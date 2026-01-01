Водная прогулка
Ледовое царство Байкала: путешествие к Ольхону на хивусе
Путешествие на Ольхон откроет перед вами мистические тайны Байкала. Уникальные виды, легенды и места силы ждут вас на этом захватывающем маршруте
Начало: У отеля «Байкал Плаза»
Расписание: ежедневно в 07:00
20 янв в 07:00
21 янв в 07:00
15 900 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Из Улан-Удэ - на Байкал
К легендам, оленям и термальным источникам круглый год
Начало: На улице Ербанова
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
Небанально по Улан-Удэ: обзорная экскурсия в образах, звуках и картинках
Откройте для себя Улан-Удэ через стрит-арт и легенды. Прогулка по знаковым местам и граффити оставит незабываемые впечатления
Начало: На площади Советов
Завтра в 13:00
20 янв в 13:00
от 9000 ₽ за всё до 70 чел.
5%
Групповая
до 20 чел.
Милан-Удэ: экскурсия в оперный театр
Начало: Ул. Ленина, 51, главный вход в театр
Расписание: С 1 июля по 31 августа. По пятница в 10.00, 16.00
23 янв в 10:00
30 янв в 10:00
1900 ₽
2000 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
Командный квест «Чайные гонки в старом городе»
Письмо от купца Евсея Лукича зовёт на приключение! Делитесь на команды, выполняйте задания и открывайте тайны старого города
Начало: На площади Революции
Завтра в 16:00
20 янв в 16:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
