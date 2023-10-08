Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Групповой тур в Уфе

Экскурсионный тур по Уфе

5
3 отзыва
Вас ждут три насыщенных экскурсионных дня в аутентичной Башкирии.

Вы прогуляетесь по исторической части города Уфа, полюбуетесь завораживающей коллекцией "Золото сарматов" и сможете приобрести оригинальные сувениры, одежду и аксессуары с неповторимым башкирским колоритом.

Далее Вы поближе познакомитесь с самым восточным городом Европы, увидите старинные купеческие дома по соседству с современными высотными зданиями и удивитесь многонациональности столицы Башкирии – центра мусульманства России. А затем отправитесь в небольшое путешествие к природным достопримечательностям региона.
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Ближайшие даты:
3
мая
9
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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даты

Что вас ожидает:

Кусочек Башкирии с собой
Кусочек Башкирии с собой
Привезем с собой аутентичные аксессуары, которые выделят из толпы и вызовут восторг окружающих!
Пальчики оближешь
Пальчики оближешь
Нас ждет вкуснейший обед с элементами башкирской кухни
Природа Южного Урала
Природа Южного Урала
Увидим впечатляющие пейзажи горной Башкирии: скалы и реки, родники с целебной водой

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия, Музей Археологии, творческое пространство «Арт-квадрат»

14:00 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы (местное время).

Оформление документационных и организационных вопросов.

Заселение в гостиницу.

За доп. плату возможен трансфер из аэропорта и ранее заселение в гостиницу.

14:30-18:00 Экскурсионная программа:

Пешеходная экскурсия по исторической части города Уфа.

Основные объекты показа: Гостиный двор, Театральный сквер, фонтан «7 девушек», театр оперы и балеты, барельеф Рудольфу Нуриеву, памятник Ф. Шаляпину.

Посещение Музея археологии и этнографии.

Здесь же расположена всемирно известная коллекция золотых изделий Филиповских курганов (IV в. до н. э.) – «Золотые олени Евразии» (Золото сарматов).

Посещение творческого пространства «АРТ-квадрат» – это креативная территория, которая постоянно наполнена жизнью большого города: идут лекции и концерты, можно купить оригинальную одежду и аксессуары, найти необычные сувениры.

Самостоятельный ужин.

Пешеходная экскурсия, Музей Археологии, творческое пространство «Арт-квадрат»Пешеходная экскурсия, Музей Археологии, творческое пространство «Арт-квадрат»Пешеходная экскурсия, Музей Археологии, творческое пространство «Арт-квадрат»Пешеходная экскурсия, Музей Археологии, творческое пространство «Арт-квадрат»
2 день

Экскурсионная программа по г. Уфа

Завтрак в гостинице.

10:45 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы.

11:00-13:30 Экскурсионная программа по г. Уфа, которая включает:

  • посещение Национального музея РБ – свыше 190 тысяч экспонатов, рассказывающих о природе, истории, культуре нашего края и народов, населяющих его;
  • осмотр памятника М. М Шаймуратову – легендарному башкирскому герою, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии;
  • прогулку по аллее современного искусства;
  • посещение Первой соборной мечети. Это одна из старейших в России мечетей, история которой связана с указом Екатерины II об образовании в Уфе Оренбургского магометанского духовного собрания. Сегодня здесь находится Центральное духовное управление мусульман России.

13:30-14:30 Обед с элементами башкирской кухни.

14:30-18:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа (основные объекты показа: площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, сад им. Салавата Юлаева, сад им. С. Т Аксакова, ипподром "Акбузат", храм Рождества Пресвятой Богородицы, мечеть Ляля Тюльпан).

Во время экскурсии предусмотрено посещение Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.

Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезде побаловать своих родных и близких.

Трансфер в гостиницу.

Самостоятельный ужин.

Экскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. Уфа
3 день

Красноусольский курорт, прогулка до скалы Уклы-Кая

Завтрак в гостинице.

Выселение из номеров.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

Переезд в с. Красноусольск (150 км).

Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числе Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).

Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбиваются около 250 родников минеральных вод.

Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.

Желающие могут искупаться в купелях.

Обед.

Трансфер в с. Имендяшево (60 км).

Пешеходная прогулка с осмотром скалы Уклы-Кая.

В переводе с башкирского Уклы-Кая означает «Стрельная гора».

По поверью, в скалу стреляли перед женитьбой юные башкиры. Если стрела долетала до горы, считалось, что юноша стал мужчиной. В подтверждение легенды на склонах скалы часто находили наконечники стрел.

У живописной локации расположились интересные арт-объекты, которые стали визитной карточкой Гафурийского района: мемориал из семи стрел, стела «Памяти батыров» («Батырзар Рухы»).

Трансфер в г. Уфа.

Прибытие в Уфу к 18:00.

Возможна замена музеев из программы на другие.

Красноусольский курорт, прогулка до скалы Уклы-КаяКрасноусольский курорт, прогулка до скалы Уклы-КаяКрасноусольский курорт, прогулка до скалы Уклы-КаяКрасноусольский курорт, прогулка до скалы Уклы-Кая

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице 4* в двухместных номерах с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное, стандартДоплата за одноместное
29 5005 000
Ниже представлены возможные варианты гостиниц, средство размещения определяется за 3 дня до заезда.

Варианты проживания

ГК «Башкирия»

2 ночи

Гостиница «Башкирия» расположена в центре Уфы, неподалеку от многочисленных городских достопримечательностей. Номера обставлены в традиционном стиле. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi

В номерах среди удобств кондиционер, сейф, телевизор с плоским экраном, мини-бар, электрический чайник и гладильные принадлежности. В ванной комнате установлен душ. В течение дня осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В ресторане гостиницы подают блюда башкирской и европейской кухни. Ежедневно для гостей накрывают завтрак «шведский стол». На территории гостиницы «Башкирия» работает бизнес-центр. В спа-центре к услугам гостей бассейн, сауна и хаммам.

ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»

Гостиница «Хилтон Гарден Инн»

2 ночи

Отель Hilton Garden Ufa Riverside расположен в историческом центре Уфы. К услугам гостей фитнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

В номерах установлены кондиционер, мини-бар, сейф, электрический чайник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.

На территории работают бар-ресторан Garden Grille и мини-маркет Pavilion Pantry, где можно приобрести закуски и сувениры. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»

Гостиница «Азимут»

2 ночи

«Азимут Отель Уфа» расположен в Уфе рядом с зеленой аллеей. Гости могут воспользоваться парковкой на территории отеля. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть спутниковое телевидение и собственная ванная комната. В некоторых номерах предоставляется кондиционер и гостиный уголок.

В ресторане «Азимут Отеля Уфа» подают блюда, приготовленные из свежих сезонных продуктов. Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». В лобби установлены торговые автоматы и банкоматы.

Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Индивидуальные трансферы
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • фото/видео аппаратура;
  • удобная обувь, одежда, головной убор;
  • необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 14 лет (при проживании на доп. месте) предоставляется скидка – 7%.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Важная информация
  1. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
  2. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг.
  3. Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
  4. Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
  5. Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
  6. Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.
  7. Трансфер предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
  8. Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. такси и рейсовых автобусов).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
8 окт 2023
По туру остались хорошие впечатления. В день прилёта в Уфу у нас была пешеходная экскурсия, Вероничка нам всё показала и рассказала подробно! Отвели нас в археологический музей, где как раз была выставка из Москвы «Золото скифов», а ещё там выставлены необыкновенные картины из срезов камней! Потрясающее зрелище! В общем, нам несказанно повезло👍.
По туру остались хорошие впечатления. В день прилёта в Уфу у нас была пешеходная экскурсия, ВероничкаПо туру остались хорошие впечатления. В день прилёта в Уфу у нас была пешеходная экскурсия, Вероничка
А
3 мар 2024
Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
Э
26 янв 2024
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!

Тур входит в следующие категории Уфы

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа автобусе

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