Выбирайте и другие экскурсии в Улан-Удэ

Вы пройдете по историческому центру, советским и современным кварталам Улан-Удэ. Насладитесь видом на город с высоты птичьего полета, узнаете, почему зимой он весь «в дыму», и раскроете секреты местного характера. Я сделаю все, чтобы вы полюбили Улан-Удэ так же, как когда-то в него влюбился я.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самые интересные места города

Я покажу вам местный Арбат, великолепный Свято-Одигитриевский кафедральный собор XVIII века, интересную застройку в стиле «сибирское барокко», уютные узкие улочки, необычные граффити и отлично сохранившиеся дома сталинской эпохи. И, конечно же, мы дойдём до места основания города, откуда открывается потрясающий вид на реку.

Улан-Удэ изнутри

Вы попробуете местный чай с молоком и вкуснейшую национальную кухню, ощутите дыхание Транссиба и узнаете, почему Улан-Удэ кажется гигантским из окна самолета. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку дацана Ринпоче Багша и пройдете священный для буддистов круг вокруг храма.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет увидеть Улан-Удэ глазами новоиспеченного жителя, который по-настоящему его полюбил. У меня нет задачи в деталях раскрыть историю города и сопутствующие ей даты, события, биографии и цифры — оставим это классическим обзорным экскурсиям. Я хочу передать вам эмоции, которые испытываю ежедневно, прогуливаясь по ставшим родными улицам, слушая город и наблюдая за его красками.

Организационные детали