в туре?
на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
на активной части – еда в термосах.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Какая ожидается погода в туре?
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15, -25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
Какие особенности трансфера?
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время за дополнительную плату.
Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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