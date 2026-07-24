Еще несколько необычных экскурсий в Угличе

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Неповторимый и незабываемый Углич

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
«Небольшой городок на Волге, сотканный из ветхих сказаний и легенд» - это об Угличе, которому больше 1000 лет! Вы посетите места, где менялся вектор российской истории, и услышите о роли города в судьбе правящих династий. Познакомитесь с убранством княжеских палат и ценными храмовыми росписями. А также узнаете о традиционных ремеслах и оцените уютные панорамы
4.8
42 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю России
  • 🎨 Уникальные храмовые росписи
  • 🏛 Величественные монастыри
  • 📸 Потрясающие панорамы города
  • 🔨 Знакомство с традиционными ремеслами
  • 🌊 Волжский берег и Угличская ГЭС

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Углича - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, и город оживает, радуя туристов множеством мероприятий. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, когда поток туристов уменьшается, а природа всё ещё радует красками. В остальные месяцы, хотя и холоднее, можно насладиться атмосферой Углича, посещая музеи и соборы, но стоит быть готовым к возможным погодным неудобствам.
Сейчас август — это идеальное время.
Неповторимый и незабываемый Углич
Неповторимый и незабываемый Углич
Неповторимый и незабываемый Углич

Что можно увидеть

  • Успенская площадь
  • Угличский кремль
  • Музей во дворце угличских князей
  • Церковь Царевича Димитрия на Крови
  • Спасо-Преображенский собор
  • Богоявленский женский монастырь
  • Воскресенский мужской монастырь
  • Угличская ГЭС

Описание экскурсии

Углич: начало начал

Погружение в «дела давно минувших дней» начнется на главной площади города, Успенской, где вам откроется вид на историческую часть с кремлем. Я покажу старые фотографии, на которых вы рассмотрите центр Углича на рубеже 19-20 веков. А после отправимся к бывшей цитадели. Вы выясните, почему здесь нет крепостных стен, и познакомитесь с редкими памятниками 15-20 веков. Услышите таинственную историю гибели сына Ивана Грозного, царевича Димитрия, и осознаете роль трагедии в масштабе страны, а также узнаете о судьбе Углича в Смутное время и его возрождении из пепла. Кроме того, я предложу посетить музей во дворце угличских князей 15 века и церковь Царевича Димитрия на Крови — храм-памятник 16 века.

Святыни Углича

Не обойдем вниманием Спасо-Преображенский собор с великолепным иконостасом, росписями и сохранившимся ценным интерьером. Поднявшись на колокольню, вы оцените панорамы города. И по старым улочкам направитесь к другим православным святыням, по пути рассматривая городские особняки. В Богоявленском женском монастыре я объясню, почему его называют «царским», и расскажу об особо почитаемых реликвиях. А в Воскресенском мужском монастыре вы откроете удивительное в архитектурном плане сооружение и узнаете о судьбе обители.

🏭 В завершение вы выйдете на волжский берег и увидите потрясающую Угличскую ГЭС, где услышите историю её строительства и взглянете на старые фотографии этим мест. И в уже современных районах города поговорим о часовой, сыродельной и других отраслях промышленности, которыми славится Углич.

Организационные детали

  • Вход на территорию кремля с экскурсией (веду я) оплачивается отдельно, в кассе — 700 руб. (для групп от 1 до 20 чел.), также можно приобрести билеты к экспозиции музея по 85-95 руб. /чел.
  • Экскурсия пешеходная, но наличие автомобиля приветствуется — это сократит время на перемещение между некоторыми достопримечательностями и сделает экскурсию более комфортной в неблагоприятную погоду
  • Одевайтесь, пожалуйста, по сезону, и позаботьтесь об удобной для прогулок обуви

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 776 туристов
Приветствую всех любителей путешествий! Меня зовут Наталья. Углич — мой родной город. Я — лицензированный гид, в туристическом мире у меня уже достаточный опыт. Темы моих экскурсий — обзорные, тематические
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и гастрономические. Также я сопровождаю в поездках по близлежащим городам. Сотрудничаю со многими местными организациями и музеями. Буду рада встрече с вами и с удовольствием покажу наш душевный и богатый историей Углич!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
2
3
2
1
1
1
П
Наталья, спасибо большое за прекрасно проведенное время и за ваш профессионализм!
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Татьяна
Просто великолепно! Наталья очень знающий и очень интересный экскурсовод. Было очень познавательно, узнали много нового.
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо огромное, Татьяна за Ваш отзыв, очень приятно, когда у моих гостей остаются приятные воспоминания!! С Новым годом, путешествуют с удовольствием!! Всегда рада таким встречам!
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Светлана
Отличный маршрут. Легкий и информативный. Для тех кто готов все узнать и продолжить знакомство с городом самостоятельно. Рекомендую ❤️
Отличный маршрут. Легкий и информативный. Для тех кто готов все узнать и продолжить знакомство с городом самостоятельно. Рекомендую ❤️
Отличный маршрут. Легкий и информативный. Для тех кто готов все узнать и продолжить знакомство с городом самостоятельно. Рекомендую ❤️
Отличный маршрут. Легкий и информативный. Для тех кто готов все узнать и продолжить знакомство с городом самостоятельно. Рекомендую ❤️
Отличный маршрут. Легкий и информативный. Для тех кто готов все узнать и продолжить знакомство с городом самостоятельно. Рекомендую ❤️
Отличный маршрут. Легкий и информативный. Для тех кто готов все узнать и продолжить знакомство с городом самостоятельно. Рекомендую ❤️
Отличный маршрут. Легкий и информативный. Для тех кто готов все узнать и продолжить знакомство с городом самостоятельно. Рекомендую ❤️
Отличный маршрут. Легкий и информативный. Для тех кто готов все узнать и продолжить знакомство с городом самостоятельно. Рекомендую ❤️
Отличный маршрут. Легкий и информативный. Для тех кто готов все узнать и продолжить знакомство с городом самостоятельно. Рекомендую ❤️+2
Отличный маршрут. Легкий и информативный. Для тех кто готов все узнать и продолжить знакомство с городом самостоятельно. Рекомендую ❤️
Отличный маршрут. Легкий и информативный. Для тех кто готов все узнать и продолжить знакомство с городом самостоятельно. Рекомендую ❤️
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Г
Наталья провела интересную экскурсию по историческим местам Углича. Даже не думала, что так затронут душу эти истории. Было ветрено, и Наталья заботилась даже о том, чтобы мы не замерзли. Сами не заметили, как обошли весь исторический центр за 2 часа, побывали в основных храмах, получили массу рекомендаций, куда пойти
Наталья провела интересную экскурсию по историческим местам Углича. Даже не думала, что так затронут душу эти
Наталья провела интересную экскурсию по историческим местам Углича. Даже не думала, что так затронут душу эти
Наталья провела интересную экскурсию по историческим местам Углича. Даже не думала, что так затронут душу эти
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Анна
Приехали в Углич тремя семьями. Наталья с любовью показала нам сердце города. Интересно было пройти по территории Кремля и ознакомиться с его историей.
Приехали в Углич тремя семьями. Наталья с любовью показала нам сердце города. Интересно было пройти по
Приехали в Углич тремя семьями. Наталья с любовью показала нам сердце города. Интересно было пройти по
Приехали в Углич тремя семьями. Наталья с любовью показала нам сердце города. Интересно было пройти по
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Д
Отличная неспешная прогулка по Кремлю. Всем понравился формат, погрузились в историю Улича. Спасибо Наталье
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Дарья, благодарю за Ваш отзыв!! Было очень приятно с вами общаться, жаль, что время так быстро прошло!! Приезжайте ещё!!!
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