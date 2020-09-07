2 отзыва оставили туристы

Мы — агентство профессиональных аккредитованных гидов с многолетним стажем. При проведении экскурсий всегда отталкиваемся от ваших предпочтений и интересов, работаем с разными социальными категориями. Среди нас есть и научные сотрудники, и эксперты в искусстве и истории, и педагоги, и психологи — на экскурсии будет интересно даже самым маленьким путешественникам! Предлагаем вам вырваться из суеты шумного мегаполиса и прикоснуться к вечному. Увидеть храмы белокаменные и услышать колокола — не в ушах, а в душе. Приосанясь, как цари, пройти по каменке. Надышаться до головокружения чистым воздухом — и вернуться возродившимся с новыми силами.