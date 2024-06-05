Спасо-Преображенский собор – экскурсии в Угличе

Найдено 18 экскурсий в категории «Спасо-Преображенский собор» в Угличе, цены от 2 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Углич - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 500 за всё до 4 чел.
Сказочный Углич
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Сказочный Углич: Путешествие сквозь века от Кремля до Воскресенского монастыря
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам
Начало: На Успенской площади
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
3 200 за всё до 10 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
115 отзывов
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
3 000 за всё до 6 чел.
Тайны Угличского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
77 отзывов
Тайны Угличского кремля: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Угличскому кремлю, где каждый камень хранит истории великих событий
Начало: В районе Успенской площади
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
2 200 за всё до 10 чел.
Сюжеты Углича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
316 отзывов
Популярное предложение
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
265 отзывов
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
3 200 за всё до 10 чел.
Главные святыни Углича
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 5 чел.
Уютная старина Углича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
Углич: путешествие сквозь века - от Рюриковичей до наших дней
Познайте Углич не как обычный турист, а через глаза его жителей. Исторические секреты, архитектурные шедевры и дух времени ждут вас
Начало: На площади Успенской
11 июня в 12:00
12 июня в 09:00
от 3 450 за всё до 10 чел.
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Индивидуальная
5.5 часов
21 отзыв
Колоритный Углич: историческое путешествие от кремля до деревни кацкарей
Погрузитесь в атмосферу старинного Углича: от величественного кремля до уникальной деревни кацкарей с традиционным обедом
Начало: На Успенской площади
11 июня в 11:30
12 июня в 14:30
от 5 200 за всё до 5 чел.
Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле)
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
48 отзывов
Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле) - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Углича и Мышкина за один день. Уникальная экскурсия по Ярославской области для ценителей культуры и архитектуры
Начало: В центре Углича
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
60005 400 за всё до 10 чел.
Экспресс-прогулка по Угличу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Экспресс-прогулка по Угличу: кремль, церкви и история города
Погрузитесь в историю Углича, посетите его знаменитый кремль и церкви, узнайте тайны прошлого и насладитесь видами Волги
Начало: На Успенской площади
11 июня в 11:30
12 июня в 09:00
от 2 200 за всё до 25 чел.
Углич сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Углич сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по Кремлю и монастырям
За три часа вы погрузитесь в историю Углича, посетите Кремль, старинные монастыри и уютные улочки. Узнайте, как город изменился с X века до наших дней
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Историческое и духовное наследие Углича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Историческое и духовное наследие Углича
Познакомьтесь с богатой историей и духовным наследием Углича, посетите ключевые памятники и узнайте о судьбоносных событиях для России
22 июля в 12:30
30 июля в 12:30
от 2 500 за всё до 6 чел.
Неповторимый и незабываемый Углич
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Неповторимый и незабываемый Углич: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Углич - город на реке времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Углич - город на реке времени
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 000 за всё до 5 чел.
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
Начало: По договоренности
11 июня в 11:00
12 июня в 14:00
от 5 100 за всё до 5 чел.
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Погрузитесь в уникальную культуру кацкарей и откройте для себя тайны Углича на индивидуальной экскурсии
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Углич - душа русской провинции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Углич - душа русской провинции: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый камень хранит тайны прошлого и рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    Замечательная экскурсия! Надежда - очень хороший экскурсовод. Интересно ведёт экскурсию, знает историю, подробно отвечает на все вопросы, рассказывает забавные случаи из своей богатой экскурсоводческой практики. Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Были заинтересованы и взрослые и дети. Огромное спасибо экскурсоводу.
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Уютная старина Углича
    Всем советую
  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Сказочный Углич
    Хороший экскурсовод. Приятный голос, подача материала. Показала все интересные места, дополнив историческим сопровождением. Однозначно рекомендую.
  • А
    Абрамова
    25 мая 2024
    Сказочный Углич
    Отличная экскурсия. Ксения прекрасный рассказчик. Приятная речь, без запинок. Время пролетает незаметно.
  • Б
    Борис
    23 мая 2024
    Углич - город на реке времени
    Как же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода Ирину. Огромное спасибо за интересную экскурсию. Два часа как пять минут. 🙏🏻🌷❤️
    Как же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода ИринуКак же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода ИринуКак же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода ИринуКак же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода Ирину
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Замечательная экскурсия. Наталья прекрасный профессиональный экскурсовод. Знающий, терпеливый и внимательный. Углич активно ремонтируется. Буквально месяц, и центр будет не узнать. Прогулочные зоны, пешеходные улицы, отреставрированные дома на ул. Спасская. Приезжайте обязательно! Но с экскурсией!
  • E
    ELENA
    20 мая 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Замечательная экскурсия. Наташа очень хорошо знает и любит историю. Очень интересно рассказывает о легендах и истории Углича. Рекомендуем этого знающего экскурсовода.
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Замечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересно. Очень рекомендую!!!
    Замечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересноЗамечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересноЗамечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересно
  • С
    Софья
    19 мая 2024
    Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле)
    Хочется поблагодарить Анну за интересный рассказ. Огромное спасибо. Было очень интересно, узнали много нового. Время пролетело очень быстро. Экскурсия продумана
    читать дальше

    грамотно, Аня старалась как можно больше нам рассказать. Видно, что экскурсовод она профессиональный. Всегда может подсказать, как что лучше. Смело рекомендуем. 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Спасо-Преображенский собор»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Углич - любовь с первого взгляда
  2. Сказочный Углич
  3. Загадочный Углич: история, тайны, легенды
  4. Тайны Угличского кремля
  5. Сюжеты Углича
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Палаты угличских князей
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
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