Улан-Удэ — город, где купеческие ряды окрашены буддийским колоритом, а советская архитектура делит улицы с современным искусством.
Вы узнаете, как небольшое зимовье превратилось в столицу Бурятии, увидите старые кварталы, необычные арт-объекты и знаменитую гигантскую голову Ленина. А ещё услышите истории о купцах, театрах, первых автомобилях и городских легендах.
Вы узнаете, как небольшое зимовье превратилось в столицу Бурятии, увидите старые кварталы, необычные арт-объекты и знаменитую гигантскую голову Ленина. А ещё услышите истории о купцах, театрах, первых автомобилях и городских легендах.
Описание билета
- Мы начнём прогулку Соборной улице города, где поговорим о появлении Удинского острога и первых жителях
- Увидим арт-объект «Наличник» и обсудим деревянную архитектуру Улан-Удэ
- Остановимся у бронзовой карты города, чтобы разобраться, как развивался исторический центр
- Пройдём через Гостиные ряды — памятник купеческой эпохи и один из символов старого Верхнеудинска
- Прогуляемся по бурятскому Арбату и поговорим о людях, которые жили здесь в разные времена
- Увидим мурал «Мелодия родной земли» и обсудим современное искусство Бурятии
- Окажемся у Триумфальной арки и «пряничного домика», которые связаны с визитом будущего императора Николая II
- Поговорим о культуре города у театра оперы и балета и проследим, как Улан-Удэ менялся в советскую эпоху
- Завершим экскурсию на площади Советов у самой большой головы Ленина в России
Организационные детали
Протяжённость маршрута — около 1,5 км.
ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Дети до 18 лет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной ул. у дома 7Б
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 38 туристов
Я — гид по Бурятии, Байкалу и Улан-Удэ. Имею аттестат экскурсовода при Министерстве туризма Республики Бурятия, а с 2024 года — аккредитации по православию и при Иволгинском дацане. В 2014 году
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень классная экскурсия, время пролетело незаметно! Узнала много нового, получила удовольствие от рассказа. Рекомендую к посещению!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Улан-Удэ
Похожие экскурсии на «От Соборной до Нагорной: история и характер Улан-Удэ»
-
10%
Билеты
Лучший выборДушевная прогулка по Улан-Удэ
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
7650 ₽
8500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборСакральные маршруты Бурятии: из Улан-Удэ к буддийской богине Янжиме
Отправьтесь в уникальное путешествие по священным местам Бурятии. Узнайте о буддизме и шаманизме, полюбуйтесь Байкалом и посетите Баргузинский дацан
Начало: У места вашего проживания
10 июн в 06:30
11 июн в 06:30
29 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизвестный Улан-Удэ
Знаковые места и тайные уголки колоритной столицы Бурятии на дружеской прогулке
Завтра в 12:00
10 июн в 08:00
13 500 ₽ за всё до 10 чел.
Билеты
Как Улан-Удэ городом стал
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, пройдя по его историческим улицам и площадям. Узнайте, как город развивался от казачьего зимовья до столицы Бурятии
Начало: На площади Советов
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 3800 ₽ за билет
3000 ₽ за человека