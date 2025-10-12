Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Углич — город тайн, легенд и старинной архитектуры на берегу Волги. Мы прогуляемся по кремлю, поднимемся на колокольню, посетим монастыри, древние палаты и храмы.



Я покажу город, в котором переплелись история Рюриковичей, трагедия царевича Дмитрия и след Романовых. Это прогулка не только по улицам, но и по страницам русской истории. 5 8 отзывов

Описание экскурсии Приглашаю на прогулку по Угличу — городу с богатой историей, загадками, легендами и красивейшими видами на Волгу. Мы начнём с территории Угличского кремля: зайдём в Церковь царевича Дмитрия на крови и вспомним о трагедии, ставшей одной из тайн русской истории. Заглянем в древние палаты удельных князей, ровесника московской Грановитой палаты, и поговорим о бурных временах Смуты. Посетим Спасо-Преображенский собор с шестиярусным иконостасом и поднимемся на колокольню, чтобы услышать звон угличских колоколов. Пройдём по центральной площади, зайдём в Богоявленский монастырь, где расскажу, как Углич связан с Романовыми. Увидим особняк купцов Евреиновых, Казанский храм и здание бывшей гостиницы Постнова, где узнаете, почему угличан в шутку звали «колбасниками». Прогуляемся по набережной, посмотрим на гидроэлектростанцию и шлюз, поговорим об их роли в истории города. А в финале вспомним, чем Углич жил в советское время — от заводов до знаменитой минеральной воды.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Успенская площадь

Церковь царевича Дмитрия на крови

Палаты Угличских удельных князей

Спасо-Преображенский собор

Колокольня

Дом Евреиновых

Казанский храм

Дом Постанова

Богоявленский монастырь Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты (200 руб.)

Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.