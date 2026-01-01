Всё включено в заповедной Башкирии с погружением в культуру и душевной лепкой пельменей
Отведать бальзамов, мёда и блюд, освоить курай или лук, увидеть маралов и петроглифы в горах Урала
Начало: Уфа, пр. Октября, 31 (универмаг «Уфа»), 10:00
7 июл в 10:00
14 июл в 10:00
38 500 ₽ за человека
Выходные в селе Кага с проживанием в купольным доме, конной прогулкой и сплавом (всё включено)
Изучить башкирскую глубинку пешком, верхом и на катамаране, отведать воды из родника и мёда с чаем
Начало: Белорецкий район, село Кага, турбаза, с 12:00 до 1...
3 июл в 10:00
10 июл в 10:00
32 000 ₽ за человека
Этнотур в Башкортостан: дегустации, мастер-классы, конная прогулка и участие в мини-сабантуе
Пострелять из лука, приготовить башкирское блюдо, узнать о быте кочевников и искупаться в термах
Начало: Уфа, площадь Салавата Юлаева, здание туристско-инф...
3 июл в 09:30
17 июл в 09:30
48 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «С детьми»
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