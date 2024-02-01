Что вас ждет

Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, две пары удобной теплой обуви, крема с SPF защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.

Организатор не несет ответственности за выполнение программы тура в полном объеме в случае опоздания туристов к месту сбора. В этом случае стоимость экскурсии не возмещается.

Программа тура может быть изменена по техническим причинам или погодным условиям.

Мы подготовили для вас 8-дневную программу для тех, кто хочет увидеть самое красивое, попробовать самое вкусное и узнать самое интересное! Зимний Байкал — это потрясающие впечатления на всю жизнь. Царство прозрачного льда и пушистого, чистейшего снега. Ни с чем не сравнимый байкальский воздух и не по-зимнему яркое солнце — недаром Бурятию называют солнечной! А еще — самобытная культура и легенды народов этого уникального края, а также тайны бурятских шаманов. Все эти чудеса вы увидите всего за 8 дней своими собственными глазами. Зимний Байкал приготовил по-настоящему теплый прием! Важно знать• Примерно с 20 марта по 30 апреля нерпы выходят на лед Байкала, чтобы погреться: у вас будет уникальная возможность увидеть байкальского эндемика буквально повсюду!: