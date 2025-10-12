Углич — город тайн, легенд и старинной архитектуры на берегу Волги. Мы прогуляемся по кремлю, поднимемся на колокольню, посетим монастыри, древние палаты и храмы.
Я покажу город, в котором переплелись история Рюриковичей, трагедия царевича Дмитрия и след Романовых. Это прогулка не только по улицам, но и по страницам русской истории.
Описание экскурсииПриглашаю на прогулку по Угличу — городу с богатой историей, загадками, легендами и красивейшими видами на Волгу. Мы начнём с территории Угличского кремля: зайдём в Церковь царевича Дмитрия на крови и вспомним о трагедии, ставшей одной из тайн русской истории. Заглянем в древние палаты удельных князей, ровесника московской Грановитой палаты, и поговорим о бурных временах Смуты. Посетим Спасо-Преображенский собор с шестиярусным иконостасом и поднимемся на колокольню, чтобы услышать звон угличских колоколов. Пройдём по центральной площади, зайдём в Богоявленский монастырь, где расскажу, как Углич связан с Романовыми. Увидим особняк купцов Евреиновых, Казанский храм и здание бывшей гостиницы Постнова, где узнаете, почему угличан в шутку звали «колбасниками». Прогуляемся по набережной, посмотрим на гидроэлектростанцию и шлюз, поговорим об их роли в истории города. А в финале вспомним, чем Углич жил в советское время — от заводов до знаменитой минеральной воды.
По субботам в 13 00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Успенская площадь
- Церковь царевича Дмитрия на крови
- Палаты Угличских удельных князей
- Спасо-Преображенский собор
- Колокольня
- Дом Евреиновых
- Казанский храм
- Дом Постанова
- Богоявленский монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты (200 руб.)
- Путевка на территорию Кремля 1200 рублей за группу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Успенская площадь
Завершение: Богоявленский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 13 00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
12 окт 2025
И
Ирина
5 окт 2025
Экскурсия по Угличу, в целом, понравилась. Олег Николаевич (наш гид) зарекомендовал себя грамотным, эрудированным и компетентным специалистом в своем деле. Будем рекомендовать друзьям посетить город.
С
Светлана
23 сен 2025
На выходные 20-21 сентября решили поехать в Углич. Т. к. мы первый раз решили взять экскурсию ознакомительную. По предложенной программе и отзывам остановились на гиде, Олеге. И не пожалели.
Д
Дмитрий
26 авг 2025
Доброжелательный и компетентный гид. Нам не повезло только с тем, что в день экскурсии в городе проводили спортивный праздник, дороги были перекрыты. Для нас это было неожиданностью и мы с окраины города пешком добирались к месту начала экскурсии.
А
Алена
19 авг 2025
Великолепная экскурсия! Ёмко, многогранно, интересно! Олегу огромное спасибо! Очень эрудированный, интеллигентный человек и прекрасный гид.
С
Светлана
17 авг 2025
Спасибо большое Олегу за интересную экскурсию! Углич замечательный город, хочется ещё раз вернуться! Спасибо!!!
С
Сизякова
13 авг 2025
Д
Дмитрий
30 июл 2025
Входит в следующие категории Углича
