Предлагаем отправиться на 8 дней на Байкале — специально для вас мы составили интересную программу. Зимний Байкал подарит вам впечатления на всю жизнь.
Ни с чем не сравнимый воздух и яркое солнце, самобытная культура и легенды народов этого уникального края, а также тайны бурятских шаманов — все это вы увидите за время тура.
Ни с чем не сравнимый воздух и яркое солнце, самобытная культура и легенды народов этого уникального края, а также тайны бурятских шаманов — все это вы увидите за время тура.
Ближайшие даты:
1
фев
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7
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8
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10
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Иволгинский дацан
- Поселок Горячинск
- Чивыркуйский залив
- Смотровая площадка в местности Монахово
- Остров Малый Кылтыгей и Белый камень
- Бухта Змеевая
- Баргузинская долина
- Дворец богини Янжимы
- Сувинский Саксонский замок
- Ининский сад камней
- Остров Ольхон
- Мыс Хобой
- Скала Шаманка
- Скала Саган-Хушин
- Улан-Удэ
Описание
Что вас ждетМы подготовили для вас 8-дневную программу для тех, кто хочет увидеть самое красивое, попробовать самое вкусное и узнать самое интересное! Зимний Байкал — это потрясающие впечатления на всю жизнь. Царство прозрачного льда и пушистого, чистейшего снега. Ни с чем не сравнимый байкальский воздух и не по-зимнему яркое солнце — недаром Бурятию называют солнечной! А еще — самобытная культура и легенды народов этого уникального края, а также тайны бурятских шаманов. Все эти чудеса вы увидите всего за 8 дней своими собственными глазами. Зимний Байкал приготовил по-настоящему теплый прием! Важно знать• Примерно с 20 марта по 30 апреля нерпы выходят на лед Байкала, чтобы погреться: у вас будет уникальная возможность увидеть байкальского эндемика буквально повсюду!:
- Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, две пары удобной теплой обуви, крема с SPF защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
- Организатор не несет ответственности за выполнение программы тура в полном объеме в случае опоздания туристов к месту сбора. В этом случае стоимость экскурсии не возмещается.
- Программа тура может быть изменена по техническим причинам или погодным условиям.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле «Cosmos Selection» 5* в Улан-Удэ (1 ночь) и в отеле «Сосны» на Байкале (6 ночей)
- Питание по программе (завтраки и обеды в некоторые дни)
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Услуги гида
- Что не входит
- Перелет (переезд) до Улан-Удэ и обратно
- Личные расходы
- Дополнительные услуги и развлечения, не предусмотренные программой тура
- Страховка
- Место начала и завершения?
- Улан-Удэ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку)
- Тёплые вещи
- Шапки
- Две пары удобной теплой обуви
- Крема с SPF защитой от солнца
- Солнцезащитные очки
- Предметы личной гигиены и купальник!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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