Углич: Битва. Престол. OFF

Дмитрий Z.
Дмитрий Z. – Гид из Углича
Добро пожаловать на серию брутальных экскурсий Дмитрия Захарова «Битва.

Престол.

OFF» © — экскурсия ⛳ для любителей русской истории 📖.

Увлекательная прогулка 👣 для гостей старше 21 года.
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Экскурсия

1 500 ₽ за человека

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Углич: Битва. Престол. OFF
Углич: Битва. Престол. OFF

Что вы увидите

  • Углич
Любовь и смерть за корону
Углич связан с обеими русскими династиями Рюриковичей и Романовых. Провинциальный город 🏙️ стал загадкой и для историков, и самих участников событий. В детективе гида рассказ об одиозной и знаковой персоне Средневековой Руси — царе Иоанне Васильевиче Грозном. Истории 📖 любви, противостояния за власть, гибель детей и жён, реформы, битва за территории Руси и … Смутное время.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Успенская площадь, Углич
Углич: Битва. Престол. OFF
Углич: Битва. Престол. OFF
Углич: Битва. Престол. OFF
Углич: Битва. Престол. OFF

Экскурсия проводится По договоренности

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий Z.
Дмитрий Z.
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