Этновыходные под Уфой с сабантуем, стрельбой из лука, конной прогулкой и обедами по-башкирски
Подняться на шихан Торатау, искупаться в источниках, узнать всё о кочевых народах и бортничестве
Начало: Уфа, Верхнеторговая площадь, 1, 8:30
5 июл в 08:30
19 июл в 08:30
43 750 ₽ за человека
Всё включено в заповедной Башкирии с проживанием в купольном доме и душевной лепкой пельменей
Отведать бальзамов, мёда и блюд, освоить курай или лук, увидеть маралов и петроглифы в горах Урала
Начало: Уфа, пр. Октября, 31 (универмаг «Уфа»), 10:00
1 июл в 10:00
8 июл в 10:00
38 500 ₽ за человека
Выходные в селе Кага с проживанием в купольным доме, конной прогулкой и сплавом (всё включено)
Изучить башкирскую глубинку пешком, верхом и на катамаране, отведать воды из родника и мёда с чаем
Начало: Белорецкий район, село Кага, турбаза, с 12:00 до 1...
11 июл в 12:00
18 июл в 12:00
29 000 ₽ за человека
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