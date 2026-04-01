Всё включено в заповедной Башкирии с проживанием в модульном доме и душевной лепкой пельменей

Отведать бальзамов, мёда и блюд, освоить курай или лук, увидеть маралов и петроглифы в горах Урала
Преодолевая скалистые горы, хвойные леса и быстрые реки Южного Урала, едем в башкирскую глубинку — русское село Кага, основанное беглыми старообрядцами.

Мы поселимся в атмосферных модульных домиках, насладимся близостью к природе
и сможем попариться в бане.

За душевными разговорами вместе налепим, а потом съедим пельмени, выпьем чая и бальзамы на травах с мёдом. За выходные побываем в двух резерватах.

В «Шульган-Таш» узнаем всё о традиционном народном промысле — бортничестве, рассмотрим петроглифы первобытных людей в пещере, поучимся играть на курае или стрелять из лука.

А в Башкирском заповеднике понаблюдаем за статными маралами и по экотропе поднимемся на вершину перевала.

Всё включено в заповедной Башкирии с проживанием в модульном доме и душевной лепкой пельменей

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 8+.

Программа тура по дням

1 день

Село Кага: знакомство с историей, осмотр Никольского храма, ужин с лепкой пельменей и чаепитием с башкирским мёдом

Утром встретимся в Уфе и из равнинной части Башкирии через высокогорье поедем к Южному Уралу, в старинное село Кага. Часть пути пройдёт по заповедным землям, в хорошую погоду будет видна высочайшая вершина этих мест — гора Большой Яман-Тау.

К обеду прибудем на турбазу, разместимся в номерах. Далее вы познакомитесь с историей села и уральских железоделательных заводов, осмотрите памятник архитектуры — Никольский храм.

Вечер пройдёт в дружной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из деревенских продуктов. Завершим день ужином и дегустацией башкирского мёда с чаем и бальзамами на травах.

За день проедем 300 км.

Село Кага: знакомство с историей, осмотр Никольского храма, ужин с лепкой пельменей и чаепитием с башкирским мёдомСело Кага: знакомство с историей, осмотр Никольского храма, ужин с лепкой пельменей и чаепитием с башкирским мёдомСело Кага: знакомство с историей, осмотр Никольского храма, ужин с лепкой пельменей и чаепитием с башкирским мёдомСело Кага: знакомство с историей, осмотр Никольского храма, ужин с лепкой пельменей и чаепитием с башкирским мёдомСело Кага: знакомство с историей, осмотр Никольского храма, ужин с лепкой пельменей и чаепитием с башкирским мёдом
2 день

Заповедник «Шульган-Таш»: бортевое пчеловодство, Капова пещера с петроглифами, обед, мастер-класс

Проведём день в заповеднике «Шульган-Таш». Он создан для сохранения популяции бурзянской бортевой пчелы, что важно для башкирского народного промысла — бортничества. При желании и за доплату вы сможете отведать местного мёда (в сезон).

Здесь же находится уникальный памятник эпохи палеолита — пещера Шульган-Таш, или Капова пещера. Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди, оставившие на скалах рисунки животных. Внутри постоянно держится температура +7°C, поэтому не забудьте тёплую одежду.

После обеда с элементами башкирской кухни состоится мастер-класс по игре на курае или стрельбе из лука (по усмотрению организатора). Вечером вернёмся на турбазу.

За день проедем 200 км.

Заповедник «Шульган-Таш»: бортевое пчеловодство, Капова пещера с петроглифами, обед, мастер-классЗаповедник «Шульган-Таш»: бортевое пчеловодство, Капова пещера с петроглифами, обед, мастер-классЗаповедник «Шульган-Таш»: бортевое пчеловодство, Капова пещера с петроглифами, обед, мастер-классЗаповедник «Шульган-Таш»: бортевое пчеловодство, Капова пещера с петроглифами, обед, мастер-классЗаповедник «Шульган-Таш»: бортевое пчеловодство, Капова пещера с петроглифами, обед, мастер-класс
3 день

Башкирский заповедник: вольер с маралами, прогулка по экотропе, обед

Сегодня отдохнём в Башкирском заповеднике, самом первом на Южном Урале. Он занимает ту часть, где хребты Крака и Урал-Тау распадаются на множество возвышенностей. Знакомство начнётся с истории и особенностей природы, посещения вольера с маралами, где вы сможете понаблюдать за животными и узнать о них интересные факты.

Далее — прогулка по экотропе «Башхарт» (500 м) к вершине горного перевала со смотровой. После обеда направимся обратно в Уфу, прибудем поздним вечером.

За день проедем 360 км.

Башкирский заповедник: вольер с маралами, прогулка по экотропе, обедБашкирский заповедник: вольер с маралами, прогулка по экотропе, обедБашкирский заповедник: вольер с маралами, прогулка по экотропе, обедБашкирский заповедник: вольер с маралами, прогулка по экотропе, обедБашкирский заповедник: вольер с маралами, прогулка по экотропе, обед

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение38 500 ₽
1-местное размещение44 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, мастер-классы по программе
  • Пропуска в рекреационные зоны, экосборы
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Уфу и обратно в ваш город
  • Алкоголь
  • Доплата за 1-местное размещение - 6000 ₽
  • По желанию:
  • Дегустация мёда во 2-й день
  • Баня на турбазе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Уфа, пр. Октября, 31 (универмаг «Уфа»), 10:00
Завершение: Уфа, пр. Октября, 31 (универмаг «Уфа»), 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — Организатор в Уфе
Провела экскурсии для 11 туристов
Добрый день! Я и моя команда предлагаем варианты активного отдыха на Южном Урале. Летом — конные туры, велотуры, водные туры (сплавы на катамаранах и байдарках), пешеходные, комбинированные и автобусные туры;
зимой — конно-санные, конные, лыжные, автобусные и снегоходные туры. Осуществляем бронирование и размещение в гостиницах Башкирии, бронь и покупку проездных билетов, экскурсии по Уфе и Уралу, трансферы, аренду коттеджей и гостевых домов.

Похожие туры на «Всё включено в заповедной Башкирии с проживанием в модульном доме и душевной лепкой пельменей»

Башкирский Урал
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Башкирский Урал
Начало: Г. Уфа
1 мая в 10:00
3 июн в 10:00
93 000 ₽ за человека
Близкий Урал. Комбинированный тур в Башкирию
Пешая
Сплавы и рафтинг
4 дня
2 отзыва
Близкий Урал. Комбинированный тур в Башкирию
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
28 мая в 10:00
4 июн в 10:00
42 800 ₽ за человека
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
16 окт в 10:00
23 окт в 10:00
от 34 900 ₽ за человека
Заповедные горы. Зимнее путешествие в Башкирию
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Заповедные горы. Зимнее путешествие в Башкирию
Начало: Г. Уфа
Сегодня в 10:00
65 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Уфе
Все туры из Уфы
38 500 ₽ за человека