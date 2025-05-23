Столица башкирского купечества

Мы откроем столицу Башкирии – Уфу – с неожиданной стороны.

Прогулка по уникальным историческим объектам и новым арт-пространствам, которые вдохнули в Уфу новую жизнь. Посещение Бирска – единственного города в России, который сохранил свой исторический облик. Заглянем в храм, где служил дед Патриарха Кирилла. И сходим в гости к стрельцам – основателям городка.
Столица башкирского купечества
Столица башкирского купечества
Столица башкирского купечества
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Свободное время

Трансфер с аэропорта “Уфа” (по запросу, не входит в стоимость).

С 14:00 заселение в гостиницу Уфы, свободное время.

Заезд. Свободное времяЗаезд. Свободное времяЗаезд. Свободное времяЗаезд. Свободное время
2 день

Экскурсия в Бирск

9:30 Выезд в г. Бирск.

11:00 Посещение стрелецкого лагеря, музея.

12:30 Посещение музея истории Бирска.

13:30 Обзорная экскурсия по центру города.

14:30 Обед с музыкальным сопровождением, стрелецкие и бардовские песни.

15:30 Посещение Михайло-Архангельского Храма с подъемом на колокольню.

16:30 Посещение керамической мастерской “4 стихии”, сувенирной лавки, фито-центра Гордеева с дегустацией элитных чаев Башкортостана из глиняной посуды от студии керамики "4 стихии".

17:30 Выезд в Уфу.

19:00 Прибытие в Уфу.

Экскурсия в БирскЭкскурсия в БирскЭкскурсия в БирскЭкскурсия в БирскЭкскурсия в БирскЭкскурсия в БирскЭкскурсия в БирскЭкскурсия в Бирск
3 день

Экскурсия по Уфе. Отъезд

11:00-13:00 Обзорная авторская экскурсия по Уфе.

Далее – свободное время, трансфер в аэропорт (по запросу, не входит в стоимость).

Экскурсия по Уфе. ОтъездЭкскурсия по Уфе. ОтъездЭкскурсия по Уфе. ОтъездЭкскурсия по Уфе. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Уфа.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
гостиница “Иремель”27 20030 754
гостиница “Азимут”31 73536 559
гостиница “Hilton”33 16537 252

Варианты проживания

Гостиница «Иремель»

2 ночи

"Иремель" – современная гостиница, которая была открыта в 2009 году. Домашнее гостеприимство, персонализированный сервис и высокий уровень технического оснащения - немаловажные качества, которые отличают гостиницу от других отелей города. Это гостиница, с атмосферой комфорта, современным интерьером и достаточно высоким уровнем обслуживания. Также для удобства постояльцев есть ресторан балканской кухни, в котором подают очень вкусные и изысканные блюда.

Гостиница «Иремель»Гостиница «Иремель»Гостиница «Иремель»Гостиница «Иремель»Гостиница «Иремель»Гостиница «Иремель»Гостиница «Иремель»Гостиница «Иремель»

Гостиница «Азимут»

2 ночи

«AZIMUT Сити Отель Уфа» расположен в Октябрьском районе Уфы. Широкий спектр услуг, высокий уровень сервиса, а также удобное расположение придется по душе как туристам, так и гостям, которые посетили город с деловым визитом. В числе удобств бесплатный высокоскоростной интернет, для автовладельцев оборудован просторный паркинг.

Для размещения доступны комфортабельные номера категорий «Стандарт», «Полулюкс», «Апартаменты». Все варианты размещения укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, телевизором с плоским экраном, кабельным телевидением, индивидуальной системой кондиционирования. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями. На территории отеля работает роскошный ресторан Avenue, где гости могут отведать вкуснейшие блюда традиционной башкирской, русской и европейской кухни. В ресторане есть просторный зал на первом этаже и несколько VIP-залов с великолепным панорамным видом на город. Каждое утро здесь сервируется завтрак «Шведский стол», с широким ассортиментом блюд, закусок и напитков. Также постояльцы могут воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.

Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»

Гостиница «Hilton»

2 ночи

Отель "Hilton Garden Inn Ufa Riverside" расположен в центре Уфы. В шаговой доступности находится набережная реки Белой. Гости могут отдохнуть в одном из уютных номеров, каждый из которых выполнен в теплых тонах, обставлен эргономичной мебелью способствует хорошему отдыху. Из удобств: собственная ванная комната, телевизор и кондиционер. Неподалеку расположены кафе и рестораны, продуктовые магазины, где постояльцы могут самостоятельно организовывать свое питание. Провести деловые встречи постояльцы смогут в одном из конференц-залов. Предоставляется большой выбор дополнительного оборудования. В свободное время все желающие могут прогуляться по площади Салавата Юлаева, без труда добраться до остановки общественного транспорта.

Гостиница «Hilton»Гостиница «Hilton»Гостиница «Hilton»Гостиница «Hilton»Гостиница «Hilton»Гостиница «Hilton»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки в гостинице
  • Трансфер Уфа-Бирск-Уфа
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты в музеи и лагерь
  • Посещение всех достопримечательностей по программе
  • Обед в Бирске
  • Дегустации
  • Страховка на период тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную НЕ СКОЛЬЗЯЩУЮ и не промокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
  • рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
  • головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой - шапка или бафф, а также шарф);
  • удобные вещи - штаны, удлиненные носки, захватите кофту - при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
  • чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
  • перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы - берите открывашку и ложку;
  • аптечку индивидуальную;
  • х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
  • скандинавские палки (по желанию);
  • фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
  • репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
  • фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
  • дождевик (в горах погода непредсказуемая);
  • купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
  • главное - удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие организационные особенности тура?

Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов. Возможны вариации тура с добавлением “дней отдыха” на курортах Башкирии (в том числе горнолыжных).

Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Уфы

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