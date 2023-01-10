Этновыходные под Уфой с сабантуем, стрельбой из лука, конной прогулкой и обедами по-башкирски
Подняться на шихан Торатау, искупаться в источниках, узнать всё о кочевых народах и бортничестве
Начало: Уфа, Верхнеторговая площадь, 1, 8:30
«А также насладитесь бесконечными просторами Южного Урала: погуляете по экотропам и покорите шихан Торатау, который миллионы лет назад был рифом на дне океана»
5 июл в 08:30
19 июл в 08:30
43 750 ₽ за человека
Шихан Торатау и секреты башкирской земли
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
«Первый день подарит вам встречу с шиханом Торатау — древним коралловым рифом, который поднимет вас на 285 миллионов лет назад»
5 июл в 10:00
19 июл в 10:00
43 750 ₽ за человека
Тур «Путешествие со смыслом в Башкирию» (на 4 дня)
Начало: Г Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37/2
«Вы посетите Геопарк Торатау и одноимённый Шихан — древний коралловый риф, который в прошлом был дном тёплого Пермского моря»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 12:00
28 июн в 12:00
55 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга10 января 2023Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Шиханы»
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