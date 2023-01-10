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Шиханы – туры в Уфе

Найдено 3 тура в категории «Шиханы» в Уфе, цены от 43 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Этновыходные под Уфой с сабантуем, стрельбой из лука, конной прогулкой и обедами по-башкирски
На машине
Конные прогулки
2 дня
Этновыходные под Уфой с сабантуем, стрельбой из лука, конной прогулкой и обедами по-башкирски
Подняться на шихан Торатау, искупаться в источниках, узнать всё о кочевых народах и бортничестве
Начало: Уфа, Верхнеторговая площадь, 1, 8:30
«А также насладитесь бесконечными просторами Южного Урала: погуляете по экотропам и покорите шихан Торатау, который миллионы лет назад был рифом на дне океана»
5 июл в 08:30
19 июл в 08:30
43 750 ₽ за человека
Шихан Торатау и секреты башкирской земли
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Шихан Торатау и секреты башкирской земли
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
«Первый день подарит вам встречу с шиханом Торатау — древним коралловым рифом, который поднимет вас на 285 миллионов лет назад»
5 июл в 10:00
19 июл в 10:00
43 750 ₽ за человека
Тур «Путешествие со смыслом в Башкирию» (на 4 дня)
На автобусе
4 дня
Тур «Путешествие со смыслом в Башкирию» (на 4 дня)
Начало: Г Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37/2
«Вы посетите Геопарк Торатау и одноимённый Шихан — древний коралловый риф, который в прошлом был дном тёплого Пермского моря»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 12:00
28 июн в 12:00
55 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Шиханы»

Самые популярные туры этой рубрики в Уфе
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Этновыходные под Уфой с сабантуем, стрельбой из лука, конной прогулкой и обедами по-башкирски
  2. Шихан Торатау и секреты башкирской земли
  3. Тур «Путешествие со смыслом в Башкирию» (на 4 дня)
Какие места ещё посмотреть в Уфе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Шиханы
  2. Монумент Дружбы
  3. Фонтан «Семь девушек»
Сколько стоит тур в Уфе в июне 2025
Сейчас в Уфе в категории "Шиханы" можно забронировать 3 тура от 43 750 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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