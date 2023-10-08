Экскурсионный тур по Уфе
Вы прогуляетесь по исторической части города Уфа, полюбуетесь завораживающей коллекцией "Золото сарматов" и сможете приобрести оригинальные сувениры, одежду и аксессуары с неповторимым башкирским колоритом.
Далее Вы поближе познакомитесь с самым восточным городом Европы, увидите старинные купеческие дома по соседству с современными высотными зданиями и удивитесь многонациональности столицы Башкирии – центра мусульманства России. А затем отправитесь в небольшое путешествие к природным достопримечательностям региона.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия, Музей Археологии, творческое пространство «Арт-квадрат»
14:00 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы (местное время).
Оформление документационных и организационных вопросов.
Заселение в гостиницу.
За доп. плату возможен трансфер из аэропорта и ранее заселение в гостиницу.
14:30-18:00 Экскурсионная программа:
Пешеходная экскурсия по исторической части города Уфа.
Основные объекты показа: Гостиный двор, Театральный сквер, фонтан «7 девушек», театр оперы и балеты, барельеф Рудольфу Нуриеву, памятник Ф. Шаляпину.
Посещение Музея археологии и этнографии.
Здесь же расположена всемирно известная коллекция золотых изделий Филиповских курганов (IV в. до н. э.) – «Золотые олени Евразии» (Золото сарматов).
Посещение творческого пространства «АРТ-квадрат» – это креативная территория, которая постоянно наполнена жизнью большого города: идут лекции и концерты, можно купить оригинальную одежду и аксессуары, найти необычные сувениры.
Самостоятельный ужин.
Экскурсионная программа по г. Уфа
Завтрак в гостинице.
10:45 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы.
11:00-13:30 Экскурсионная программа по г. Уфа, которая включает:
- посещение Национального музея РБ – свыше 190 тысяч экспонатов, рассказывающих о природе, истории, культуре нашего края и народов, населяющих его;
- осмотр памятника М. М Шаймуратову – легендарному башкирскому герою, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии;
- прогулку по аллее современного искусства;
- посещение Первой соборной мечети. Это одна из старейших в России мечетей, история которой связана с указом Екатерины II об образовании в Уфе Оренбургского магометанского духовного собрания. Сегодня здесь находится Центральное духовное управление мусульман России.
13:30-14:30 Обед с элементами башкирской кухни.
14:30-18:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа (основные объекты показа: площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, сад им. Салавата Юлаева, сад им. С. Т Аксакова, ипподром "Акбузат", храм Рождества Пресвятой Богородицы, мечеть Ляля Тюльпан).
Во время экскурсии предусмотрено посещение Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.
Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезде побаловать своих родных и близких.
Трансфер в гостиницу.
Самостоятельный ужин.
Красноусольский курорт, прогулка до скалы Уклы-Кая
Завтрак в гостинице.
Выселение из номеров.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
Переезд в с. Красноусольск (150 км).
Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числе Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).
Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбиваются около 250 родников минеральных вод.
Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.
Желающие могут искупаться в купелях.
Обед.
Трансфер в с. Имендяшево (60 км).
Пешеходная прогулка с осмотром скалы Уклы-Кая.
В переводе с башкирского Уклы-Кая означает «Стрельная гора».
По поверью, в скалу стреляли перед женитьбой юные башкиры. Если стрела долетала до горы, считалось, что юноша стал мужчиной. В подтверждение легенды на склонах скалы часто находили наконечники стрел.
У живописной локации расположились интересные арт-объекты, которые стали визитной карточкой Гафурийского района: мемориал из семи стрел, стела «Памяти батыров» («Батырзар Рухы»).
Трансфер в г. Уфа.
Прибытие в Уфу к 18:00.
Возможна замена музеев из программы на другие.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице 4* в двухместных номерах с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное, стандарт
|Доплата за одноместное
|29 500
|5 000
Варианты проживания
ГК «Башкирия»
Гостиница «Башкирия» расположена в центре Уфы, неподалеку от многочисленных городских достопримечательностей. Номера обставлены в традиционном стиле. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi
В номерах среди удобств кондиционер, сейф, телевизор с плоским экраном, мини-бар, электрический чайник и гладильные принадлежности. В ванной комнате установлен душ. В течение дня осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В ресторане гостиницы подают блюда башкирской и европейской кухни. Ежедневно для гостей накрывают завтрак «шведский стол». На территории гостиницы «Башкирия» работает бизнес-центр. В спа-центре к услугам гостей бассейн, сауна и хаммам.
Гостиница «Хилтон Гарден Инн»
Отель Hilton Garden Ufa Riverside расположен в историческом центре Уфы. К услугам гостей фитнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В номерах установлены кондиционер, мини-бар, сейф, электрический чайник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.
На территории работают бар-ресторан Garden Grille и мини-маркет Pavilion Pantry, где можно приобрести закуски и сувениры. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «Азимут»
«Азимут Отель Уфа» расположен в Уфе рядом с зеленой аллеей. Гости могут воспользоваться парковкой на территории отеля. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть спутниковое телевидение и собственная ванная комната. В некоторых номерах предоставляется кондиционер и гостиный уголок.
В ресторане «Азимут Отеля Уфа» подают блюда, приготовленные из свежих сезонных продуктов. Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». В лобби установлены торговые автоматы и банкоматы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Индивидуальные трансферы
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- фото/видео аппаратура;
- удобная обувь, одежда, головной убор;
- необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 14 лет (при проживании на доп. месте) предоставляется скидка – 7%.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Важная информация
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг.
- Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
- Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
- Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
- Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.
- Трансфер предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
- Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. такси и рейсовых автобусов).