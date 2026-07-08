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Этнотур в Башкортостан: дегустации, мастер-классы, конная прогулка и участие в мини-сабантуе

Пострелять из лука, приготовить башкирское блюдо, узнать о быте кочевников и искупаться в термах
В одном туре мы собрали всё самое интересное, чтобы вы прочувствовали характер удивительной Башкирии, погрузились в культуру и сделали гастрономические открытия. Вы сможете примерить на себя роль кочевника: поучитесь стрелять
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из лука и прогуляетесь верхом.

Примерите национальные костюмы, своими руками сделаете традиционное угощение и примете участие в чаепитии.

Также подниметесь на шихану Торатау и полюбуетесь видами с вершины, а после расслабитесь в целебных источниках.

На пасеке познакомитесь с секретами бортничества и поучаствуете в весёлых конкурсах — нас ждёт настоящий мини-сабантуй!

Этнотур в Башкортостан: дегустации, мастер-классы, конная прогулка и участие в мини-сабантуе
Этнотур в Башкортостан: дегустации, мастер-классы, конная прогулка и участие в мини-сабантуе
Этнотур в Башкортостан: дегустации, мастер-классы, конная прогулка и участие в мини-сабантуе

Описание тура

Организационные детали

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Возьмите удобную обувь и одежду для активной части тура.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Уфе, башкирская кухня на обед и этнопрограмма с мастер-классом, чаепитием и примеркой костюмов

Сбор группы — на площади Салавата Юлаева. Начнём день с обзорной экскурсии по Уфе: увидим театр оперы и балета, фонтан «Семь девушек», кафедральный собор, монумент Дружбы и другие важные места столицы Башкортостана.

После прогулки пообедаем в ресторане «Азык-Тулек», где подают блюда современной башкирской кухни. Затем посетим Национальный музей Республики Башкортостан и познакомимся с историей, природой и культурой региона. Далее вас ждёт этнопрограмма: мастер-класс по приготовлению традиционных блюд, рассказы о костюмах и кухне, фотосессия в национальных нарядах и чаепитие.

Вечером — свободное время. Можно прогуляться по центру города, заглянуть в рестораны, сувенирные лавки или просто отдохнуть. Для желающих — трансфер в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Уфе, башкирская кухня на обед и этнопрограмма с мастер-классом, чаепитием и примеркой костюмовОбзорная экскурсия по Уфе, башкирская кухня на обед и этнопрограмма с мастер-классом, чаепитием и примеркой костюмовОбзорная экскурсия по Уфе, башкирская кухня на обед и этнопрограмма с мастер-классом, чаепитием и примеркой костюмовОбзорная экскурсия по Уфе, башкирская кухня на обед и этнопрограмма с мастер-классом, чаепитием и примеркой костюмов
2 день

Подъём на шихану Торатау, прогулка верхом, стрельба из лука и купание в термальных источниках

Сегодня мы отправимся к шихану Торатау — одной из главных природных достопримечательностей Южного Урала. Поднимемся на вершину по оборудованной экологической тропе длиной около 300 метров. По пути гид расскажет о происхождении шихана и его геологической истории. Наверху сделаем остановку, чтобы полюбоваться панорамными видами и сделать памятные фотографии.

На территории геопарка также будет возможность пострелять из лука и прокатиться на лошадях. Активности включены в стоимость.

Далее переедем на бальнеологический курорт «Красноусольск». Здесь нас ждёт экскурсия по территории с посещением целебных источников и знакомством с геологическим разрезом Усолка.

К вечеру вернёмся в Уфу.

Подъём на шихану Торатау, прогулка верхом, стрельба из лука и купание в термальных источникахПодъём на шихану Торатау, прогулка верхом, стрельба из лука и купание в термальных источникахПодъём на шихану Торатау, прогулка верхом, стрельба из лука и купание в термальных источниках
3 день

Экскурсия на пасеку, участие в мини-сабантуе, Евразийский музей кочевых цивилизаций и прогулка по экотропе

Утром отправимся на колодно-бортевую пасеку недалеко от Уфы. Здесь вы познакомитесь с традициями бортничества и добычей дикого мёда. Ещё вас ждут весёлые конкурсы в формате мини-сабантуя и обед, приготовленный на костре.

Далее поедем в Чишминский район, где расположился историко-культурный комплекс Евразийского музея кочевых цивилизаций. Посетим мавзолей Тура-хана и отправимся на прогулку по экотропе, во время которой гид расскажет вам о быте древних кочевников.

Вечером возвращение в Уфу. Доставим вас в аэропорт или в гостиницу.

Экскурсия на пасеку, участие в мини-сабантуе, Евразийский музей кочевых цивилизаций и прогулка по экотропеЭкскурсия на пасеку, участие в мини-сабантуе, Евразийский музей кочевых цивилизаций и прогулка по экотропеЭкскурсия на пасеку, участие в мини-сабантуе, Евразийский музей кочевых цивилизаций и прогулка по экотропеЭкскурсия на пасеку, участие в мини-сабантуе, Евразийский музей кочевых цивилизаций и прогулка по экотропеЭкскурсия на пасеку, участие в мини-сабантуе, Евразийский музей кочевых цивилизаций и прогулка по экотропеЭкскурсия на пасеку, участие в мини-сабантуе, Евразийский музей кочевых цивилизаций и прогулка по экотропе

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 3 обеда, чаепитие, дегустация блюд и напитков башкирской национальной кухни (буза, медовуха)
  • Трансферы по маршруту, в том числе до аэропорта
  • Услуги профессионального и опытного экскурсовода во время обзорной экскурсии по Уфе
  • Сопровождение гида-координатора по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Прогулка на лошадях
  • Этнопрограмма с рассказами о башкирской национальной кухне и костюме
  • Кулинарный мастер-класс по приготовлению башкирского угощения
  • Фотосессия (на свой смартфон) с примеркой национальной одежды
  • Страхование от несчастного случая
  • Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука с инструктором
  • Купание в Красноусольских минеральных источниках (халаты и тапочки предоставляются)
  • Участие в мини-сабантуе
  • Памятный подарок
Что не входит в цену
  • Билеты до Уфы и обратно
  • Питание вне программы (завтрак, 3 ужина)
  • Трансфер из аэропорта или с вокзала в 1-й день
  • Мастер-классы по игре на курае и кубызе, по изготовлению свечей из вощины
  • Дополнительные экскурсии и активности по желанию
  • Размещение в отелях 4-5
  • Доплата за 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Уфа, площадь Салавата Юлаева, здание туристско-информационного центра «Уфа», 8:45
Завершение: Аэропорт Уфы или ваш отель, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Наша компания работает с 2015 года. Наша миссия — оставить у гостей самые тёплые воспоминания об отдыхе в Республике Башкортостан. Принципами нашей команды всегда были высокое качество обслуживания, тщательный выбор
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партнёров, а также внимательное отношение к путешественникам. Мы погрузим вас в мир традиционной башкирской культуры, познакомим с древними памятниками архитектуры и гостеприимством местных жителей, подарим приключения, которые оставят в воспоминаниях яркие следы!

Тур входит в следующие категории Уфы

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