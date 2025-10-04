Индивидуальная экскурсия по Угличу предлагает уникальную возможность посетить знаменитый Кремль, где находятся церковь царевича Дмитрия на крови, Палата угличских удельных князей, Спасо-Преображенский собор и колокольня.
Также вы сможете выбрать для посещения один из трех действующих монастырей: Алексеевский женский, Богоявленский женский или Воскресенский мужской.
Это путешествие позволит глубже понять историю и культуру города, насладиться его архитектурой и духовной атмосферой
Также вы сможете выбрать для посещения один из трех действующих монастырей: Алексеевский женский, Богоявленский женский или Воскресенский мужской.
Это путешествие позволит глубже понять историю и культуру города, насладиться его архитектурой и духовной атмосферой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение Угличского кремля
- ⛪ Уникальные храмы и соборы
- 🕍 Выбор монастыря для посещения
- 📜 Погружение в историю города
- 🗺️ Индивидуальный подход
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Церковь царевича Дмитрия на крови
- Палата угличских удельных князей
- Спасо-Преображенский собор
- Колокольня
- Алексеевский женский монастырь
- Богоявленский женский монастырь
- Воскресенский мужской монастырь
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Угличу
Углич — это живописный город с богатой историей и уникальными архитектурными памятниками. На экскурсии вы сможете ознакомиться с главными достопримечательностями, которые обязательно оставят яркие впечатления.
Кремль Углича
Начнем с посещения кремля, где вас ждут:
- Церковь царевича Дмитрия на крови — один из самых известных храмов, богато украшенный фресками.
- Палата угличских удельных князей — исторический памятник, рассказывающий о жизни и деятельности князей.
- Спасо-Преображенский собор — великолепный собор с красивыми куполами и утонченным внутренним убранством.
- Колокольня — отсюда открывается великолепный вид на окружающие пейзажи.
Выбор монастыря
Кроме кремля, у вас будет возможность посетить один из действующих монастырей Углича. Выбор включает:
- Алексеевский женский монастырь — известный своим умиротворяющим климатом и благоприятной атмосферой.
- Богоявленский женский монастырь — жемчужина храмового зодчества.
- Воскресенский мужской монастырь — место силы и духовного обновления.
Эта экскурсия несомненно оставит у вас приятные воспоминания и подарит возможность узнать больше об удивительной истории Углича. Не упустите шанс насладиться красотой этого уникального города!
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь царевича Дмитрия на крови, Палата угличских удельных князей
- Спасо-Преображенский собор, колокольня
- Алексеевский женский монастырь
- Богоявленский женский и Воскресенский мужской
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в музей
Место начала и завершения?
Успенская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
4 окт 2025
Потрясающая экскурсия. Ирина нашла подход не только к нелюбителям истории, но и к подростку, а также тем, кто знает и ценит историю. Время пролетело быстро, материал представлен доступно
М
Марианна
3 сен 2025
Благодарим Ирину за прекрасно проведенную экскурсию! Было интересно, познавательно и увлекательно, узнали много новых и интересных фактов. Очень импонировала приятная и доброжелательная манера общения Ирины. Несмотря на большую длительность экскурсии (почти 3 ч), абсолютно не чувствовалась усталость. Всем рекомендую экскурсии с Ириной!
Д
Диана
12 авг 2025
Углич – красивый и исторически богатый город, а благодаря нашему гиду Ирине, мы смогли по-настоящему погрузиться в его атмосферу и узнать много интересного.
Рассказы Ирины были увлекательными, живыми и полными интересных
Рассказы Ирины были увлекательными, живыми и полными интересных
И
Ирина
27 июл 2025
Спасибо Ирине за интересную экскурсию
О
Ольга
14 июн 2025
Спасибо большое Ирине за интересную и познавательную экскурсию по Угличу. Не смотря на дождливую и мрачную погоду она смогла внести позитив и поделилась своей любовью к этому месту 🔥😍🌹
В
Варвара
3 мая 2025
Большое спасибо за экскурсию. Хоть и не первый раз были в Угличе, но узнали много интересного и открыли новые места. С удовольствием вернемся еще раз.
Е
Елена
3 мая 2025
Были на экскурсии 2 мая с гидом Ириной.
Прекрасная экскурсия, были вовлечены и взрослые и дети.
Ирина профессионал своего дела, прислушивается к пожеланиям.
Спасибо большое.
Очень рекомендуем.
Прекрасная экскурсия, были вовлечены и взрослые и дети.
Ирина профессионал своего дела, прислушивается к пожеланиям.
Спасибо большое.
Очень рекомендуем.
Входит в следующие категории Углича
Похожие экскурсии из Углича
Индивидуальная
до 10 чел.
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Угличу: погружение в историю
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
18 ноя в 10:00
19 ноя в 10:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.