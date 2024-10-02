Мы проведём вас популярными и малоизвестными маршрутами, покажем все знаковые локации Уфы и расскажем об истории и особенностях архитектуры.
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Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+
Проживание. 2-местное размещение в отеле 3*, 1-местное — за доплату. Точное название гостиницы будет известно непосредственно перед началом тура.
Питание. В стоимость включены завтрак и дегустация мёда во 2-й день, остальное питание — за доплату.
Транспорт. 7-местный универсал LADA Largus.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Программа тура по дням
Первая встреча с Уфой, Национальный музей Башкортостана
В полдень — самостоятельное заселение в отель. Затем встретимся всей группой в холле гостиницы и поедем знакомиться с южной частью Уфы.
Мы начнём обзорную экскурсию у монумента Дружбы двух народов, башкирского и русского. Вы узнаете, как на этом месте основали город-крепость, превратившийся со временем в процветающий центр торговли. Далее прогуляетесь по Большой Казанской улице и саду над Белой рекой. Осмотрите первую соборную мечеть Уфы, памятник легендарному башкирскому батыру Салавату Юлаеву, фонтан «Семь девушек» и скульптурный ансамбль Минигали Шаймуратову. Услышите об уфимском периоде жизни Фёдора Шаляпина, Сергея Аксакова, Рудольфа Нуреева и других известных людей, связанных с городом.
По завершении прогулки мы посетим Национальный музей Башкортостана, крупнейший в республике и один из старейших в России. Его коллекции посвящены истории, археологии, этнографии, природе региона. После экскурсии — свободный вечер.
Продолжение променада, дегустация мёда, посещение лимонария
Утром встретимся в отеле и продолжим исследовать Уфу, на этот раз северную часть города. Вы узнаете историю района Черниковка, посетите мечеть Ляля-Тюльпан, прикоснётесь к героическому прошлому Башкортостана периода Великой Отечественной войны.
В полдень вернёмся в гостиницу, чтобы забрать вещи и освободить номера. Наш дальнейший маршрут был вдохновлён картиной башкирской художницы Адии Ситдиковой. Вы познакомитесь с творчеством пейзажистки, посетите медовню (с дегустацией) и хозяйство, где выращивают лимоны. После этого наше небольшое уфимское приключение будет завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|14 800 ₽
|1-местное размещение
|15 800 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Дегустация мёда
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Трансферы по маршруту
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты в Уфу и обратно
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 1000 ₽