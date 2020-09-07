2 отзыва оставили туристы

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Главные святыни Углича

Посетить важнейшие храмы города и раскрыть их многовековую историю

5
2 отзыва
Наталья
Наталья – экскурсионное агентство из Углича
Земля угличская богата на святые места и христианские реликвии.

Вы зайдете во все главные монастыри, соборы и церкви города, оцените их убранство и рассмотрите старинные иконы.

А мы расскажем о святых и мучениках, связанных с нашим краем, и поделимся местными легендами и сказаниями.
Задать вопросОбычно отвечает за 23 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Главные святыни Углича
Главные святыни Углича

Что вас ожидает

Христианские сокровища Углича
Вы посетите все знаковые храмы города. В программе экскурсии:

  • Церковь Димитрия на Крови — самый известный храм города, воздвигнутый на месте гибели малолетнего сына Ивана Грозного. Вы услышите подробности этой трагической страницы русской истории 📖.
  • Воскресенский мужской монастырь — вы узнаете, почему он считается «братом» ростовского кремля, и увидите нетленные мощи монаха Иоакима.
  • Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор Переславской епархии Русской православной церкви. Вы рассмотрите его потрясающий иконостас и полюбуетесь копиями работ Рафаэля, Рени и Доменикино.
  • Колокольня кремля — вы услышите, как «переговариваются» угличские колокола, и оцените панораму города с высоты.
  • Алексеевский женский монастырь — живописно расположенный на горе у Каменного ручья, он запомнится вам трехшатровой Дивной церковью и чудотворной иконой «Свеча Неугасимая».
  • Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге — вы сможете приложиться к мощам Иоанна-младенца, замученного мстительным приказчиком Рудаком.
  • Казанский храм — я расскажу его историю и раскрою, в исцелении каких недугов помогает святой лик Матери Божией «Леушинской».
  • Богоявленский монастырь — здесь вы увидите икону Феодоровской Божией Матери, подаренную матерью Михаила Романова.
  • Церковь Димитрия на Поле — место, где рака с телом царевича впервые была поставлена на землю, чтобы угличане смогли к ней приложиться и попрощаться.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем транспорте
  • Экскурсия может проходить как с посещением кремля, так и без него. Входные билеты 🎫 в кремль оплачиваются дополнительно: 90 рублей за взрослого, 75 рублей за ребенка + 700 рублей со всей группы за право входа на территорию с гидом
Начало и место завершения
🚩 на Успенской площади
Главные святыни Углича
Главные святыни Углича
Главные святыни Углича
Главные святыни Углича
Главные святыни Углича
Главные святыни Углича
Главные святыни Углича

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Мы — агентство профессиональных аккредитованных гидов с многолетним стажем. При проведении экскурсий всегда отталкиваемся от ваших предпочтений и интересов, работаем с разными социальными категориями. Среди нас есть и научные сотрудники, и эксперты в искусстве и истории, и педагоги, и психологи — на экскурсии будет интересно даже самым маленьким путешественникам! Предлагаем вам вырваться из суеты шумного мегаполиса и прикоснуться к вечному. Увидеть храмы белокаменные и услышать колокола — не в ушах, а в душе. Приосанясь, как цари, пройти по каменке. Надышаться до головокружения чистым воздухом — и вернуться возродившимся с новыми силами.
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2 отзыва оставили туристы

7 сентября 2020
Гид Александр отлтчно провел экскурсию! Очень интересно, познавательно и хорошо что есть такие люди, которые отлично знают и любят свой город.
5 сентября 2020
Отличная экскурсия! Нам очень понравилась! Рекомендуем Дмитрия, как прекрасного гида и эрудированного рассказчика. Нет вопросов, на которые у Дмитрия не было бы ответа. Он может вести любую экскурсию, просто попросите его рассказать. Обязательно попробуйте чай и пирожки, которые выпекают в русской печи. Отдельный респект, замечательному папе Дмитрия, одному из ведущих реставраторов Костромы.

Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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