2 отзыва оставили туристы

Понять ценность скромного волжского городка невозможно без памятника, с которым связаны события всероссийского масштаба. В кремлевском комплексе вы услышите о трагичном финале правления Рюриковичей и «Угличском деле». А также изучите архитектурные сооружения 15-19 веков и выясните, что в главном соборе поражает итальянцев.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Поворотная точка в истории российского правления

На территории комплекса, лишившегося кремлевских стен еще в 18 веке, вы посетите церковь Царевича Димитрия на Крови, где я прокомментирую стенопись храмовой части 18 века, повествующую о гибели малолетнего сына Ивана Грозного. Чтобы вы могли лучше прочувствовать атмосферу судьбоносного майского дня 1591 года, я позвоню в старинный ссыльный набатный колокол. А также расскажу, какие природные явления в настоящее время придают храму ореол таинственности.

Князья и мастера волжской Швейцарии

Затем расскажу о Княжеских палатах — одном из самых древних жилых строений России. Вы послушаете об угличских удельных князьях, визитах царствующих особ в разные времена и их вкладе в местные церкви и монастыри, ставшие произведениями искусства. Поговорим о ремеслах, которые были развиты в Угличе в 17-19 веках. И о том, почему сегодня именно наш город из всей плеяды Золотого кольца называют маленькой Швейцарией на Волге.

Главный храм Углича

Спасо-Преображенскому собору уделим особое внимание. Я расскажу, в чём заключалось выдающееся мастерство архитекторов, возводивших храм. Поясню содержание главной композиции росписи собора, что поражает многих гостей города. Вы также осмотрите икону Святого царевича Дмитрия — младенца-покровителя всех детей на Руси. Прислушаетесь к невероятной акустике храма. И сможете подняться на колокольню, чтобы окинуть взглядом окрестности.

Организационные детали