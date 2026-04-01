Мы поселимся в атмосферных модульных домиках, насладимся близостью к природе
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 8+.
Программа тура по дням
Село Кага: знакомство с историей, осмотр Никольского храма, ужин с лепкой пельменей и чаепитием с башкирским мёдом
Утром встретимся в Уфе и из равнинной части Башкирии через высокогорье поедем к Южному Уралу, в старинное село Кага. Часть пути пройдёт по заповедным землям, в хорошую погоду будет видна высочайшая вершина этих мест — гора Большой Яман-Тау.
К обеду прибудем на турбазу, разместимся в номерах. Далее вы познакомитесь с историей села и уральских железоделательных заводов, осмотрите памятник архитектуры — Никольский храм.
Вечер пройдёт в дружной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из деревенских продуктов. Завершим день ужином и дегустацией башкирского мёда с чаем и бальзамами на травах.
За день проедем 300 км.
Заповедник «Шульган-Таш»: бортевое пчеловодство, Капова пещера с петроглифами, обед, мастер-класс
Проведём день в заповеднике «Шульган-Таш». Он создан для сохранения популяции бурзянской бортевой пчелы, что важно для башкирского народного промысла — бортничества. При желании и за доплату вы сможете отведать местного мёда (в сезон).
Здесь же находится уникальный памятник эпохи палеолита — пещера Шульган-Таш, или Капова пещера. Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди, оставившие на скалах рисунки животных. Внутри постоянно держится температура +7°C, поэтому не забудьте тёплую одежду.
После обеда с элементами башкирской кухни состоится мастер-класс по игре на курае или стрельбе из лука (по усмотрению организатора). Вечером вернёмся на турбазу.
За день проедем 200 км.
Башкирский заповедник: вольер с маралами, прогулка по экотропе, обед
Сегодня отдохнём в Башкирском заповеднике, самом первом на Южном Урале. Он занимает ту часть, где хребты Крака и Урал-Тау распадаются на множество возвышенностей. Знакомство начнётся с истории и особенностей природы, посещения вольера с маралами, где вы сможете понаблюдать за животными и узнать о них интересные факты.
Далее — прогулка по экотропе «Башхарт» (500 м) к вершине горного перевала со смотровой. После обеда направимся обратно в Уфу, прибудем поздним вечером.
За день проедем 360 км.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|38 500 ₽
|1-местное размещение
|44 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии, мастер-классы по программе
- Пропуска в рекреационные зоны, экосборы
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты в Уфу и обратно в ваш город
- Алкоголь
- Доплата за 1-местное размещение - 6000 ₽
- По желанию:
- Дегустация мёда во 2-й день
- Баня на турбазе