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Милан-Удэ: экскурсия в оперный театр

Узнайте, почему бурятскую столицу вдруг стали называть Милан-Удэ; как оперные певцы и артисты балета поразили московскую публику; почему театр круглый; и как оформители в годы советского атеизма зашифровали буддийские символы, чтобы украсить национальный театр.
Милан-Удэ: экскурсия в оперный театр
Милан-Удэ: экскурсия в оперный театр
Милан-Удэ: экскурсия в оперный театр
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Театральная экскурсия в Бурятский государственный академический театр оперы и балета

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по зрительской части Бурятского государственного академического театра оперы и балета в Улан-Удэ!

Программа экскурсии

Вас ждет множество интересных моментов:

  • Посещение круглого фойе 1 этажа, напоминающего юрту;
  • Знакомство с светлым фойе 2-го этажа, которое похоже на храм;
  • Посещение зрительного зала с уникальной потолочной росписью.

Что вы узнаете

В ходе экскурсии вы:

  • Узнаете историю возникновения музыкального театра в Бурятии;
  • Слышите имена и судьбы выдающихся деятелей культуры региона;
  • Раскроете тайны орнамента интерьеров и потолочной росписи круглого зала театра.

Кто проводит экскурсию

Экскурсию проводит лучший гид России 2021 года, аттестованный экскурсовод, который сделает ваше время незабываемым.

Детали экскурсии

Длительность экскурсии составляет 2 часа. Это театральная экскурсия, ориентированная на родителей с детьми. Обратите внимание:

  • Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей;
  • В театр не разрешается проносить большие габаритные сумки;
  • В организованной группе детей до 14 лет должен быть 1 взрослый на 10 детей;
  • Экскурсовод не отвечает за безопасность детей без присмотра во время экскурсии;
  • Будет много лестниц, поэтому экскурсия не рекомендуется для детей с особенностями развития.

Размер группы

Размер группы составляет от 1 до 20 человек, что создает комфортную атмосферу для общения и познания.

Не упустите возможность узнать больше о богатой культуре Бурятии и насладиться атмосферой театра!

С 1 июля по 31 августа. По пятница в 10.00, 16.00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бурятский государственный академический театр оперы и балета:
  • Кассовое фойе
  • Кольцевое фойе первого этажа
  • Двусветное фойе второго этажа
  • Зрительный зал из амфитеатра
  • Зрительный зал с галёрки
Что включено
  • Услуги гида
  • Экскурсионный билет
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Ленина, 51, главный вход в театр
Когда и сколько длится?
Когда: С 1 июля по 31 августа. По пятница в 10.00, 16.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Особые условия:
  • Дети до 14-ти лет допускаются только в сопровождении с родителями
  • В театр не разрешается проносить большие габаритные сумки
  • В организованной группе детей до 14-ти лет должен быть 1 взрослый на 10 детей. Экскурсовод не отвечает за безопасность детей без присмотра во время экскурсии
  • Будет много лестниц, не рекомендуется для детей с особенностями развития
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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