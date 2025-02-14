3 дня
В окружении природы: выходные в горах Башкирии
Отдохнуть на уютной турбазе, прокатиться в санях, запряжённых лошадьми, и познакомиться с местными
Начало: Самостоятельное прибытие на турбазу (село Кага), 1...
14 фев в 17:00
21 фев в 17:00
13 200₽ за человека
3 дня
Экспресс путешествие из прошлого в будущее: экскурсии по старинным и современным местам Уфы
Увидеть необычные локации Уфы, полюбоваться мечетью в форме цветка и родником Красный Ключ
Начало: Уфа, 10:45
7 фев в 08:00
14 фев в 08:00
29 500₽ за человека
3 дня
Душевный уикенд в Башкирии с лепкой пельменей, дегустацией мёда и катанием на санях
Сделать фото с маралами, покормить лошадей и увидеть наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш
Начало: Уфа, центральный вход универмага «Уфа» (Проспект О...
7 фев в 08:00
14 фев в 08:00
30 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «На 8 Марта»
Самые популярные туры этой рубрики в Уфе
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Уфе в феврале 2025
Сейчас в Уфе в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 13 200 до 30 000.
Забронируйте тур в Уфе на 2025 год на 8 марта, цены от 13200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель