2 отзыва оставили туристы

Узнать громкие факты и загадочные легенды из жизни города, исследовав его историческое ядро
Понять ценность скромного волжского городка невозможно без памятника, с которым связаны события всероссийского масштаба. В кремлевском комплексе вы услышите о трагичном финале правления Рюриковичей и «Угличском деле».
А также изучите архитектурные сооружения 15-19 веков и выясните, что в главном соборе поражает итальянцев.
На территории комплекса, лишившегося кремлевских стен еще в 18 веке, вы посетите церковь Царевича Димитрия на Крови, где я прокомментирую стенопись храмовой части 18 века, повествующую о гибели малолетнего сына Ивана Грозного. Чтобы вы могли лучше прочувствовать атмосферу судьбоносного майского дня 1591 года, я позвоню в старинный ссыльный набатный колокол. А также расскажу, какие природные явления в настоящее время придают храму ореол таинственности.
Князья и мастера волжской Швейцарии
Затем расскажу о Княжеских палатах — одном из самых древних жилых строений России. Вы послушаете об угличских удельных князьях, визитах царствующих особ в разные времена и их вкладе в местные церкви и монастыри, ставшие произведениями искусства. Поговорим о ремеслах, которые были развиты в Угличе в 17-19 веках. И о том, почему сегодня именно наш город из всей плеяды Золотого кольца называют маленькой Швейцарией на Волге.
Главный храм Углича
Спасо-Преображенскому собору уделим особое внимание. Я расскажу, в чём заключалось выдающееся мастерство архитекторов, возводивших храм. Поясню содержание главной композиции росписи собора, что поражает многих гостей города. Вы также осмотрите икону Святого царевича Дмитрия — младенца-покровителя всех детей на Руси. Прислушаетесь к невероятной акустике храма. И сможете подняться на колокольню, чтобы окинуть взглядом окрестности.
Организационные детали
Экскурсия неутомительная, так как территория кремля компактная
Единовременный музейный сбор на посещение Кремля с гидом для всей группы — 1000 ₽ и билеты в памятники архитектуры
Входные билеты для взрослого — 150 ₽, для ребенка до 18 лет — 100 ₽, для детей до 7 лет — бесплатно
Подъём на колокольню — 50 ₽ взрослые, дети — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Успенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 5451 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Надежда. Я родилась и живу в Угличе, и для меня это самый красивый город страны. Работаю профессиональным гидом 29 лет и всегда стараюсь сделать читать дальшеуменьшить
свои экскурсии приятными, познавательными и понятными. Я ответственный и спокойный человек, увлекаюсь живописью, также провожу экскурсии на немецком языке, изучаю итальянский, ценю чувство юмора, люблю прогулки и общение. С радостью покажу вам знаковые места Углича и расскажу о них самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 157 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Евгения
Дата посещения: 10 мая 2026
Надежда - это супер экскурсовод! Нам всем ее экскурсия очень понравилась! Прекрасно рассказывает. С большой любовью к своему городу! Спасибо большое!
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Л
Лариса
Прекрасная экскурсия, и невероятно милая и очень хорошо знающая свой город экскурсовод Надежда! Было очень приятно провести время и узнать что-то новое о своей родной области!
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А
Ангелина
Были большой компанией 10 человек 4 вз и 6 детей от 5-14 лет. слушали все, но самое главное после экскурсии дети друг другу пересказывали запомнившиеся им факты . огромное спасибо за экскурсию. мы в восторге! но самое главное мы все хотим еще раз вернутся в Углич!
Надежда, спасибо за ваш труд.
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А
Алексей
Дата посещения: 15 ноя 2025
15 ноября посетили экскурсию "Тайны Угличского Кремля" с гидом Надеждой. Получили огромное удовольствие! Надежда настоящий профессионал своего дела, прекрасно знает историю и события происходившие на этой земле. Экскурсия прошла занимательно и познавательно с ответами на все наши многочисленные вопросы. Однозначно рекомендую при посещении Углича воспользоваться услугами экскурсовода Надежды.
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Е
Елена
очень понравилось гулять с Надеждой по Угличскому Кремлю! Интеллигентный и ненавязчивый экскурсовод, чувствуется что глубокое знание истории не только этого места, а и в целом широкий кругозор. экскурсия была не читать дальшеуменьшить
скучная, нам постоянно давались небольшие загадки - это очень держало внимание и давало разнообразие в прогулку. мы гуляли в -18 и даже не заметили как пролетело время. очень нравится когда отходят от сухих цифр и фактов, сдобрят материал интересными историями. у Надежды мы как раз такое встретили! Рекомендую! мы остались очень довольны!
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С
София
От всей души благодарим Надежду за замечательную экскурсию! Мы получили огромное удовольствие и узнали много нового. Всё, что было заявлено в описании экскурсии, полностью соответствовало действительности: мы погрузились в историю читать дальшеуменьшить
Угличского кремля, узнали о трагических событиях, связанных с завершением правления Рюриковичей и «Угличским делом», познакомились с архитектурой древних храмов и открыли для себя множество интересных деталей, на которые сами никогда бы не обратили внимания.
Надежда — не только очень грамотный и увлечённый своим делом экскурсовод, но и невероятно приятный, доброжелательный и располагающий к общению человек. Экскурсия прошла легко, живо и с искренним интересом. Она ответила абсолютно на все наши вопросы, причём часто рассказывала даже больше, чем мы ожидали, делясь дополнительными интересными фактами и историями.
Спасибо за профессионализм, тёплую атмосферу и любовь к своему городу, которой невозможно не проникнуться. Благодаря Надежде Углич оставил у нас самые приятные впечатления. Искренне рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет не просто посмотреть достопримечательности, а по-настоящему почувствовать историю этого удивительного места! София и Илья🤗