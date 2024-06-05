Алексеевский женский монастырь – экскурсии в Угличе

Найдено 4 экскурсии в категории «Алексеевский женский монастырь» в Угличе, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Углич - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
265 отзывов
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
3 200 за всё до 10 чел.
Главные святыни Углича
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 5 чел.
Уютная старина Углича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
Углич: путешествие сквозь века - от Рюриковичей до наших дней
Познайте Углич не как обычный турист, а через глаза его жителей. Исторические секреты, архитектурные шедевры и дух времени ждут вас
Начало: На площади Успенской
11 июня в 12:00
12 июня в 09:00
от 3 450 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    Замечательная экскурсия! Надежда - очень хороший экскурсовод. Интересно ведёт экскурсию, знает историю, подробно отвечает на все вопросы, рассказывает забавные случаи из своей богатой экскурсоводческой практики. Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Были заинтересованы и взрослые и дети. Огромное спасибо экскурсоводу.
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Уютная старина Углича
    Всем советую
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Углич - любовь с первого взгляда
    Были на экскурсии 11 мая 2024 года. Нам очень понравилось! Олег очень глубоко погружен в историю не только Углича, но
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    и России, интересный рассказчик, эрудированный и мне особо приятно было слушать грамотную русскую речь, экскурсия не перегружена фактами, два час для нас пролетели не заметно. Мы благодарны Олегу за проведенную экскурсию, будем рекомендовать всем своим знакомым.

  • М
    Михаил
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    Нам понравилось с Надеждой. Мы были с двумя детьми, она заинтересовала рассказами и их тоже! Заметно, что гид на опыте.
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    Подстраивается с рассказом, сама задаёт вопросы, но не такие, чтобы почувствовать себя не знающим историю, а интересные и логические! Спасибо большое.

  • O
    Oxana
    10 мая 2024
    Уютная старина Углича
    Отличная экскурсия для тех, кто впервые оказался в Угличе!!! Всё очень доходчиво! Большое спасибо!!! Время пролетело незаметно, но познавательно и интересно!!!!
  • В
    Вероника
    10 мая 2024
    Главные святыни Углича
    Очень понравилась экскурсия. Увлекательная, с интересными подробностями. Огромное спасибо, Наталья. Удачи!
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Главные святыни Углича
    Нашим гидом был Александр. В самом начале экскурсии у нас уточнили, на чем сделать акценты и что бы мы хотели увидеть. Три с лишним часа пролетели совершенно незаметно. Интересный материал, красивейшие места. Александр - замечательный рассказчик.
  • А
    Алина
    6 мая 2024
    Углич - любовь с первого взгляда
    Благодарю Олега за экскурсию, нам было интересно узнать больше о городе, его жителях и исторических событиях. Олег может рассказывать об Угличе сутками, настолько много знаний у него о городе. Однозначно рекомендую для знакомства с городом 🙌
  • М
    Мария
    5 мая 2024
    Углич - любовь с первого взгляда
    Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод. Всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Алексеевский женский монастырь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Углич - любовь с первого взгляда
  2. Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
  3. Главные святыни Углича
  4. Уютная старина Углича
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Палаты угличских князей
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в июне 2024
Сейчас в Угличе в категории "Алексеевский женский монастырь" можно забронировать 4 экскурсии от 3 200 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 497 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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