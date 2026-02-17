Выбирайте и другие экскурсии в Улан-Удэ

Знаковые места и тайные уголки колоритной столицы Бурятии на дружеской прогулке
Вы пройдете по историческому центру, советским и современным кварталам Улан-Удэ.
Насладитесь видом на город с высоты птичьего полета, узнаете, почему зимой он весь «в дыму», и раскроете секреты местного характера. Я сделаю все, чтобы вы полюбили Улан-Удэ так же, как когда-то в него влюбился я.
Я покажу вам местный Арбат, великолепный Свято-Одигитриевский кафедральный собор XVIII века, интересную застройку в стиле «сибирское барокко», уютные узкие улочки, необычные граффити и отлично сохранившиеся дома сталинской эпохи. И, конечно же, мы дойдём до места основания города, откуда открывается потрясающий вид на реку.
Улан-Удэ изнутри
Вы попробуете местный чай с молоком и вкуснейшую национальную кухню, ощутите дыхание Транссиба и узнаете, почему Улан-Удэ кажется гигантским из окна самолета. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку дацана Ринпоче Багша и пройдете священный для буддистов круг вокруг храма.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто хочет увидеть Улан-Удэ глазами новоиспеченного жителя, который по-настоящему его полюбил. У меня нет задачи в деталях раскрыть историю города и сопутствующие ей даты, события, биографии и цифры — оставим это классическим обзорным экскурсиям. Я хочу передать вам эмоции, которые испытываю ежедневно, прогуливаясь по ставшим родными улицам, слушая город и наблюдая за его красками.
Организационные детали
Ходить будем много — рекомендую надеть удобную обувь. Также очень пригодятся солнечные очки.
Комфортное пребывание на улице в Улан-Удэ зависит от ветра. Если ветра нет — будем гулять максимально пешком и с использованием общественного транспорта. Если есть — необходим автомобиль, ваш или арендованный. Могу предоставить также авто по желанию — 2000 ₽
Транспортные расходы не включены в стоимость. Проезд на общественном транспорте стоит 45 ₽. Во время прогулки предполагается 3 поездки.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Средний чек в кафе — 450-550 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 682 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий. Хоть я не историк и не профессиональный гид, это не помешало мне получить аккредитацию гида-экскурсовода. Более того, я вообще не местный, но полюбил читать дальшеуменьшить
Улан-Удэ всем сердцем. Впервые оказавшись здесь осенью 2018 года, я не смог удержаться от соблазна вернуться сюда насовсем. С радостью поделюсь с вами любимыми местами и городскими тайнами, которые мне удалось выведать. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 95 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
2
3
–
2
–
1
–
Ольга
Отличный экскурсовод! Прекрасно погружает в атмосферу Улан-Удэ. Прекрасно разбирается в буддизме, истории города, истории Бурятии. Позитивный, общительный человек. Сразу же выходит на контакт. Насыщенная экскурсия, полная исторических фактов и отличных впечатлений. Посмотрели за один день много локаций. С удовольствием порекомендую Георгия всем, кто едет в Бурятию!
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И
Ирина
Наша экскурсия по городу Улан-Удэ состоялась в очень дождливый день, но не смотря на погодные условия, благодаря Георгию день пролетел просто стремительно, и ничего не испортило нам настроения. Мы очень читать дальшеуменьшить
рады, что нам повезло встретить такого гида, очень приятно, когда человек так увлечен своей работой, с такой любовью и интересом, легко, с юмором преподносит тебе информацию, что просто не возможно остаться равнодушным. Нас познакомили с самим городом, его историей со дня основания до наших дней, с историей буддизма, мы посетили Дацан, кафе национальной кухни. Нет такого вопроса который остался бы без ответа. Нам все очень понравилось и теперь мы знаем, к какому гиду мы можем обратиться в следующий приезд в Улан-Удэ, так как на странице Георгия можно найти еще много интересных экскурсии.
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Анастасия
Отличная экскурсия. У нас был всего один полный день в Улан-Удэ и благодаря Григорию мы почувствовали, что познакомились с городом. Захотелось когда-нибудь вернуться в большое путешествие по Бурятии. Узнали много читать дальшеуменьшить
про буддизм, познакомились с основными достопримечательностями и улицами города, Бурятской кухней и даже местным трамваем). Григорий увлекательно рассказывал, составил логистически удобный маршрут с учетом туалетов, остановок на обед и перекус, посоветовал отличные места с сувенирами. Спасибо!
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М
Марина
Пятичасовая экскурсия пролетела как один миг. Эмоциональная подача материала: тут тебе и юмор, и искреннее восхищение, и драматизм. Однозначно рекомендую!
Георгий
Ответ организатора:
Марина, спасибо Вам за тёплые слова! Приезжайте ещё✌️
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А
Анна
Когда сам проводишь экскурсии - найти коллегу по душе сложно. Экскурсия Георгия удивила, впечатлила и действительно порадовала! Ни проливной дождь, сопровождавший нас часа два, ни заторы на дорогах и т. читать дальшеуменьшить
д. не нарушили авторской "изюминки" - интересно, профессионально, с пояснениями и наглядными примерами - практически обо всём! Георгий, кстати, единственный экскурсовод в этой поездке (из трех), кто предупредил меня об изменившемся прогнозе погоды и предусмотрел наиболее удобный маршрут на время ливня с учётом стеснённых временных рамок моей поездки. Расстались друзьями, надеюсь, ещё встретимся! Улан-Удэ - очень красивый город, но много ещё дорожек, где вряд ли остановятся туристические автобусы … СПАСИБО! Искренне рекомендую
+2
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В
Виктория
Экскурсия интересная, самобытная. нет ощущения сухого пересказа исторических дат. Видно, что гиду есть что рассказать. Материала столько много, что путешествие длилось больше, чем заявлено. Но это уже по нашему согласию. Георгий, спасибо огромное!