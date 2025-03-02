2 дня
Тур «Известная и неизвестная Уфа» (на 2 дня)
Начало: Г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
3 мар в 09:00
от 21 000₽ за человека
7 дней
Тур «Башкирский кочевник» (на 7 дней)
Начало: Г Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37/2
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
3 мар в 09:00
101 000₽ за человека
4 дня
Тур «Путешествие со смыслом в Башкирию» (на 4 дня)
Начало: Г Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37/2
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 12:00
3 мар в 12:00
от 55 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Мечеть «Ляля-Тюльпан»»
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