Архитектура и лица башкирской столицы: выходные в исторической части Уфы с дегустацией мёда

Узнать, откуда начинался город и как в нём жил Шаляпин, и посетить мечеть Ляля-Тюльпан
Наш тур выходного дня познакомит вас с прошлым и настоящим столицы Башкирии.

Мы проведём вас популярными и малоизвестными маршрутами, покажем все знаковые локации Уфы и расскажем об истории и особенностях архитектуры.

Вы
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увидите крепость, давшую начало городу, посетите мечеть Ляля-Тюльпан и крупнейший в республике музей.

Узнаете об известных людях, некогда тут живших: национальном герое Салавате Юлаеве, певце Фёдоре Шаляпине, артисте балета Рудольфе Нурееве.

Изюминкой путешествия станет экскурсия, вдохновлённая картиной башкирской художницы Адии Ситдиковой, на которой изображены мёд и лимоны.

Архитектура и лица башкирской столицы: выходные в исторической части Уфы с дегустацией мёда
Архитектура и лица башкирской столицы: выходные в исторической части Уфы с дегустацией мёда
Архитектура и лица башкирской столицы: выходные в исторической части Уфы с дегустацией мёда
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Проживание. 2-местное размещение в отеле 3*, 1-местное — за доплату. Точное название гостиницы будет известно непосредственно перед началом тура.

Питание. В стоимость включены завтрак и дегустация мёда во 2-й день, остальное питание — за доплату.

Транспорт. 7-местный универсал LADA Largus.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Уфой, Национальный музей Башкортостана

В полдень — самостоятельное заселение в отель. Затем встретимся всей группой в холле гостиницы и поедем знакомиться с южной частью Уфы.

Мы начнём обзорную экскурсию у монумента Дружбы двух народов, башкирского и русского. Вы узнаете, как на этом месте основали город-крепость, превратившийся со временем в процветающий центр торговли. Далее прогуляетесь по Большой Казанской улице и саду над Белой рекой. Осмотрите первую соборную мечеть Уфы, памятник легендарному башкирскому батыру Салавату Юлаеву, фонтан «Семь девушек» и скульптурный ансамбль Минигали Шаймуратову. Услышите об уфимском периоде жизни Фёдора Шаляпина, Сергея Аксакова, Рудольфа Нуреева и других известных людей, связанных с городом.

По завершении прогулки мы посетим Национальный музей Башкортостана, крупнейший в республике и один из старейших в России. Его коллекции посвящены истории, археологии, этнографии, природе региона. После экскурсии — свободный вечер.

Первая встреча с Уфой, Национальный музей БашкортостанаПервая встреча с Уфой, Национальный музей БашкортостанаПервая встреча с Уфой, Национальный музей БашкортостанаПервая встреча с Уфой, Национальный музей БашкортостанаПервая встреча с Уфой, Национальный музей БашкортостанаПервая встреча с Уфой, Национальный музей БашкортостанаПервая встреча с Уфой, Национальный музей Башкортостана
2 день

Продолжение променада, дегустация мёда, посещение лимонария

Утром встретимся в отеле и продолжим исследовать Уфу, на этот раз северную часть города. Вы узнаете историю района Черниковка, посетите мечеть Ляля-Тюльпан, прикоснётесь к героическому прошлому Башкортостана периода Великой Отечественной войны.

В полдень вернёмся в гостиницу, чтобы забрать вещи и освободить номера. Наш дальнейший маршрут был вдохновлён картиной башкирской художницы Адии Ситдиковой. Вы познакомитесь с творчеством пейзажистки, посетите медовню (с дегустацией) и хозяйство, где выращивают лимоны. После этого наше небольшое уфимское приключение будет завершено.

Продолжение променада, дегустация мёда, посещение лимонарияПродолжение променада, дегустация мёда, посещение лимонарияПродолжение променада, дегустация мёда, посещение лимонарияПродолжение променада, дегустация мёда, посещение лимонарияПродолжение променада, дегустация мёда, посещение лимонарияПродолжение променада, дегустация мёда, посещение лимонария

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение14 800 ₽
1-местное размещение15 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Дегустация мёда
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Уфу и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 1000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Уфе, 12:00
Завершение: Уфа, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Уфы

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