2 отзыва оставили туристы

Христианские сокровища Углича Вы посетите все знаковые храмы города. В программе экскурсии:
Церковь Димитрия на Крови — самый известный храм города, воздвигнутый на месте гибели малолетнего сына Ивана Грозного. Вы услышите подробности этой трагической страницы русской истории 📖.
Воскресенский мужской монастырь — вы узнаете, почему он считается «братом» ростовского кремля, и увидите нетленные мощи монаха Иоакима.
Спасо-Преображенский собор — кафедральный собор Переславской епархии Русской православной церкви. Вы рассмотрите его потрясающий иконостас и полюбуетесь копиями работ Рафаэля, Рени и Доменикино.
Колокольня кремля — вы услышите, как «переговариваются» угличские колокола, и оцените панораму города с высоты.
Алексеевский женский монастырь — живописно расположенный на горе у Каменного ручья, он запомнится вам трехшатровой Дивной церковью и чудотворной иконой «Свеча Неугасимая».
Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге — вы сможете приложиться к мощам Иоанна-младенца, замученного мстительным приказчиком Рудаком.
Казанский храм — я расскажу его историю и раскрою, в исцелении каких недугов помогает святой лик Матери Божией «Леушинской».
Богоявленский монастырь — здесь вы увидите икону Феодоровской Божией Матери, подаренную матерью Михаила Романова.
Церковь Димитрия на Поле — место, где рака с телом царевича впервые была поставлена на землю, чтобы угличане смогли к ней приложиться и попрощаться.
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем транспорте
Экскурсия может проходить как с посещением кремля, так и без него. Входные билеты 🎫 в кремль оплачиваются дополнительно: 90 рублей за взрослого, 75 рублей за ребенка + 700 рублей со всей группы за право входа на территорию с гидом
Начало и место завершения
🚩 на Успенской площади
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы — агентство профессиональных аккредитованных гидов с многолетним стажем. При проведении экскурсий всегда отталкиваемся от ваших предпочтений и интересов, работаем с разными социальными категориями. Среди нас есть и научные сотрудники, и эксперты в искусстве и истории, и педагоги, и психологи — на экскурсии будет интересно даже самым маленьким путешественникам! Предлагаем вам вырваться из суеты шумного мегаполиса и прикоснуться к вечному. Увидеть храмы белокаменные и услышать колокола — не в ушах, а в душе. Приосанясь, как цари, пройти по каменке. Надышаться до головокружения чистым воздухом — и вернуться возродившимся с новыми силами.
Гид Александр отлтчно провел экскурсию! Очень интересно, познавательно и хорошо что есть такие люди, которые отлично знают и любят свой город.
Лариса
5 сентября 2020
Отличная экскурсия! Нам очень понравилась! Рекомендуем Дмитрия, как прекрасного гида и эрудированного рассказчика. Нет вопросов, на которые у Дмитрия не было бы ответа. Он может вести любую экскурсию, просто попросите его рассказать. Обязательно попробуйте чай и пирожки, которые выпекают в русской печи. Отдельный респект, замечательному папе Дмитрия, одному из ведущих реставраторов Костромы.