Любовь и смерть за корону

Углич связан с обеими русскими династиями Рюриковичей и Романовых. Провинциальный город 🏙️ стал загадкой и для историков, и самих участников событий. В детективе гида рассказ об одиозной и знаковой персоне Средневековой Руси — царе Иоанне Васильевиче Грозном. Истории 📖 любви, противостояния за власть, гибель детей и жён, реформы, битва за территории Руси и … Смутное время.

Важная информация: