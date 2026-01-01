Выходные в селе Кага с проживанием в купольным доме, конной прогулкой и сплавом (всё включено)

Изучить башкирскую глубинку пешком, верхом и на катамаране, отведать воды из родника и мёда с чаем
Приглашаем вас в глубинку Башкирии.

Здесь, в старинном селе Кага, находится гостеприимная база отдыха, где вы поселитесь в атмосферных купольных домах и сможете попариться в жаркой баньке.

На эти выходные вы позабудете
о заботах, ведь мы взяли все организационные вопросы на себя, чтобы вы смогли насладиться природой, спокойными прогулками, несложными активностями и вкусной едой.

Вы сходите в Никольский храм и к святому источнику Сажелка, у которого установлены часовня и купель — можно окунуться и набрать родниковой воды.

Проедете по окрестностям верхом на лошадях, покорите реку Белую на катамаранах и завершите поездку дегустацией знаменитого башкирского мёда с ароматным чаем на травах. Настоящая перезагрузка!

Выходные в селе Кага с проживанием в купольным доме, конной прогулкой и сплавом (всё включено)
Выходные в селе Кага с проживанием в купольным доме, конной прогулкой и сплавом (всё включено)
Выходные в селе Кага с проживанием в купольным доме, конной прогулкой и сплавом (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки/кеды, спортивный костюм, свитер, куртка/дождевик, головной убор (тёплая шапка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок — грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии). Чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.

Не забудьте: предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расчёска, походное полотенце), личная аптечка, средства от укусов насекомых, солнцезащитный крем и очки, фонарь, фото/видеоаппаратура (в непромокаемом чехле), зарядное устройство. Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис ОМС.

Погодные условия:
май — днём +10 — +15°C, ночью 0 — +8°C;
лето — днём 20-25°C, ночью +12-15°C, после 15 августа наступает похолодание.
На конно-верховые прогулки допускаются путешественники весом не более 120 кг.

Программа тура по дням

1 день

Село Кага: знакомство с историей, осмотр Никольского храма

Заезд на турбазу — самостоятельно с 12:00 до 14:00 по местному времени (разница с Москвой +2 часа). После обеда вы познакомитесь с историей села Кага и уральских железоделательных заводов, осмотрите памятник архитектуры — Никольский храм. Вечером — ужин, отдых на базе.

Село Кага: знакомство с историей, осмотр Никольского храма
2 день

Катание на лошадях, прогулка к святому источнику

Начнём день с конной прогулки. Сначала вместе с инструктором вы научитесь пользоваться упряжью и пройдёте тренировочный круг верхом. Затем на лошадях покатаемся по окрестностям села Кага, увидим Кызыльскую гору, хребты Среднего Крака и Баш-Тау, границы Башкирского государственного заповедника.

После обеда продолжим изучать природные творения пешком. Сходим к святому источнику Сажелка. По легенде, вода из этого родника остановила эпидемию холеры в селе. С этим событием связан традиционный кагинский праздник — Обещанный день, который отмечают каждый август. Источник хорошо благоустроен: установлены часовня и купель, можно окунуться и набрать воды.

К ужину вернёмся на базу.

Катание на лошадях, прогулка к святому источникуКатание на лошадях, прогулка к святому источникуКатание на лошадях, прогулка к святому источникуКатание на лошадях, прогулка к святому источникуКатание на лошадях, прогулка к святому источникуКатание на лошадях, прогулка к святому источникуКатание на лошадях, прогулка к святому источникуКатание на лошадях, прогулка к святому источникуКатание на лошадях, прогулка к святому источникуКатание на лошадях, прогулка к святому источникуКатание на лошадях, прогулка к святому источнику
3 день

Сплав на катамаранах, чаепитие с медовой дегустацией

После завтрака вы получите снаряжение, пройдёте инструктаж по технике безопасности и отправитесь в сплав на катамаранах по реке Белой к Синему камню. Обратно на турбазу вернёмся на автобусе. Вместе с обедом чай на травах и башкирский мёд.

Освободить номера необходимо до 12:00, остаться на базе можно до 15:00. Обратный трансфер — самостоятельно.

Сплав на катамаранах, чаепитие с медовой дегустациейСплав на катамаранах, чаепитие с медовой дегустациейСплав на катамаранах, чаепитие с медовой дегустациейСплав на катамаранах, чаепитие с медовой дегустацией

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет32 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.


Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту
  • Работа сопровождающего и гидов
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Аренда снаряжения (походная кухня, упряжь, спасжилеты), лошадей, катамаранов
  • Пропуска в рекреационные зоны, экосборы
  • Страховка от несчастного случая
  • Раннее заселение/поздний выезд (при наличии свободных номеров)
Что не входит в цену
  • Проезд до/от турбазы
  • Трансфер от/до Уфы - 5500 ₽/чел
  • Трансфер от/до Белорецка + завтрак в 1-й день - 4200 ₽/чел
  • Парковка для личного авто
  • Алкоголь
  • Баня
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Доплата за проживание в стандартном номере
Где начинаем и завершаем?
Начало: Белорецкий район, село Кага, турбаза, с 12:00 до 14:00
Завершение: Белорецкий район, село Кага, турбаза, с 12:00 до 15:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — Организатор в Уфе
Провела экскурсии для 11 туристов
Добрый день! Я и моя команда предлагаем варианты активного отдыха на Южном Урале. Летом — конные туры, велотуры, водные туры (сплавы на катамаранах и байдарках), пешеходные, комбинированные и автобусные туры;
зимой — конно-санные, конные, лыжные, автобусные и снегоходные туры. Осуществляем бронирование и размещение в гостиницах Башкирии, бронь и покупку проездных билетов, экскурсии по Уфе и Уралу, трансферы, аренду коттеджей и гостевых домов.

