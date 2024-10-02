В полдень — самостоятельное заселение в отель. Затем встретимся всей группой в холле гостиницы и поедем знакомиться с южной частью Уфы.

Мы начнём обзорную экскурсию у монумента Дружбы двух народов, башкирского и русского. Вы узнаете, как на этом месте основали город-крепость, превратившийся со временем в процветающий центр торговли. Далее прогуляетесь по Большой Казанской улице и саду над Белой рекой. Осмотрите первую соборную мечеть Уфы, памятник легендарному башкирскому батыру Салавату Юлаеву, фонтан «Семь девушек» и скульптурный ансамбль Минигали Шаймуратову. Услышите об уфимском периоде жизни Фёдора Шаляпина, Сергея Аксакова, Рудольфа Нуреева и других известных людей, связанных с городом.

По завершении прогулки мы посетим Национальный музей Башкортостана, крупнейший в республике и один из старейших в России. Его коллекции посвящены истории, археологии, этнографии, природе региона. После экскурсии — свободный вечер.