4 дня
Колорит Башкирии: поездка в деревню к бабушке, фотосессия в национальном костюме и мастер-классы
Изучить столицу и глубинку, попробовать мёд, поучиться стрелять из лука и делать янсык и баурсаки
Начало: Отель в Уфе, 12:00
12 авг в 12:00
26 авг в 12:00
35 800₽ за человека
3 дня
Узнавать и пробовать: прогулки по Уфе и окрестностям, башкирское застолье и дегустации
Погрузиться в историю и кухню региона, попробовать кыстыбый и побывать в Святых кустиках
Начало: Отель в Уфе, 13:00
9 авг в 13:00
23 авг в 13:00
24 900₽ за человека
2 дня
Архитектура и лица башкирской столицы: выходные в исторической части Уфы с дегустацией мёда
Узнать, откуда начинался город и как в нём жил Шаляпин, и посетить мечеть Ляля-Тюльпан
Начало: Отель в Уфе, 12:00
14 авг в 12:00
28 авг в 12:00
14 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Перезагрузка»
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