Углич связан с обеими русскими династиями Рюриковичей и Романовых. Провинциальный город 🏙️ стал загадкой и для историков, и самих участников событий. В детективе гида рассказ об одиозной и знаковой персоне Средневековой Руси — царе Иоанне Васильевиче Грозном. Истории 📖 любви, противостояния за власть, гибель детей и жён, реформы, битва за территории Руси и … Смутное время.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
Услуги гида
–Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Успенская площадь, Углич
Экскурсия проводится По договоренности
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.