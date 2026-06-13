2 отзыва оставили туристы

Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

Владимир Всё понравилось. Из-за пробок с Москвы опоздали на 30 минут на экскурсию. Экскурсовод Екатерина всё учла и провела экскурсию как и должно было быть, т. е. полноценных 3 часа. При этом, по инициативе экскурсовода, сразу в начале экскурсии обсудили предпочтения и перестроили формат тематики под наш вкус. За это тоже отдельно спасибо Екатерине.

Рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Мы очень благодарны Катерине за экскурсию по Угличу! Было очень содержательно, весьма эмоционально. Это было весьма глубокое погружение в историю нашей страны,почти реальный контакт с ушедшими эпохами . Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена Огромное спасибо Александру за интересную и подробную экскурсию "Главные святыни Углича". Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга Отличная экскурсия, три часа пролетели незаметно. Экскурсию вела гид Екатерина, очень интересно и подробно рассказала об исторических событиях произошедших на Углических землях. Ответила на вопросы экскурсантов, взрослого и преклонного возраста, которые интересуются историей. Скорректировала маршрут подстроившись под нашу мобильность и посоветовала ещё исторически значимые места для самостоятельного посещения. Все остались довольны проведенной экскурсией и полученными знаниями. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алла Несмотря на проливной дождь все прошло великолепно! Прекрасная подача информации нас покорила, а красота и история Углича не оставила нас равнодушными. Хочется отметить, что любовь к городу сквозила в каждом предложении, что делало нашу экскурсию какой то домашней и душевной. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет