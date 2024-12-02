Групповые экскурсии Углича

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Угличе, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
Пешая
1 отзыв
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Тайны Угличского кремля
Вечерняя прогулка по Угличу откроет перед вами завесу его мистических тайн и легенд. Ощутите атмосферу древнего города и узнайте его секреты
Начало: На Успенской площади
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
900 за человека
Углич мистический: вечерняя прогулка
15 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Углич мистический: вечерняя прогулка по тайнам и легендам
Окунитесь в увлекательное путешествие по ночному Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь
Расписание: Пт, Сб, Вс в 18:00
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
900 за человека
Здравствуй, Углич
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич
Познакомиться с историей города и его основными достопримечательностями на обзорной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
15 фев в 13:00
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    2 декабря 2024
    Углич мистический: вечерняя прогулка
    Всё отлично, большое спасибо Олегу за проведенную экскурсию)
  • А
    Алла
    24 ноября 2024
    Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
    Экскурсия была индивидуальная, все очень понравилось! Олег прекрасный рассказчик, увлеченный своим делом, смог удивить нас интересными фактами, хотя в Угличе мы не впервые. Мистика присутствовала) Однозначно рекомендую!
  • О
    Ольга
    7 августа 2024
    Углич мистический: вечерняя прогулка
    Все отлично, нам понравилось
  • А
    Анна
    14 июля 2024
    Углич мистический: вечерняя прогулка
    Об Олеге могу сказать только самые добрые слова. Экскурсия понравилась мне м супругой и младшим членам семьи. Почти 2 часа
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    пролетели не заметно. Очень много узнали и о истории города и тёмной стороне этой истории. Всё простым языком с пояснениями и примерами на местности. Обязательно приедем ещё раз и посетить экскурсии по другим темам.

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Групповые»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
  2. Углич мистический: вечерняя прогулка
  3. Здравствуй, Углич
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Успенская площадь
  6. Кремль
  7. Воскресенский монастырь
  8. Палаты угличских князей
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в январе 2025
Сейчас в Угличе в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 900. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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