2 часа
Групповая
до 20 чел.
Тайны Угличского кремля
Вечерняя прогулка по Угличу откроет перед вами завесу его мистических тайн и легенд. Ощутите атмосферу древнего города и узнайте его секреты
Начало: На Успенской площади
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
900₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Углич мистический: вечерняя прогулка по тайнам и легендам
Окунитесь в увлекательное путешествие по ночному Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь
Расписание: Пт, Сб, Вс в 18:00
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
900₽ за человека
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич
Познакомиться с историей города и его основными достопримечательностями на обзорной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
15 фев в 13:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья2 декабря 2024Всё отлично, большое спасибо Олегу за проведенную экскурсию)
- ААлла24 ноября 2024Экскурсия была индивидуальная, все очень понравилось! Олег прекрасный рассказчик, увлеченный своим делом, смог удивить нас интересными фактами, хотя в Угличе мы не впервые. Мистика присутствовала) Однозначно рекомендую!
- ООльга7 августа 2024Все отлично, нам понравилось
- ААнна14 июля 2024Об Олеге могу сказать только самые добрые слова. Экскурсия понравилась мне м супругой и младшим членам семьи. Почти 2 часа
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Групповые»
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