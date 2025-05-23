Прогулка по уникальным историческим объектам и новым арт-пространствам, которые вдохнули в Уфу новую жизнь. Посещение Бирска – единственного города в России, который сохранил свой исторический облик. Заглянем в храм, где служил дед Патриарха Кирилла. И сходим в гости к стрельцам – основателям городка.
Программа тура по дням
Заезд. Свободное время
Трансфер с аэропорта “Уфа” (по запросу, не входит в стоимость).
С 14:00 заселение в гостиницу Уфы, свободное время.
Экскурсия в Бирск
9:30 Выезд в г. Бирск.
11:00 Посещение стрелецкого лагеря, музея.
12:30 Посещение музея истории Бирска.
13:30 Обзорная экскурсия по центру города.
14:30 Обед с музыкальным сопровождением, стрелецкие и бардовские песни.
15:30 Посещение Михайло-Архангельского Храма с подъемом на колокольню.
16:30 Посещение керамической мастерской “4 стихии”, сувенирной лавки, фито-центра Гордеева с дегустацией элитных чаев Башкортостана из глиняной посуды от студии керамики "4 стихии".
17:30 Выезд в Уфу.
19:00 Прибытие в Уфу.
Экскурсия по Уфе. Отъезд
11:00-13:00 Обзорная авторская экскурсия по Уфе.
Далее – свободное время, трансфер в аэропорт (по запросу, не входит в стоимость).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Уфа.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|гостиница “Иремель”
|27 200
|30 754
|гостиница “Азимут”
|31 735
|36 559
|гостиница “Hilton”
|33 165
|37 252
Варианты проживания
Гостиница «Иремель»
"Иремель" – современная гостиница, которая была открыта в 2009 году. Домашнее гостеприимство, персонализированный сервис и высокий уровень технического оснащения - немаловажные качества, которые отличают гостиницу от других отелей города. Это гостиница, с атмосферой комфорта, современным интерьером и достаточно высоким уровнем обслуживания. Также для удобства постояльцев есть ресторан балканской кухни, в котором подают очень вкусные и изысканные блюда.
Гостиница «Азимут»
«AZIMUT Сити Отель Уфа» расположен в Октябрьском районе Уфы. Широкий спектр услуг, высокий уровень сервиса, а также удобное расположение придется по душе как туристам, так и гостям, которые посетили город с деловым визитом. В числе удобств бесплатный высокоскоростной интернет, для автовладельцев оборудован просторный паркинг.
Для размещения доступны комфортабельные номера категорий «Стандарт», «Полулюкс», «Апартаменты». Все варианты размещения укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, телевизором с плоским экраном, кабельным телевидением, индивидуальной системой кондиционирования. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями. На территории отеля работает роскошный ресторан Avenue, где гости могут отведать вкуснейшие блюда традиционной башкирской, русской и европейской кухни. В ресторане есть просторный зал на первом этаже и несколько VIP-залов с великолепным панорамным видом на город. Каждое утро здесь сервируется завтрак «Шведский стол», с широким ассортиментом блюд, закусок и напитков. Также постояльцы могут воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.
Гостиница «Hilton»
Отель "Hilton Garden Inn Ufa Riverside" расположен в центре Уфы. В шаговой доступности находится набережная реки Белой. Гости могут отдохнуть в одном из уютных номеров, каждый из которых выполнен в теплых тонах, обставлен эргономичной мебелью способствует хорошему отдыху. Из удобств: собственная ванная комната, телевизор и кондиционер. Неподалеку расположены кафе и рестораны, продуктовые магазины, где постояльцы могут самостоятельно организовывать свое питание. Провести деловые встречи постояльцы смогут в одном из конференц-залов. Предоставляется большой выбор дополнительного оборудования. В свободное время все желающие могут прогуляться по площади Салавата Юлаева, без труда добраться до остановки общественного транспорта.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки в гостинице
- Трансфер Уфа-Бирск-Уфа
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты в музеи и лагерь
- Посещение всех достопримечательностей по программе
- Обед в Бирске
- Дегустации
- Страховка на период тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер от/до аэропорта
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную НЕ СКОЛЬЗЯЩУЮ и не промокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
- рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
- головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой - шапка или бафф, а также шарф);
- удобные вещи - штаны, удлиненные носки, захватите кофту - при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
- чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
- перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы - берите открывашку и ложку;
- аптечку индивидуальную;
- х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
- скандинавские палки (по желанию);
- фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
- репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
- фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
- дождевик (в горах погода непредсказуемая);
- купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
- главное - удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие организационные особенности тура?
Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов. Возможны вариации тура с добавлением “дней отдыха” на курортах Башкирии (в том числе горнолыжных).
Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).