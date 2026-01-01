Здесь, в старинном селе Кага, находится гостеприимная база отдыха, где вы поселитесь в атмосферных купольных домах и сможете попариться в жаркой баньке.
На эти выходные вы позабудете
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки/кеды, спортивный костюм, свитер, куртка/дождевик, головной убор (тёплая шапка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок — грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии). Чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.
Не забудьте: предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расчёска, походное полотенце), личная аптечка, средства от укусов насекомых, солнцезащитный крем и очки, фонарь, фото/видеоаппаратура (в непромокаемом чехле), зарядное устройство. Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис ОМС.
Погодные условия:
май — днём +10 — +15°C, ночью 0 — +8°C;
лето — днём 20-25°C, ночью +12-15°C, после 15 августа наступает похолодание.
На конно-верховые прогулки допускаются путешественники весом не более 120 кг.
Программа тура по дням
Село Кага: знакомство с историей, осмотр Никольского храма
Заезд на турбазу — самостоятельно с 12:00 до 14:00 по местному времени (разница с Москвой +2 часа). После обеда вы познакомитесь с историей села Кага и уральских железоделательных заводов, осмотрите памятник архитектуры — Никольский храм. Вечером — ужин, отдых на базе.
Катание на лошадях, прогулка к святому источнику
Начнём день с конной прогулки. Сначала вместе с инструктором вы научитесь пользоваться упряжью и пройдёте тренировочный круг верхом. Затем на лошадях покатаемся по окрестностям села Кага, увидим Кызыльскую гору, хребты Среднего Крака и Баш-Тау, границы Башкирского государственного заповедника.
После обеда продолжим изучать природные творения пешком. Сходим к святому источнику Сажелка. По легенде, вода из этого родника остановила эпидемию холеры в селе. С этим событием связан традиционный кагинский праздник — Обещанный день, который отмечают каждый август. Источник хорошо благоустроен: установлены часовня и купель, можно окунуться и набрать воды.
К ужину вернёмся на базу.
Сплав на катамаранах, чаепитие с медовой дегустацией
После завтрака вы получите снаряжение, пройдёте инструктаж по технике безопасности и отправитесь в сплав на катамаранах по реке Белой к Синему камню. Обратно на турбазу вернёмся на автобусе. Вместе с обедом чай на травах и башкирский мёд.
Освободить номера необходимо до 12:00, остаться на базе можно до 15:00. Обратный трансфер — самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|32 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все трансферы по маршруту
- Работа сопровождающего и гидов
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
- Аренда снаряжения (походная кухня, упряжь, спасжилеты), лошадей, катамаранов
- Пропуска в рекреационные зоны, экосборы
- Страховка от несчастного случая
- Раннее заселение/поздний выезд (при наличии свободных номеров)
Что не входит в цену
- Проезд до/от турбазы
- Трансфер от/до Уфы - 5500 ₽/чел
- Трансфер от/до Белорецка + завтрак в 1-й день - 4200 ₽/чел
- Парковка для личного авто
- Алкоголь
- Баня
- Доплата за 1-местное размещение
- Доплата за проживание в стандартном номере