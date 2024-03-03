2 день

Конно-санный выезд в окрестностях села. История села Кага

Завтрак на турбазе.

«Деревенские хлопоты»: посещение конного двора.

Особенность нашего тура заключается в том, что Вы полностью вовлечены в процесс подготовки лошадей к прогулке, под руководством опытного инструктора сами запряжёте коня и подготовите сани к поездке, увидите в чем отличие кошевок от саней и коробушек.

Конно-санный выезд в окрестностях села, посещение обзорных и видовых точек (продолжительность ~ 3 часа).

Возможно – за дополнительную плату – верхом на лошади.

Обед на турбазе.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

«Лепка пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.

Ужин на турбазе.