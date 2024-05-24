П Павел В зимнюю сказку. Новый год на Урале Всё чётко и по делу. Спасибо!

А Андрей В зимнюю сказку. Новый год на Урале Все было организовано четко и на высоте.

В Виктория Выходные на реке Зилим читать дальше уютные домики. Хочу выразить благодарность нашему гиду Вячеславу, он познакомил нас с историей Уфы, рассказывал про места по пути и сопровождал на самой базе. Обязательно вернусь еще! Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,

В Валентина Выходные на реке Зилим Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.

В Виктория Выходные на реке Зилим Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)