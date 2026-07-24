Еще несколько необычных экскурсий в Угличе

Лучшее время для посещения Углича - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, и город оживает, радуя туристов множеством мероприятий. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, когда поток туристов уменьшается, а природа всё ещё радует красками. В остальные месяцы, хотя и холоднее, можно насладиться атмосферой Углича, посещая музеи и соборы, но стоит быть готовым к возможным погодным неудобствам.

«Небольшой городок на Волге, сотканный из ветхих сказаний и легенд» - это об Угличе, которому больше 1000 лет! Вы посетите места, где менялся вектор российской истории, и услышите о роли города в судьбе правящих династий. Познакомитесь с убранством княжеских палат и ценными храмовыми росписями. А также узнаете о традиционных ремеслах и оцените уютные панорамы

Описание экскурсии

Углич: начало начал

Погружение в «дела давно минувших дней» начнется на главной площади города, Успенской, где вам откроется вид на историческую часть с кремлем. Я покажу старые фотографии, на которых вы рассмотрите центр Углича на рубеже 19-20 веков. А после отправимся к бывшей цитадели. Вы выясните, почему здесь нет крепостных стен, и познакомитесь с редкими памятниками 15-20 веков. Услышите таинственную историю гибели сына Ивана Грозного, царевича Димитрия, и осознаете роль трагедии в масштабе страны, а также узнаете о судьбе Углича в Смутное время и его возрождении из пепла. Кроме того, я предложу посетить музей во дворце угличских князей 15 века и церковь Царевича Димитрия на Крови — храм-памятник 16 века.

Святыни Углича

Не обойдем вниманием Спасо-Преображенский собор с великолепным иконостасом, росписями и сохранившимся ценным интерьером. Поднявшись на колокольню, вы оцените панорамы города. И по старым улочкам направитесь к другим православным святыням, по пути рассматривая городские особняки. В Богоявленском женском монастыре я объясню, почему его называют «царским», и расскажу об особо почитаемых реликвиях. А в Воскресенском мужском монастыре вы откроете удивительное в архитектурном плане сооружение и узнаете о судьбе обители.

🏭 В завершение вы выйдете на волжский берег и увидите потрясающую Угличскую ГЭС, где услышите историю её строительства и взглянете на старые фотографии этим мест. И в уже современных районах города поговорим о часовой, сыродельной и других отраслях промышленности, которыми славится Углич.

Организационные детали