Узнайте, почему бурятскую столицу вдруг стали называть Милан-Удэ; как оперные певцы и артисты балета поразили московскую публику; почему театр круглый; и как оформители в годы советского атеизма зашифровали буддийские символы, чтобы украсить национальный театр.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ваш гид в Улан-Удэ

Наталия Ваш гид в Улан-Удэ

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Театральная экскурсия в Бурятский государственный академический театр оперы и балета

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по зрительской части Бурятского государственного академического театра оперы и балета в Улан-Удэ!

Программа экскурсии

Вас ждет множество интересных моментов:

Посещение круглого фойе 1 этажа, напоминающего юрту;

Знакомство с светлым фойе 2-го этажа, которое похоже на храм;

Посещение зрительного зала с уникальной потолочной росписью.

Что вы узнаете

В ходе экскурсии вы:

Узнаете историю возникновения музыкального театра в Бурятии;

Слышите имена и судьбы выдающихся деятелей культуры региона;

Раскроете тайны орнамента интерьеров и потолочной росписи круглого зала театра.

Кто проводит экскурсию

Экскурсию проводит лучший гид России 2021 года, аттестованный экскурсовод, который сделает ваше время незабываемым.

Детали экскурсии

Длительность экскурсии составляет 2 часа. Это театральная экскурсия, ориентированная на родителей с детьми. Обратите внимание:

Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей;

В театр не разрешается проносить большие габаритные сумки;

В организованной группе детей до 14 лет должен быть 1 взрослый на 10 детей;

Экскурсовод не отвечает за безопасность детей без присмотра во время экскурсии;

Будет много лестниц, поэтому экскурсия не рекомендуется для детей с особенностями развития.

Размер группы

Размер группы составляет от 1 до 20 человек, что создает комфортную атмосферу для общения и познания.

Не упустите возможность узнать больше о богатой культуре Бурятии и насладиться атмосферой театра!