2 отзыва оставили туристы

Земля угличская богата на святые места и христианские реликвии.
Вы зайдете во все главные монастыри, соборы и церкви города, оцените их убранство и рассмотрите старинные иконы.
А мы расскажем о святых и мучениках, связанных с нашим краем, и поделимся местными легендами и сказаниями.
Вы зайдете во все главные монастыри, соборы и церкви города, оцените их убранство и рассмотрите старинные иконы.
А мы расскажем о святых и мучениках, связанных с нашим краем, и поделимся местными легендами и сказаниями.
Описание экскурсии
Христианские сокровища Углича
Вы посетите все знаковые храмы города. В программе экскурсии:
- Церковь Димитрия на Крови — самый известный храм города, воздвигнутый на месте гибели малолетнего сына Ивана Грозного. Вы услышите подробности этой трагической страницы русской истории.
- Воскресенский мужской монастырь — вы узнаете, почему он считается «братом» ростовского кремля.
- Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор Переславской епархии Русской православной церкви. Вы рассмотрите его потрясающий иконостас и полюбуетесь копиями работ Рафаэля, Рени и Доменикино.
- Колокольня кремля — вы услышите, как «переговариваются» угличские колокола, и оцените панораму города с высоты.
- Алексеевский женский монастырь — живописно расположенный на горе у Каменного ручья, он запомнится вам трехшатровой Дивной церковью и чудотворной иконой «Свеча Неугасимая».
- Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге — вы сможете приложиться к мощам Иоанна-младенца, замученного мстительным приказчиком Рудаком.
- Казанский храм — я расскажу его историю и раскрою, в исцелении каких недугов помогает святой лик Матери Божией «Леушинской».
- Богоявленский монастырь — здесь вы увидите икону Феодоровской Божией Матери, подаренную матерью Михаила Романова.
- Церковь Димитрия на Поле — место, где рака с телом царевича впервые была поставлена на землю, чтобы угличане смогли к ней приложиться и попрощаться.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем транспорте — в нём должно быть место для гида
- Экскурсия может проходить как с посещением кремля, так и без него. Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно: 150 ₽ за взрослого, 120 ₽ за ребенка, 120 ₽ за студента + 1000 ₽ с группы за право входа на территорию с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Успенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5584 туристов
Мы — команда профессиональных аккредитованных гидов с многолетним стажем. При проведении экскурсий всегда отталкиваемся от ваших предпочтений и интересов, работаем с разными социальными категориями. Среди нас есть и научные сотрудники,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё понравилось. Из-за пробок с Москвы опоздали на 30 минут на экскурсию. Экскурсовод Екатерина всё учла и провела экскурсию как и должно было быть, т. е. полноценных 3 часа. При этом, по инициативе экскурсовода, сразу в начале экскурсии обсудили предпочтения и перестроили формат тематики под наш вкус. За это тоже отдельно спасибо Екатерине.
Рекомендую.
Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Дата посещения: 16 июл 2025
Мы очень благодарны Катерине за экскурсию по Угличу! Было очень содержательно, весьма эмоционально. Это было весьма глубокое погружение в историю нашей страны,почти реальный контакт с ушедшими эпохами . Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Александру за интересную и подробную экскурсию "Главные святыни Углича".
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия, три часа пролетели незаметно. Экскурсию вела гид Екатерина, очень интересно и подробно рассказала об исторических событиях произошедших на Углических землях. Ответила на вопросы экскурсантов, взрослого и преклонного возраста, которые интересуются историей. Скорректировала маршрут подстроившись под нашу мобильность и посоветовала ещё исторически значимые места для самостоятельного посещения. Все остались довольны проведенной экскурсией и полученными знаниями.
Вам был полезен этот отзыв?
Несмотря на проливной дождь все прошло великолепно! Прекрасная подача информации нас покорила, а красота и история Углича не оставила нас равнодушными. Хочется отметить, что любовь к городу сквозила в каждом предложении, что делало нашу экскурсию какой то домашней и душевной.
Вам был полезен этот отзыв?
Посетили соборы и церкви кремля, несколько церквей города. Очень приятно, что экскурсовод пошла на встречу, и не настаивала на монастырях, где мы уже были. Очень интересная подача материала, иногда в
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Углича
Похожие экскурсии на «Главные святыни Углича (на вашем авто)»
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Углич
Посетить кремль и погулять по старинному Посаду на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
от 3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
Углич с воды - это возможность увидеть величественные храмы и кремль, узнать о тайнах прошлого и насладиться красотой природы. Вдохновляющий маршрут
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6700 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич
Познакомиться с историей города и его основными достопримечательностями на обзорной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
15 авг в 13:00
22 авг в 13:00
900 ₽ за человека
от 4500 ₽ за экскурсию