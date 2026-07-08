Описание тура
Организационные детали
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Возьмите удобную обувь и одежду для активной части тура.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Уфе, башкирская кухня на обед и этнопрограмма с мастер-классом, чаепитием и примеркой костюмов
Сбор группы — на площади Салавата Юлаева. Начнём день с обзорной экскурсии по Уфе: увидим театр оперы и балета, фонтан «Семь девушек», кафедральный собор, монумент Дружбы и другие важные места столицы Башкортостана.
После прогулки пообедаем в ресторане «Азык-Тулек», где подают блюда современной башкирской кухни. Затем посетим Национальный музей Республики Башкортостан и познакомимся с историей, природой и культурой региона. Далее вас ждёт этнопрограмма: мастер-класс по приготовлению традиционных блюд, рассказы о костюмах и кухне, фотосессия в национальных нарядах и чаепитие.
Вечером — свободное время. Можно прогуляться по центру города, заглянуть в рестораны, сувенирные лавки или просто отдохнуть. Для желающих — трансфер в гостиницу.
Подъём на шихану Торатау, прогулка верхом, стрельба из лука и купание в термальных источниках
Сегодня мы отправимся к шихану Торатау — одной из главных природных достопримечательностей Южного Урала. Поднимемся на вершину по оборудованной экологической тропе длиной около 300 метров. По пути гид расскажет о происхождении шихана и его геологической истории. Наверху сделаем остановку, чтобы полюбоваться панорамными видами и сделать памятные фотографии.
На территории геопарка также будет возможность пострелять из лука и прокатиться на лошадях. Активности включены в стоимость.
Далее переедем на бальнеологический курорт «Красноусольск». Здесь нас ждёт экскурсия по территории с посещением целебных источников и знакомством с геологическим разрезом Усолка.
К вечеру вернёмся в Уфу.
Экскурсия на пасеку, участие в мини-сабантуе, Евразийский музей кочевых цивилизаций и прогулка по экотропе
Утром отправимся на колодно-бортевую пасеку недалеко от Уфы. Здесь вы познакомитесь с традициями бортничества и добычей дикого мёда. Ещё вас ждут весёлые конкурсы в формате мини-сабантуя и обед, приготовленный на костре.
Далее поедем в Чишминский район, где расположился историко-культурный комплекс Евразийского музея кочевых цивилизаций. Посетим мавзолей Тура-хана и отправимся на прогулку по экотропе, во время которой гид расскажет вам о быте древних кочевников.
Вечером возвращение в Уфу. Доставим вас в аэропорт или в гостиницу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 3 обеда, чаепитие, дегустация блюд и напитков башкирской национальной кухни (буза, медовуха)
- Трансферы по маршруту, в том числе до аэропорта
- Услуги профессионального и опытного экскурсовода во время обзорной экскурсии по Уфе
- Сопровождение гида-координатора по маршруту
- Экскурсии по программе
- Прогулка на лошадях
- Этнопрограмма с рассказами о башкирской национальной кухне и костюме
- Кулинарный мастер-класс по приготовлению башкирского угощения
- Фотосессия (на свой смартфон) с примеркой национальной одежды
- Страхование от несчастного случая
- Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука с инструктором
- Купание в Красноусольских минеральных источниках (халаты и тапочки предоставляются)
- Участие в мини-сабантуе
- Памятный подарок
Что не входит в цену
- Билеты до Уфы и обратно
- Питание вне программы (завтрак, 3 ужина)
- Трансфер из аэропорта или с вокзала в 1-й день
- Мастер-классы по игре на курае и кубызе, по изготовлению свечей из вощины
- Дополнительные экскурсии и активности по желанию
- Размещение в отелях 4-5
- Доплата за 1-местное проживание