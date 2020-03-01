Выбирайте и другие экскурсии в Улан-Удэ

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Знаковые места и тайные уголки колоритной столицы Бурятии на дружеской прогулке

Георгий
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Георгий – ваш гид
Вы пройдете по историческому центру, советским и современным кварталам Улан-Удэ.

Насладитесь видом на город с высоты птичьего полета, узнаете, почему зимой он весь «в дыму», и раскроете секреты местного характера.

Я сделаю все, чтобы вы полюбили Улан-Удэ так же, как когда-то в него влюбился я.
2600 ₽
2080 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Неизвестный Улан-Удэ
Неизвестный Улан-Удэ

Что вас ожидает

Самые интересные места города
Я покажу вам местный Арбат, великолепный Свято-Одигитриевский кафедральный собор XVIII века, интересную застройку в стиле «сибирское барокко», уютные узкие улочки и отлично сохранившийся советский район ПВЗ. А также раскрою самобытность спального Октябрьского района, не похожего по своей структуре на другие кварталы города.

Улан-Удэ изнутри
Вы попробуете местный чай с молоком и вкуснейшую национальную кухню, ощутите дыхание Транссиба и узнаете, почему Улан-Удэ кажется гигантским из окна самолета. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку дацана Ринпоче Багша и пройдете священный для буддистов круг вокруг храма.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет увидеть Улан-Удэ глазами новоиспеченного жителя, который по-настоящему его полюбил. У меня нет задачи в деталях раскрыть историю города и сопутствующие ей даты, события, биографии и цифры — оставим это классическим обзорным экскурсиям. Я хочу передать вам эмоции, которые испытываю ежедневно, прогуливаясь по ставшим родными улицам, слушая город и наблюдая за его красками.

Организационные детали

  • Ходить будем много — рекомендую надеть удобную обувь. Также очень пригодятся солнечные очки.
  • Комфортное пребывание на улице в Улан-Удэ зависит от ветра. Если ветра нет — будем гулять максимально пешком и с использованием общественного транспорта. Если есть — необходим автомобиль, ваш или арендованный.
  • Транспортные расходы не включены в стоимость. Проезд на общественном транспорте стоит 20 рублей. Во время прогулки предполагается 3-4 поездки.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Средний чек в кафе — 150-200 руб/чел.
Неизвестный Улан-Удэ
Неизвестный Улан-Удэ
Неизвестный Улан-Удэ
Неизвестный Улан-Удэ
Неизвестный Улан-Удэ
Неизвестный Улан-Удэ
Неизвестный Улан-Удэ
Неизвестный Улан-Удэ
Неизвестный Улан-Удэ
Неизвестный Улан-Удэ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Георгий
Георгий
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий. Сразу оговорюсь, что я не историк и не профессиональный гид. Более того, я вообще не местный. Но я полюбил Улан-Удэ всем сердцем. Впервые оказавшись здесь год назад, я не смог удержаться от соблазна вернуться сюда насовсем. С радостью поделюсь с вами любимыми местами и городскими тайнами, которые мне удалось выведать. До встречи!
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