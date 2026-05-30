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От Соборной до Нагорной: история и характер Улан-Удэ

Как сибирское зимовье стало солнечной столицей Бурятии
Улан-Удэ — город, где купеческие ряды окрашены буддийским колоритом, а советская архитектура делит улицы с современным искусством.

Вы узнаете, как небольшое зимовье превратилось в столицу Бурятии, увидите старые кварталы, необычные арт-объекты и знаменитую гигантскую голову Ленина. А ещё услышите истории о купцах, театрах, первых автомобилях и городских легендах.
5
1 отзыв
От Соборной до Нагорной: история и характер Улан-Удэ
От Соборной до Нагорной: история и характер Улан-Удэ
От Соборной до Нагорной: история и характер Улан-Удэ

Описание билета

  • Мы начнём прогулку Соборной улице города, где поговорим о появлении Удинского острога и первых жителях
  • Увидим арт-объект «Наличник» и обсудим деревянную архитектуру Улан-Удэ
  • Остановимся у бронзовой карты города, чтобы разобраться, как развивался исторический центр
  • Пройдём через Гостиные ряды — памятник купеческой эпохи и один из символов старого Верхнеудинска
  • Прогуляемся по бурятскому Арбату и поговорим о людях, которые жили здесь в разные времена
  • Увидим мурал «Мелодия родной земли» и обсудим современное искусство Бурятии
  • Окажемся у Триумфальной арки и «пряничного домика», которые связаны с визитом будущего императора Николая II
  • Поговорим о культуре города у театра оперы и балета и проследим, как Улан-Удэ менялся в советскую эпоху
  • Завершим экскурсию на площади Советов у самой большой головы Ленина в России

Организационные детали

Протяжённость маршрута — около 1,5 км.

ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный3000 ₽
Дети до 18 лет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной ул. у дома 7Б
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 38 туристов
Я — гид по Бурятии, Байкалу и Улан-Удэ. Имею аттестат экскурсовода при Министерстве туризма Республики Бурятия, а с 2024 года — аккредитации по православию и при Иволгинском дацане. В 2014 году
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получила диплом о высшем образовании в ВСГАКиИ по специальности «Экскурсоведение». Сейчас езжу по Бурятии, изучаю её историю, культуру, быт и религии народов, проживающих здесь. Помогаю путешественникам открыть для себя удивительный мир байкальского региона, провожу экскурсии по самым живописным и интересным местам, рассказываю о культуре, традициях и обычаях бурятского народа. Со мной можно побывать в буддийских монастырях и познакомиться с духовной историей региона.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Очень классная экскурсия, время пролетело незаметно! Узнала много нового, получила удовольствие от рассказа. Рекомендую к посещению!
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