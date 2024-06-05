А Александр Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля Замечательная экскурсия! Надежда - очень хороший экскурсовод. Интересно ведёт экскурсию, знает историю, подробно отвечает на все вопросы, рассказывает забавные случаи из своей богатой экскурсоводческой практики. Всем рекомендую!

И Ирина Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Были заинтересованы и взрослые и дети. Огромное спасибо экскурсоводу.

И Ирина Уютная старина Углича Всем советую

Е Елена Углич - любовь с первого взгляда читать дальше и России, интересный рассказчик, эрудированный и мне особо приятно было слушать грамотную русскую речь, экскурсия не перегружена фактами, два час для нас пролетели не заметно. Мы благодарны Олегу за проведенную экскурсию, будем рекомендовать всем своим знакомым. Были на экскурсии 11 мая 2024 года. Нам очень понравилось! Олег очень глубоко погружен в историю не только Углича, но

М Михаил Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля читать дальше Подстраивается с рассказом, сама задаёт вопросы, но не такие, чтобы почувствовать себя не знающим историю, а интересные и логические! Спасибо большое. Нам понравилось с Надеждой. Мы были с двумя детьми, она заинтересовала рассказами и их тоже! Заметно, что гид на опыте.

O Oxana Уютная старина Углича Отличная экскурсия для тех, кто впервые оказался в Угличе!!! Всё очень доходчиво! Большое спасибо!!! Время пролетело незаметно, но познавательно и интересно!!!!

В Вероника Главные святыни Углича Очень понравилась экскурсия. Увлекательная, с интересными подробностями. Огромное спасибо, Наталья. Удачи!

И Ирина Главные святыни Углича Нашим гидом был Александр. В самом начале экскурсии у нас уточнили, на чем сделать акценты и что бы мы хотели увидеть. Три с лишним часа пролетели совершенно незаметно. Интересный материал, красивейшие места. Александр - замечательный рассказчик.

А Алина Углич - любовь с первого взгляда Благодарю Олега за экскурсию, нам было интересно узнать больше о городе, его жителях и исторических событиях. Олег может рассказывать об Угличе сутками, настолько много знаний у него о городе. Однозначно рекомендую для знакомства с городом 🙌