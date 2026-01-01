Приглашаем вас в глубинку Башкирии.Здесь, в старинном селе Кага, находится гостеприимная база отдыха, где вы поселитесь в атмосферных купольных домах и сможете попариться в жаркой баньке.На эти выходные вы позабудете

о заботах, ведь мы взяли все организационные вопросы на себя, чтобы вы смогли насладиться природой, спокойными прогулками, несложными активностями и вкусной едой. Вы сходите в Никольский храм и к святому источнику Сажелка, у которого установлены часовня и купель — можно окунуться и набрать родниковой воды. Проедете по окрестностям верхом на лошадях, покорите реку Белую на катамаранах и завершите поездку дегустацией знаменитого башкирского мёда с ароматным чаем на травах. Настоящая перезагрузка!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки/кеды, спортивный костюм, свитер, куртка/дождевик, головной убор (тёплая шапка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок — грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии). Чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.

Не забудьте: предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расчёска, походное полотенце), личная аптечка, средства от укусов насекомых, солнцезащитный крем и очки, фонарь, фото/видеоаппаратура (в непромокаемом чехле), зарядное устройство. Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис ОМС.

Погодные условия:

май — днём +10 — +15°C, ночью 0 — +8°C;

лето — днём 20-25°C, ночью +12-15°C, после 15 августа наступает похолодание.

На конно-верховые прогулки допускаются путешественники весом не более 120 кг.