«AZIMUT Сити Отель Уфа» расположен в Октябрьском районе Уфы. Широкий спектр услуг, высокий уровень сервиса, а также удобное расположение придется по душе как туристам, так и гостям, которые посетили город с деловым визитом. В числе удобств бесплатный высокоскоростной интернет, для автовладельцев оборудован просторный паркинг.

Для размещения доступны комфортабельные номера категорий «Стандарт», «Полулюкс», «Апартаменты». Все варианты размещения укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, телевизором с плоским экраном, кабельным телевидением, индивидуальной системой кондиционирования. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями. На территории отеля работает роскошный ресторан Avenue, где гости могут отведать вкуснейшие блюда традиционной башкирской, русской и европейской кухни. В ресторане есть просторный зал на первом этаже и несколько VIP-залов с великолепным панорамным видом на город. Каждое утро здесь сервируется завтрак «Шведский стол», с широким ассортиментом блюд, закусок и напитков. Также постояльцы могут воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.