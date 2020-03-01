Выбирайте и другие экскурсии в Улан-Удэ

Что вас ожидает

Самые интересные места города

Я покажу вам местный Арбат, великолепный Свято-Одигитриевский кафедральный собор XVIII века, интересную застройку в стиле «сибирское барокко», уютные узкие улочки и отлично сохранившийся советский район ПВЗ. А также раскрою самобытность спального Октябрьского района, не похожего по своей структуре на другие кварталы города.

Улан-Удэ изнутри

Вы попробуете местный чай с молоком и вкуснейшую национальную кухню, ощутите дыхание Транссиба и узнаете, почему Улан-Удэ кажется гигантским из окна самолета. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку дацана Ринпоче Багша и пройдете священный для буддистов круг вокруг храма.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет увидеть Улан-Удэ глазами новоиспеченного жителя, который по-настоящему его полюбил. У меня нет задачи в деталях раскрыть историю города и сопутствующие ей даты, события, биографии и цифры — оставим это классическим обзорным экскурсиям. Я хочу передать вам эмоции, которые испытываю ежедневно, прогуливаясь по ставшим родными улицам, слушая город и наблюдая за его красками.