Всё включено в заповедной Башкирии с проживанием в купольном доме и душевной лепкой пельменей
Отведать бальзамов, мёда и блюд, освоить курай или лук, увидеть маралов и петроглифы в горах Урала
Начало: Уфа, пр. Октября, 31 (универмаг «Уфа»), 10:00
23 мая в 10:00
27 мая в 10:00
38 500 ₽ за человека
-
10%
Узнавать и пробовать: прогулки по Уфе и окрестностям, башкирское застолье и дегустации
Погрузиться в историю и кухню региона, попробовать кыстыбый и побывать в Святых кустиках
Начало: Отель в Уфе, 13:00
21 мая в 08:00
28 мая в 08:00
22 500 ₽
25 000 ₽ за человека
Выходные в селе Кага с проживанием в купольным доме, конной прогулкой и сплавом (всё включено)
Изучить башкирскую глубинку пешком, верхом и на катамаране, отведать воды из родника и мёда с чаем
Начало: Белорецкий район, село Кага, турбаза, с 12:00 до 1...
23 мая в 12:00
30 мая в 12:00
29 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «В мае»
Самые популярные туры этой рубрики в Уфе
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Уфе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
Сколько стоит тур в Уфе в мае 2025
Сейчас в Уфе в категории "В мае" можно забронировать 3 тура от 22 500 до 38 500 со скидкой до 10%.
Забронируйте тур в Уфе на 2025 год по теме «В мае», цены от 22500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль