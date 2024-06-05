1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Углич: путешествие сквозь века - от Рюриковичей до наших дней
Познайте Углич не как обычный турист, а через глаза его жителей. Исторические секреты, архитектурные шедевры и дух времени ждут вас
Начало: На площади Успенской
11 июня в 12:00
12 июня в 09:00
от 3 450₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 июня 2024Замечательная экскурсия! Надежда - очень хороший экскурсовод. Интересно ведёт экскурсию, знает историю, подробно отвечает на все вопросы, рассказывает забавные случаи из своей богатой экскурсоводческой практики. Всем рекомендую!
- ИИрина3 июня 2024Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Были заинтересованы и взрослые и дети. Огромное спасибо экскурсоводу.
- ИИрина3 июня 2024Всем советую
- ЕЕлена13 мая 2024Были на экскурсии 11 мая 2024 года. Нам очень понравилось! Олег очень глубоко погружен в историю не только Углича, но
- ММихаил12 мая 2024Нам понравилось с Надеждой. Мы были с двумя детьми, она заинтересовала рассказами и их тоже! Заметно, что гид на опыте.
- OOxana10 мая 2024Отличная экскурсия для тех, кто впервые оказался в Угличе!!! Всё очень доходчиво! Большое спасибо!!! Время пролетело незаметно, но познавательно и интересно!!!!
- ВВероника10 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Увлекательная, с интересными подробностями. Огромное спасибо, Наталья. Удачи!
- ИИрина6 мая 2024Нашим гидом был Александр. В самом начале экскурсии у нас уточнили, на чем сделать акценты и что бы мы хотели увидеть. Три с лишним часа пролетели совершенно незаметно. Интересный материал, красивейшие места. Александр - замечательный рассказчик.
- ААлина6 мая 2024Благодарю Олега за экскурсию, нам было интересно узнать больше о городе, его жителях и исторических событиях. Олег может рассказывать об Угличе сутками, настолько много знаний у него о городе. Однозначно рекомендую для знакомства с городом 🙌
- ММария5 мая 2024Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод. Всем рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Алексеевский женский монастырь»
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