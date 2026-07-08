Обзорная экскурсия по Уфе, башкирская кухня на обед и этнопрограмма с мастер-классом, чаепитием и примеркой костюмов

Сбор группы — на площади Салавата Юлаева. Начнём день с обзорной экскурсии по Уфе: увидим театр оперы и балета, фонтан «Семь девушек», кафедральный собор, монумент Дружбы и другие важные места столицы Башкортостана.

После прогулки пообедаем в ресторане «Азык-Тулек», где подают блюда современной башкирской кухни. Затем посетим Национальный музей Республики Башкортостан и познакомимся с историей, природой и культурой региона. Далее вас ждёт этнопрограмма: мастер-класс по приготовлению традиционных блюд, рассказы о костюмах и кухне, фотосессия в национальных нарядах и чаепитие.

Вечером — свободное время. Можно прогуляться по центру города, заглянуть в рестораны, сувенирные лавки или просто отдохнуть. Для желающих — трансфер в гостиницу.