Еще несколько необычных экскурсий в Угличе

Неповторимый и незабываемый Углич

Поразиться истории и вдохновиться душевной атмосферой города, украсившего Золотое кольцо

Наталья
Наталья – Гид из Углича
«Небольшой городок на Волге, сотканный из ветхих сказаний и легенд» — это об Угличе, которому больше 1000 лет! Вы посетите места, где менялся вектор российской истории 📖, и услышите о роли города в судьбе правящих династий.

Познакомитесь с убранством княжеских палат и ценными храмовыми росписями.

А также узнаете о традиционных ремеслах и оцените уютные панорамы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 2 400 ₽ за экскурсию

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Неповторимый и незабываемый Углич
Неповторимый и незабываемый Углич

Что вас ожидает

Углич: начало начал
Погружение в «дела давно минувших дней» начнется на главной площади города, Успенской, где вам откроется вид на историческую часть с кремлем. Я покажу старые фотографии 📸, на которых вы рассмотрите центр Углича на рубеже 19-20 веков. А после отправимся к бывшей цитадели. Вы выясните, почему здесь нет крепостных стен, и познакомитесь с редкими памятниками 15-20 веков. Услышите таинственную историю 📖 гибели сына Ивана Грозного, царевича Димитрия, и осознаете роль трагедии в масштабе страны, а также узнаете о судьбе Углича в Смутное время и его возрождении из пепла. Кроме того, я предложу посетить музей 🖼 во дворце угличских князей 15 века и церковь ⛪ Царевича Димитрия на Крови — храм-памятник 16 века.

Святыни Углича
Не обойдем вниманием Спасо-Преображенский собор с великолепным иконостасом, росписями и сохранившимся ценным интерьером. Поднявшись на колокольню, вы оцените панорамы города. И по старым улочкам направитесь к другим православным святыням, по пути рассматривая городские особняки. В Богоявленском женском монастыре я объясню, почему его называют «царским», и расскажу об особо почитаемых реликвиях. А в Воскресенском мужском монастыре вы откроете удивительное в архитектурном плане сооружение и узнаете о судьбе обители.

🏭 В завершение вы выйдете на волжский берег и увидите потрясающую Угличскую ГЭС, где услышите историю 📖 её строительства и взглянете на старые фотографии 📸 этим мест. И в уже современных районах города поговорим о часовой, сыродельной и других отраслях промышленности, которыми славится Углич.

Организационные детали

  • Вход на территорию кремля с экскурсией (веду я) оплачивается отдельно, в кассе — 700 руб. (для групп от 1 до 20 чел. ), также можно приобрести билеты 🎫 к экспозиции музея по 85-95 руб. /чел.
  • Экскурсия ⛳ пешеходная, но наличие автомобиля приветствуется — это сократит время на перемещение между некоторыми достопримечательностями 🏛️ и сделает экскурсию ⛳ более комфортной в неблагоприятную погоду
  • Одевайтесь, пожалуйста, по сезону, и позаботьтесь об удобной для прогулок обуви
Неповторимый и незабываемый Углич
Неповторимый и незабываемый Углич
Неповторимый и незабываемый Углич
Неповторимый и незабываемый Углич
Неповторимый и незабываемый Углич
Неповторимый и незабываемый Углич
Неповторимый и незабываемый Углич
Неповторимый и незабываемый Углич
Неповторимый и незабываемый Углич
Неповторимый и незабываемый Углич
Неповторимый и незабываемый Углич
Неповторимый и незабываемый Углич
Неповторимый и незабываемый Углич
Неповторимый и незабываемый Углич
Неповторимый и незабываемый Углич
Неповторимый и незабываемый Углич

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Приветствую всех любителей путешествий! Меня зовут Наталья. Углич — мой родной город. Я — лицензированный гид, в туристическом мире у меня уже достаточный опыт. Темы моих экскурсий — обзорные, тематические и гастрономические. Также я сопровождаю в поездках по близлежащим городам. Сотрудничаю со многими местными организациями и музеями. Буду рада встрече с вами и с удовольствием покажу наш душевный и богатый историей Углич!
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