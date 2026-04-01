Утром встретимся в Уфе и из равнинной части Башкирии через высокогорье поедем к Южному Уралу, в старинное село Кага. Часть пути пройдёт по заповедным землям, в хорошую погоду будет видна высочайшая вершина этих мест — гора Большой Яман-Тау.

К обеду прибудем на турбазу, разместимся в номерах. Далее вы познакомитесь с историей села и уральских железоделательных заводов, осмотрите памятник архитектуры — Никольский храм.

Вечер пройдёт в дружной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из деревенских продуктов. Завершим день ужином и дегустацией башкирского мёда с чаем и бальзамами на травах.

За день проедем 300 км.