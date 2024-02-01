Дух Байкала light

Групповой тур в Улан-Удэ
Предлагаем отправиться на 8 дней на Байкале — специально для вас мы составили интересную программу. Зимний Байкал подарит вам впечатления на всю жизнь.

Ни с чем не сравнимый воздух и яркое солнце, самобытная культура и легенды народов этого уникального края, а также тайны бурятских шаманов — все это вы увидите за время тура.
Дух Байкала light
Дух Байкала light
Дух Байкала light
Дух Байкала light
Дух Байкала light
Дух Байкала light
Дух Байкала light
Ближайшие даты:
1
фев
7
фев
8
фев
10
фев
14
фев
15
фев
17
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Иволгинский дацан
  • Поселок Горячинск
  • Чивыркуйский залив
  • Смотровая площадка в местности Монахово
  • Остров Малый Кылтыгей и Белый камень
  • Бухта Змеевая
  • Баргузинская долина
  • Дворец богини Янжимы
  • Сувинский Саксонский замок
  • Ининский сад камней
  • Остров Ольхон
  • Мыс Хобой
  • Скала Шаманка
  • Скала Саган-Хушин
  • Улан-Удэ

Описание

Что вас ждет

Мы подготовили для вас 8-дневную программу для тех, кто хочет увидеть самое красивое, попробовать самое вкусное и узнать самое интересное! Зимний Байкал — это потрясающие впечатления на всю жизнь. Царство прозрачного льда и пушистого, чистейшего снега. Ни с чем не сравнимый байкальский воздух и не по-зимнему яркое солнце — недаром Бурятию называют солнечной! А еще — самобытная культура и легенды народов этого уникального края, а также тайны бурятских шаманов. Все эти чудеса вы увидите всего за 8 дней своими собственными глазами. Зимний Байкал приготовил по-настоящему теплый прием! Важно знать• Примерно с 20 марта по 30 апреля нерпы выходят на лед Байкала, чтобы погреться: у вас будет уникальная возможность увидеть байкальского эндемика буквально повсюду!:
  • Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, две пары удобной теплой обуви, крема с SPF защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
  • Организатор не несет ответственности за выполнение программы тура в полном объеме в случае опоздания туристов к месту сбора. В этом случае стоимость экскурсии не возмещается.
  • Программа тура может быть изменена по техническим причинам или погодным условиям.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле «Cosmos Selection» 5* в Улан-Удэ (1 ночь) и в отеле «Сосны» на Байкале (6 ночей)
  • Питание по программе (завтраки и обеды в некоторые дни)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Услуги гида
Что не входит
  • Перелет (переезд) до Улан-Удэ и обратно
  • Личные расходы
  • Дополнительные услуги и развлечения, не предусмотренные программой тура
  • Страховка
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку)
  • Тёплые вещи
  • Шапки
  • Две пары удобной теплой обуви
  • Крема с SPF защитой от солнца
  • Солнцезащитные очки
  • Предметы личной гигиены и купальник!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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