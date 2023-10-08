2 день

Экскурсионная программа по г. Уфа

Завтрак в гостинице.

10:45 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы.

11:00-13:30 Экскурсионная программа по г. Уфа, которая включает:

посещение Национального музея РБ – свыше 190 тысяч экспонатов, рассказывающих о природе, истории, культуре нашего края и народов, населяющих его;

осмотр памятника М. М Шаймуратову – легендарному башкирскому герою, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии;

прогулку по аллее современного искусства;

посещение Первой соборной мечети. Это одна из старейших в России мечетей, история которой связана с указом Екатерины II об образовании в Уфе Оренбургского магометанского духовного собрания. Сегодня здесь находится Центральное духовное управление мусульман России.

13:30-14:30 Обед с элементами башкирской кухни.

14:30-18:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа (основные объекты показа: площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, сад им. Салавата Юлаева, сад им. С. Т Аксакова, ипподром "Акбузат", храм Рождества Пресвятой Богородицы, мечеть Ляля Тюльпан).

Во время экскурсии предусмотрено посещение Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.

Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезде побаловать своих родных и близких.

Трансфер в гостиницу.

Самостоятельный ужин.