Этнотур в Башкортостан: дегустации, мастер-классы, конная прогулка и участие в мини-сабантуе
Пострелять из лука, приготовить башкирское блюдо, узнать о быте кочевников и искупаться в термах
Начало: Уфа, площадь Салавата Юлаева, здание туристско-инф...
17 июл в 09:30
31 июл в 09:30
48 900 ₽ за человека
Выходные в селе Кага с проживанием в купольным доме, конной прогулкой и сплавом (всё включено)
Изучить башкирскую глубинку пешком, верхом и на катамаране, отведать воды из родника и мёда с чаем
Начало: Белорецкий район, село Кага, турбаза, с 12:00 до 1...
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
32 000 ₽ за человека
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