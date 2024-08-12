Памятник Салавату Юлаеву – туры в Уфе

Найдено 3 тура в категории «Памятник Салавату Юлаеву» в Уфе, цены от 14 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Колорит Башкирии: поездка в деревню к бабушке, фотосессия в национальном костюме и мастер-классы
На машине
4 дня
Колорит Башкирии: поездка в деревню к бабушке, фотосессия в национальном костюме и мастер-классы
Изучить столицу и глубинку, попробовать мёд, поучиться стрелять из лука и делать янсык и баурсаки
Начало: Отель в Уфе, 12:00
12 авг в 12:00
26 авг в 12:00
35 800 за человека
Узнавать и пробовать: прогулки по Уфе и окрестностям, башкирское застолье и дегустации
На машине
3 дня
Узнавать и пробовать: прогулки по Уфе и окрестностям, башкирское застолье и дегустации
Погрузиться в историю и кухню региона, попробовать кыстыбый и побывать в Святых кустиках
Начало: Отель в Уфе, 13:00
9 авг в 13:00
23 авг в 13:00
24 900 за человека
Архитектура и лица башкирской столицы: выходные в исторической части Уфы с дегустацией мёда
На машине
2 дня
Архитектура и лица башкирской столицы: выходные в исторической части Уфы с дегустацией мёда
Узнать, откуда начинался город и как в нём жил Шаляпин, и посетить мечеть Ляля-Тюльпан
Начало: Отель в Уфе, 12:00
14 авг в 12:00
28 авг в 12:00
14 800 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Памятник Салавату Юлаеву»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Колорит Башкирии: поездка в деревню к бабушке, фотосессия в национальном костюме и мастер-классы
  2. Узнавать и пробовать: прогулки по Уфе и окрестностям, башкирское застолье и дегустации
  3. Архитектура и лица башкирской столицы: выходные в исторической части Уфы с дегустацией мёда
Сколько стоит тур в Уфе в августе 2024
Сейчас в Уфе в категории "Памятник Салавату Юлаеву" можно забронировать 3 тура от 14 800 до 35 800.
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