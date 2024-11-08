А авторская экскурсия по Уфе покажет Вам столицу республики со всех ракурсов: как место с богатой историей и современный город, активно развивающийся во всех сферах.
Программа тура по дням
Заезд. Свободное время
Трансфер с аэропорта “Уфа” (по запросу, не входит в стоимость).
С 14:00 заселение в гостиницу Уфы, свободное время.
Экскурсия в Бирск
9:30 Выезд в г. Бирск.
11:00 Посещение стрелецкого лагеря, музея.
12:30 Посещение музея истории Бирска.
13:30 Обзорная экскурсия по центру города.
14:30 Обед с музыкальным сопровождением, стрелецкие и бардовские песни.
15:30 Посещение Михайло-Архангельского храма с подъемом на колокольню.
16:30 Посещение керамической мастерской “4 стихии”, сувенирной лавки, фито-центра Гордеева с дегустацией элитных чаев Башкортостана из глиняной посуды от студии керамики "4 стихии".
17:30 Выезд в Уфу.
19:00 Прибытие в Уфу.
Экскурсия по Уфе. Отъезд
11:00-13:00 Обзорная авторская экскурсия по Уфе.
Далее – свободное время, трансфер в аэропорт (по запросу, не входит в стоимость).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Уфа.
Стоимость тура на 1 человека – от 27 200 рублей.
Цена зависит от отеля, уточняйте при бронировании тура.
Варианты проживания
Гостиница «Иремель»
"Иремель" – современная гостиница, которая была открыта в 2009 году. Домашнее гостеприимство, персонализированный сервис и высокий уровень технического оснащения - немаловажные качества, которые отличают гостиницу от других отелей города. Это гостиница, с атмосферой комфорта, современным интерьером и достаточно высоким уровнем обслуживания. Также для удобства постояльцев есть ресторан балканской кухни, в котором подают очень вкусные и изысканные блюда.
Гостиница «Азимут»
«AZIMUT Сити Отель Уфа» расположен в Октябрьском районе Уфы. Широкий спектр услуг, высокий уровень сервиса, а также удобное расположение придется по душе как туристам, так и гостям, которые посетили город с деловым визитом. В числе удобств бесплатный высокоскоростной интернет, для автовладельцев оборудован просторный паркинг.
Для размещения доступны комфортабельные номера категорий «Стандарт», «Полулюкс», «Апартаменты». Все варианты размещения укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, телевизором с плоским экраном, кабельным телевидением, индивидуальной системой кондиционирования. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями. На территории отеля работает роскошный ресторан Avenue, где гости могут отведать вкуснейшие блюда традиционной башкирской, русской и европейской кухни. В ресторане есть просторный зал на первом этаже и несколько VIP-залов с великолепным панорамным видом на город. Каждое утро здесь сервируется завтрак «Шведский стол», с широким ассортиментом блюд, закусок и напитков. Также постояльцы могут воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.
Гостиница «Hilton»
Отель "Hilton Garden Inn Ufa Riverside" расположен в центре Уфы. В шаговой доступности находится набережная реки Белой. Гости могут отдохнуть в одном из уютных номеров, каждый из которых выполнен в теплых тонах, обставлен эргономичной мебелью способствует хорошему отдыху. Из удобств: собственная ванная комната, телевизор и кондиционер. Неподалеку расположены кафе и рестораны, продуктовые магазины, где постояльцы могут самостоятельно организовывать свое питание. Провести деловые встречи постояльцы смогут в одном из конференц-залов. Предоставляется большой выбор дополнительного оборудования. В свободное время все желающие могут прогуляться по площади Салавата Юлаева, без труда добраться до остановки общественного транспорта.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки в гостинице
- Трансфер Уфа - Бирск - Уфа
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты в музеи и лагерь
- Посещение всех достопримечательностей по программе
- Обед в Бирске
- Дегустации
- Страховка на период тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер от/до аэропорта
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие организационные особенности тура?
Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов. Возможны вариации тура с добавлением “дней отдыха” на курортах Башкирии (в том числе горнолыжных).
Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).