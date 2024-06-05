1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочный Углич: Путешествие сквозь века от Кремля до Воскресенского монастыря
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам
Начало: На Успенской площади
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
«Знакомство с городом немыслимо без встречи с его историческим ядром — кремлём»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
«Знакомство с Угличем продолжится на обзорной экскурсии»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
«На вашем автомобиле мы отправимся на обзорную экскурсию по городу: проедем по строениям угличской ГЭС и шлюза и посетим Алексеевский женский монастырь, основанный в XIV столетии»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-прогулка по Угличу: кремль, церкви и история города
Погрузитесь в историю Углича, посетите его знаменитый кремль и церкви, узнайте тайны прошлого и насладитесь видами Волги
Начало: На Успенской площади
11 июня в 11:30
12 июня в 09:00
от 2 200₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
3 часа
Углич сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по Кремлю и монастырям
За три часа вы погрузитесь в историю Углича, посетите Кремль, старинные монастыри и уютные улочки. Узнайте, как город изменился с X века до наших дней
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческое и духовное наследие Углича
Познакомьтесь с богатой историей и духовным наследием Углича, посетите ключевые памятники и узнайте о судьбоносных событиях для России
22 июля в 12:30
30 июля в 12:30
от 2 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
«Я покажу главные достопримечательности исторического центра: Волжскую набережную, церковь Димитрия на Крови, Успенскую площадь и Воскресенский мужской монастырь»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Углич: здесь родина моей души - погружение в историю и красоту
Откройте для себя Углич не как турист, а как исследователь. Вас ждет насыщенное путешествие по страницам истории и архитектуры
«познакомитесь с нравами жителей Углича прошлых столетий и откроете для себя неизвестные странички быта угличан»
Завтра в 14:00
15 июня в 09:00
2 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неповторимый и незабываемый Углич: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
«Вы выясните, почему здесь нет крепостных стен, и познакомитесь с редкими памятниками 15-20 веков»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места
Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей
Начало: Успенская площадь, Углич
«Вас ждет любопытная обзорная экскурсия по старинному Угличу в сопровождении увлеченного гида»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Угличу с посещением музея Гидроэнергетики
Откройте для себя красоту Углича и тайны гидроэнергетики в одной увлекательной экскурсии. Погрузитесь в историю и науку
Начало: По согласованию с гидом
«Об экскурсии Программа стартует с обзорной экскурсии по Угличу»
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Душа русской провинции - красавец Углич: история, архитектура, ГЭС
Познакомьтесь с уникальным городом Углич, его историей и культурным наследием. Экскурсия откроет самые яркие страницы его прошлого
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
«Вы увидите главные памятные места города, узнаете о поворотном событии, определившем ход истории на многие века, и познакомитесь с образцами гармоничной храмовой архитектуры»
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
ЭКО прогулка по Угличу с восхитительным обедом и знакомством с природой
Погрузитесь в атмосферу Углича: от исторического центра до удивительного эко-парка с животными и медовой дегустацией
Начало: Площадь Успенская
«В эко парке вас ждут животные и птичий двор, знакомство с пчёлами и дегустация мёда, а также вы можете покататься на лошадях, заглянуть в улей»
Расписание: В любой день в удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
А не испечь ли нам угличский пряник? Погружение в историю и кулинарию Углича
Откройте для себя чарующий Углич в уникальной экскурсии с мастер-классом по созданию традиционного пряника
Начало: Площадь Успенская
«Программа: Обзорная по Угличу В начале нашего путешествия мы прогуляемся по старинным улочкам Углича, я расскажу о самых интересных страницах его истории, а также, конечно, поведаю местные легенды и поверья»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: история, набережная, монастыри
Погрузитесь в атмосферу Углича, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории без посещения кремля
Начало: Ул. Островского, д. 1 (у кафе «Опята»)
«Я проведу вас по главным достопримечательностям Углича, мы вместе прогуляемся по великолепной набережной и посетим два действующих монастыря — Богоявленский и Воскресенский»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Угличу с посещением музеев
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаковые места: от Успенского храма до уникальных музеев
Начало: По согласованию с гидом
«Если вы уже были на обзорной экскурсии или хотите изменить ее обычную программу, мы можем предложить Вам массу всего интересного»
Расписание: Ежедневно по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лабиринты истории и тайны «маленькой Швейцарии»
Углич - это город с богатой историей и уникальной архитектурой. Вас ждет увлекательное путешествие по его главным достопримечательностям и тайнам
Начало: Углич, Успенская площадь
«Главное сооружение угличского кремля отличается ясной монументальностью форм»
Расписание: Понедельник-суббота с 09-00 до 21-00
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Автопутешествие по Угличу: исследование истории на комфортабельном авто
Погрузитесь в атмосферу Углича, путешествуя на авто. Исторические места, величественные храмы и уникальные панорамы Волги ждут вас
Начало: Площадь Успенская, Углич
«А если на улице дождливая погода или мокрый снег, то автопутешествие — идеальный вариант для знакомства с таким прекрасным городом, как Углич»
Расписание: В любое время, в любой удобный день
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Углич - душа русской провинции: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый камень хранит тайны прошлого и рассказывает свою уникальную историю
«В Богоявленском монастыре вы познакомитесь с ценным образцом храмового зодчества и узнаете, как связаны с обителью два правящих рода России»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: история, монастыри и Кремль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, осмотрев его знаковые места и монастыри, насладитесь красотой и историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легендарная «Чайка»: погружение в историю Углича и часового завода
Путешествие в прошлое Углича и знакомство с историей часового завода «Чайка» ждут вас на этой экскурсии
Начало: Успенская площадь
Расписание: ежедневно
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича и посетите музей сыра. Узнайте секреты сыроделия и попробуйте лучшие сорта
Начало: На улице Гражданской
«На обзорной экскурсии по Угличу мы отправимся на авто к строениям ГЭС и шлюзам»
11 июня в 14:00
12 июня в 11:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 июня 2024Замечательная экскурсия! Надежда - очень хороший экскурсовод. Интересно ведёт экскурсию, знает историю, подробно отвечает на все вопросы, рассказывает забавные случаи из своей богатой экскурсоводческой практики. Всем рекомендую!
- ИИрина3 июня 2024Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Были заинтересованы и взрослые и дети. Огромное спасибо экскурсоводу.
- ЮЮлия30 мая 2024Хороший экскурсовод. Приятный голос, подача материала. Показала все интересные места, дополнив историческим сопровождением. Однозначно рекомендую.
- ИИрина27 мая 2024Экскурсия в Уличе с Натальей нам понравилась. За 2 часа мы увидели большое количество исторических объектов и история города ожила
- ААбрамова25 мая 2024Отличная экскурсия. Ксения прекрасный рассказчик. Приятная речь, без запинок. Время пролетает незаметно.
- ЕЕлена23 мая 2024Посетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составлен грамотно. Не смотря на то, что в городе ведётся реконструкция туристических локаций, смогли посмотреть практически весь центр. С удовольствием приедем ещё раз! Спасибо. 😇
- ЕЕлизавета22 мая 2024Наталья-экскурсовод нам понравилась. Рассказала много интересного о городе, доброжелательна и внимательна. Рекомендуем.
- ЕЕкатерина21 мая 2024Замечательная экскурсия. Наталья прекрасный профессиональный экскурсовод. Знающий, терпеливый и внимательный. Углич активно ремонтируется. Буквально месяц, и центр будет не узнать. Прогулочные зоны, пешеходные улицы, отреставрированные дома на ул. Спасская. Приезжайте обязательно! Но с экскурсией!
- EELENA20 мая 2024Замечательная экскурсия. Наташа очень хорошо знает и любит историю. Очень интересно рассказывает о легендах и истории Углича. Рекомендуем этого знающего экскурсовода.
- ММария20 мая 2024Замечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересно. Очень рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Обзорные»
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