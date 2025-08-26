Всё включено в заповедной Башкирии с проживанием в купольном доме и душевной лепкой пельменей
Отведать бальзамов, мёда и блюд, освоить курай или лук, увидеть маралов и петроглифы в горах Урала
Начало: Уфа, пр. Октября, 31 (универмаг «Уфа»), 10:00
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
38 500 ₽ за человека
Этновыходные под Уфой с сабантуем, стрельбой из лука, конной прогулкой и обедами по-башкирски
Подняться на шихан Торатау, искупаться в источниках, узнать всё о кочевых народах и бортничестве
Начало: Уфа, Верхнеторговая площадь, 1, 8:30
30 авг в 08:30
13 сен в 08:30
43 750 ₽ за человека
Этнотур в Башкортостан: дегустации, мастер-классы, конная прогулка и участие в мини-сабантуе
Пострелять из лука, приготовить башкирское блюдо, узнать о быте кочевников и искупаться в термах
Начало: Уфа, площадь Салавата Юлаева, здание туристско-инф...
29 авг в 08:45
12 сен в 08:45
79 000 ₽ за человека
