2 отзыва оставили туристы

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Тайны Угличского кремля

Узнать громкие факты и загадочные легенды из жизни города, исследовав его историческое ядро

5
2 отзыва
Надежда
Надежда – Гид из Углича
Понять ценность скромного волжского городка невозможно без памятника, с которым связаны события всероссийского масштаба.

В кремлевском комплексе вы услышите о трагичном финале правления Рюриковичей и «Угличском деле».

А также изучите архитектурные сооружения 15-19 веков и выясните, что в главном соборе поражает итальянцев.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 700 ₽ за экскурсию

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Тайны Угличского кремля
Тайны Угличского кремля

Что вас ожидает

Поворотная точка в истории 📖 российского правления
На территории комплекса, лишившегося кремлевских стен еще в 18 веке, вы посетите церковь ⛪ Царевича Димитрия на Крови, где я прокомментирую стенопись храмовой части 18 века, повествующую о гибели малолетнего сына Ивана Грозного. Чтобы вы могли лучше прочувствовать атмосферу судьбоносного майского дня 1591 года, я позвоню в старинный ссыльный набатный колокол. А также расскажу, какие природные явления в настоящее время придают храму ореол таинственности.

Князья и мастера волжской Швейцарии
Затем вы отправитесь в Княжеские палаты — одно из самых древних жилых строений России. Послушаете об угличских удельных князьях, визитах царствующих особ в разные времена и их вкладе в местные церкви и монастыри, ставшие произведениями искусства. Поговорим о ремеслах, которые были развиты в Угличе в 17-19 веках. И о том, почему сегодня именно наш город 🏙️ из всей плеяды Золотого кольца называют маленькой Швейцарией на Волге.

Главный храм Углича
Спасо-Преображенскому собору уделим особое внимание. Я расскажу, в чем заключалось выдающееся мастерство архитекторов, возводивших храм. Поясню содержание главной композиции росписи собора, что так поражает итальянских гостей. Вы также осмотрите икону Святого царевича Дмитрия — младенца-покровителя всех детей на Руси. Прислушаетесь к невероятной акустике храма. И сможете подняться на колокольню, чтобы окинуть взглядом окрестности.

Организационные детали

  • Экскурсия неутомительная, так как территория кремля компактная
  • Дополнительно оплачиваются единовременный музейный сбор на посещение кремля с гидом и билеты 🎫 в памятники архитектуры (стоимость зависит от количества выбранных вами объектов, можно уточнить в переписке). Действуют льготы для участников боевых действий, инвалидов 1-й и 2-й групп, многодетных семей, студентов и сотрудников государственных музеев.
  • Входные билеты — 165 рублей с человека, дети до 7 лет бесплатно
Начало и место завершения
🚩 в районе Успенской площади
Тайны Угличского кремля
Тайны Угличского кремля
Тайны Угличского кремля
Тайны Угличского кремля
Тайны Угличского кремля
Тайны Угличского кремля
Тайны Угличского кремля
Тайны Угличского кремля
Тайны Угличского кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Надежда
Надежда
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Надежда. Я родилась и живу в Угличе и для меня это самый красивый город страны. Работаю профессиональным гидом 29 лет и всегда стараюсь сделать свои экскурсии приятными, познавательными и понятными. Я ответственный и спокойный человек, увлекаюсь живописью, изучаю иностранные языки, ценю чувство юмора, люблю прогулки и общение. С радостью покажу вам знаковые места Углича и расскажу о них самое интересное!
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2 отзыва оставили туристы

12 октября 2020
Спасибо Надежде за проведенную экскурсию. С удовольствием погуляли и узнали много нового. интересно и незанудно. Экскурсовод приятная, знающая женщина. Рекомендую всем!
12 октября 2020
очень понравился гид Надежда, которая провела с нами экскурсию в Угличе "Тайны угличского кремля", очень спокойно и хорошо рассказывает, интересная и разнообразная, в литературном смысле, речь. Экскурсия познавательная, рекомендую.

Надежда проводит ещё 2 экскурсии

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