Еще несколько необычных экскурсий в Угличе

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
«Небольшой городок на Волге, сотканный из ветхих сказаний и легенд» - это об Угличе, которому больше 1000 лет! Вы посетите места, где менялся вектор российской истории, и услышите о роли города в судьбе правящих династий. Познакомитесь с убранством княжеских палат и ценными храмовыми росписями. А также узнаете о традиционных ремеслах и оцените уютные панорамы
Лучшее время для посещения Углича - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, и город оживает, радуя туристов множеством мероприятий. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, когда поток туристов уменьшается, а природа всё ещё радует красками. В остальные месяцы, хотя и холоднее, можно насладиться атмосферой Углича, посещая музеи и соборы, но стоит быть готовым к возможным погодным неудобствам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Успенская площадь
Угличский кремль
Музей во дворце угличских князей
Церковь Царевича Димитрия на Крови
Спасо-Преображенский собор
Богоявленский женский монастырь
Воскресенский мужской монастырь
Угличская ГЭС
Описание экскурсии
Углич: начало начал
Погружение в «дела давно минувших дней» начнется на главной площади города, Успенской, где вам откроется вид на историческую часть с кремлем. Я покажу старые фотографии, на которых вы рассмотрите центр Углича на рубеже 19-20 веков. А после отправимся к бывшей цитадели. Вы выясните, почему здесь нет крепостных стен, и познакомитесь с редкими памятниками 15-20 веков. Услышите таинственную историю гибели сына Ивана Грозного, царевича Димитрия, и осознаете роль трагедии в масштабе страны, а также узнаете о судьбе Углича в Смутное время и его возрождении из пепла. Кроме того, я предложу посетить музей во дворце угличских князей 15 века и церковь Царевича Димитрия на Крови — храм-памятник 16 века.
Святыни Углича
Не обойдем вниманием Спасо-Преображенский собор с великолепным иконостасом, росписями и сохранившимся ценным интерьером. Поднявшись на колокольню, вы оцените панорамы города. И по старым улочкам направитесь к другим православным святыням, по пути рассматривая городские особняки. В Богоявленском женском монастыре я объясню, почему его называют «царским», и расскажу об особо почитаемых реликвиях. А в Воскресенском мужском монастыре вы откроете удивительное в архитектурном плане сооружение и узнаете о судьбе обители.
🏭 В завершение вы выйдете на волжский берег и увидите потрясающую Угличскую ГЭС, где услышите историю её строительства и взглянете на старые фотографии этим мест. И в уже современных районах города поговорим о часовой, сыродельной и других отраслях промышленности, которыми славится Углич.
Организационные детали
Вход на территорию кремля с экскурсией (веду я) оплачивается отдельно, в кассе — 700 руб. (для групп от 1 до 20 чел.), также можно приобрести билеты к экспозиции музея по 85-95 руб. /чел.
Экскурсия пешеходная, но наличие автомобиля приветствуется — это сократит время на перемещение между некоторыми достопримечательностями и сделает экскурсию более комфортной в неблагоприятную погоду
Одевайтесь, пожалуйста, по сезону, и позаботьтесь об удобной для прогулок обуви
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 776 туристов
Приветствую всех любителей путешествий! Меня зовут Наталья. Углич — мой родной город. Я — лицензированный гид, в туристическом мире у меня уже достаточный опыт. Темы моих экскурсий — обзорные, тематические читать дальшеуменьшить
и гастрономические. Также я сопровождаю в поездках по близлежащим городам. Сотрудничаю со многими местными организациями и музеями. Буду рада встрече с вами и с удовольствием покажу наш душевный и богатый историей Углич!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Петр
Наталья, спасибо большое за прекрасно проведенное время и за ваш профессионализм!
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Татьяна
Просто великолепно! Наталья очень знающий и очень интересный экскурсовод. Было очень познавательно, узнали много нового.
Наталья
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо огромное, Татьяна за Ваш отзыв, очень приятно, когда у моих гостей остаются приятные воспоминания!! С Новым годом, путешествуют с удовольствием!! Всегда рада таким встречам!
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Светлана
Отличный маршрут. Легкий и информативный. Для тех кто готов все узнать и продолжить знакомство с городом самостоятельно. Рекомендую ❤️
+2
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Г
Галия
Наталья провела интересную экскурсию по историческим местам Углича. Даже не думала, что так затронут душу эти истории. Было ветрено, и Наталья заботилась даже о том, чтобы мы не замерзли. Сами не заметили, как обошли весь исторический центр за 2 часа, побывали в основных храмах, получили массу рекомендаций, куда пойти
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Анна
Приехали в Углич тремя семьями. Наталья с любовью показала нам сердце города. Интересно было пройти по территории Кремля и ознакомиться с его историей.
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Д
Дарья
Отличная неспешная прогулка по Кремлю. Всем понравился формат, погрузились в историю Улича. Спасибо Наталье
Наталья
Ответ организатора:
Дарья, благодарю за Ваш отзыв!! Было очень приятно с вами общаться, жаль, что время так быстро прошло!! Приезжайте ещё!!!
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