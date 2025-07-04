Узнайте, почему бурятскую столицу вдруг стали называть Милан-Удэ; как оперные певцы и артисты балета поразили московскую публику; почему театр круглый; и как оформители в годы советского атеизма зашифровали буддийские символы, чтобы украсить национальный театр.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Театральная экскурсия в Бурятский государственный академический театр оперы и балета
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по зрительской части Бурятского государственного академического театра оперы и балета в Улан-Удэ!
Программа экскурсии
Вас ждет множество интересных моментов:
- Посещение круглого фойе 1 этажа, напоминающего юрту;
- Знакомство с светлым фойе 2-го этажа, которое похоже на храм;
- Посещение зрительного зала с уникальной потолочной росписью.
Что вы узнаете
В ходе экскурсии вы:
- Узнаете историю возникновения музыкального театра в Бурятии;
- Слышите имена и судьбы выдающихся деятелей культуры региона;
- Раскроете тайны орнамента интерьеров и потолочной росписи круглого зала театра.
Кто проводит экскурсию
Экскурсию проводит лучший гид России 2021 года, аттестованный экскурсовод, который сделает ваше время незабываемым.
Детали экскурсии
Длительность экскурсии составляет 2 часа. Это театральная экскурсия, ориентированная на родителей с детьми. Обратите внимание:
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей;
- В театр не разрешается проносить большие габаритные сумки;
- В организованной группе детей до 14 лет должен быть 1 взрослый на 10 детей;
- Экскурсовод не отвечает за безопасность детей без присмотра во время экскурсии;
- Будет много лестниц, поэтому экскурсия не рекомендуется для детей с особенностями развития.
Размер группы
Размер группы составляет от 1 до 20 человек, что создает комфортную атмосферу для общения и познания.
Не упустите возможность узнать больше о богатой культуре Бурятии и насладиться атмосферой театра!
С 1 июля по 31 августа. По пятница в 10.00, 16.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бурятский государственный академический театр оперы и балета:
- Кассовое фойе
- Кольцевое фойе первого этажа
- Двусветное фойе второго этажа
- Зрительный зал из амфитеатра
- Зрительный зал с галёрки
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсионный билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Ленина, 51, главный вход в театр
Когда и сколько длится?
Когда: С 1 июля по 31 августа. По пятница в 10.00, 16.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Особые условия:
- Дети до 14-ти лет допускаются только в сопровождении с родителями
- В театр не разрешается проносить большие габаритные сумки
- В организованной группе детей до 14-ти лет должен быть 1 взрослый на 10 детей. Экскурсовод не отвечает за безопасность детей без присмотра во время экскурсии
- Будет много лестниц, не рекомендуется для детей с особенностями развития
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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