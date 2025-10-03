Мои заказы

Три часа в сердце Улан-Удэ

Проведите три часа в Улан-Удэ, исследуя его уникальные достопримечательности. Узнайте, как традиции и современность переплетаются в этом удивительном городе
За три часа в Улан-Удэ можно познакомиться с его историей и культурой.

Побывайте у самой большой головы Ленина, посетите кафедральный собор Одигитрии и насладитесь атмосферой старого города на Арбате. Откройте для себя исторические здания и удивительные факты, которые они хранят. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и новые знания о столице Бурятии
5
24 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Увидеть самую большую голову Ленина
  • ⛪ Посетить главный собор Бурятии
  • 🎭 Узнать историю театра оперы и балета
  • 🏛️ Прогуляться по купеческим рядам
  • 🚶‍♂️ Почувствовать атмосферу Арбата
Что можно увидеть

  • Площадь Советов
  • Кафедральный собор Одигитрии
  • Театр оперы и балета
  • Торговые ряды
  • Арбат Улан-Удэ

Описание экскурсии

Начнём экскурсию у главного символа города — самой большой головы Ленина в мире. Вы узнаете, как монумент весом 42 тонны оказался в Забайкалье. А затем отправитесь по следам малоизвестных историй: отыщете место, где последний российский император Николай II пил сибирский чай. Рассмотрите архитектурные детали красивейших зданий города и удивитесь неожиданным фактам о них.

В маршруте экскурсии:

  • Площадь Советов — центральная площадь города с самым большим в мире памятником в виде головы Ленина
  • Кафедральный собор Одигитрии — главный православный храм Бурятии, построенный в 18 веке
  • Театр оперы и балета — на протяжении 60 лет он оставался единственным академическим театром оперы и балета в восточной части России
  • Торговые ряды — историческая застройка 19 века, сохранившая купеческий дух
  • Арбат Улан-Удэ — пешеходная улица с уютными кафе, сувенирными лавками и атмосферой старого города

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 124 туристов
Я экскурсовод-исследователь из Улан-Удэ, автор книги о локальной истории и специалист по восстановлению связей между людьми, семьями и их перемещениями. Принимаю семейные и дружеские группы, провожу экскурсии, помогаю с навигацией,
знакомлю с архитектурой и буддизмом. К нам приезжают гости из разных городов за коротким, но насыщенным и познавательным отдыхом — чтобы прочувствовать культурное многообразие России и найти общее в различиях. Моя работа объединяет экскурсии и составление родословных, чему помогает опыт в полиграфии, рекламе и годы жизни в Санкт-Петербурге — городе, где я научилась чётко работать с информацией, видеть суть и доносить её в доступной и увлекательной форме. Именно тогда появилось стремление не просто передавать знания, а вовлекать и пробуждать интерес — это стало основой моей работы с гостями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

С
Светлана
3 окт 2025
Спасибо, Светлане за прекрасную интересную экскурсию. Очень много знает, изучает архивы. Компания была разноаозрастная профессора и студенты. Понравилось всем!
Л
Лена
28 сен 2025
С превеликим удовольствием хотим поделиться нашими впечатлениями от знакомства с Улан-Удэ благодаря Светлане! Наша экскурсия стала настоящим погружением в самую душу города, в его самые сокровенные истории.

Светлана – это не
просто экскурсовод, это настоящий рассказчик, который с невероятной красотой и глубиной излагает каждый нюанс, каждую особенность истории Улан-Удэ. Мы были поражены тем, как живо и увлекательно она оживляет прошлое, как тонко чувствует город и умеет передать эту любовь и знание нам. Каждая деталь, каждый факт – всё было невероятно интересно и ценно.

Мы провели время просто незабываемо, здорово и прекрасно! Благодаря Светлане Улан-Удэ открылся нам совершенно с новой стороны – через призму красоты, мудрости и истинной истории. Если вы хотите увидеть город не просто как набор достопримечательностей, а почувствовать его сердце, увидеть его через красоту глаз настоящего знатока и влюбленного в свое дело человека, то мы настоятельно рекомендуем Светлану в качестве вашего гида.

Она – именно тот экскурсовод, чьи слова оставляют след в душе и желание возвращаться сюда снова и снова.

Н
Надежда
7 сен 2025
Огромное спасибо Светлане! Очень интересная и познавательная экскурсия!!!
Daria
Daria
3 сен 2025
Очень приятный экскурсовод
Dmitry
Dmitry
25 авг 2025
Великолепно.
Очень много информации, старые фото, рекомендации куда зайти на обед, где лучше купить сувениры и т. д. и т. п.
Отдельное спасибо за зонт. в день экскурсии шел дождь и Светлана принесла зонт, что бы я не промок.
Галина
Галина
20 авг 2025
Приезжая Улан-Удэ обязательно возьмите экскурсовода, только с ним Вы поймете почему этот город такой, как Вы его видите. Исторические факты, интересная кухня, архитектура зданий, причины появления памятников все нашло свое отражении в экскурсии Светланы. Очень порадовал вкусный сюрприз по окончании.
Дмитрий
Дмитрий
8 авг 2025
Благодаря Светлане, совершили очень познавательную и интересную прогулку по историческому центру Улан-Уде. Светлана пркрасный рассказчик, все понятно, доступно, а гланое интересно. Даже зашли внутрь здания театра, посмотреть на уникальные интерьеры. Огромная благодарность за экскурсию
С
Светлана
4 авг 2025
Я в Улан-Удэ не первый раз, много слышала от местных жителей и приезжих, читала отзывы – я всегда так готовлюсь к поездкам. Но Светлана смогла удивить! Она добавляла интересные детали,
где-то вплетала сказки-присказки, а где-то, наоборот, развеивала мифы.

Вообще, с ней было очень приятно беседовать – не было этого назидательного тона, мол, «я рассказываю – вы слушаете». Не чувствовалось, будто она умнее, а вы задаёте глупые вопросы. Всё было плавно, продуманно, время пролетело незаметно.

Буквально через 5–10 минут возникло ощущение, будто встретились подруги и просто гуляют по городу, обсуждая не только то, что видят, но и то, что чувствуют, слышат. Хотелось впитывать каждую деталь!

Очень рекомендую эту экскурсию.

Н
Наталья
3 авг 2025
Отличная экскурсия. Спасибо Светлане огромное. Качественное наполнение, эрудиция и кругозор гида, любовь к своему краю, светлая приятная энергетика, внимательно и бережно отношение к клиенту. 3 часа пролетели как мгновение! Места подобраны интересно. Светлана рассказывает о необычных и неправильных событиях, сведения о которых почерпнуть из архивов. Супер гид, рекомендую 100 %! В следующий визит только к Светлане! 🩷🧡💛💙
С
Светлана
2 авг 2025
Светлана-замечательный рассказчик, незаметно прошло время экскурсия по городу. Не первый раз гуляла по улицам Улан-Удэ, но узнала много нового, интересного, что даже не знают мои друзья.
С удовольствием побываю снова в этом городе, уже с новыми знаниями
Наталья
Наталья
24 июл 2025
Спасибо большое Светлане за замечательную экскурсию по Улан-Удэ. Рекомендую. Светлана очень интересный рассказчик и знаток своего города. Увидите город, узнаете очень много интересного из истории и жизни города и республики Бурятия.
Ирина
Ирина
15 июл 2025
Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Светлана рассказала много интересных фактов, плюс она очень легкий, приветливый и внимательный человек. Спасибо большое. Рекомендуем!
Н
Надежда
11 июл 2025
Светлана очень хороший экскурсовод, экскурсия авторская, хорошо структурирована, максимально точно и полно дается информация, воспринимать легко потому что в рассказе много относящихся к делу мини рассказов о сопутствующих событиях. Живой и интересный рассказ. Она - профессионал! И очень легко и с удовольствием приспосабливается под все инфонужды и всегда готова помочь и подсказать. В общем - человек не равнодушный к людям!)
Д
Диана
7 июл 2025
Отличная экскурсия. Все структурировано и понятно. И взрослым и детям. По пути хорошие рекомендации по покупкам. Рекомендую Светлану, как экскурсовода!
Светлана
Светлана
18 июн 2025
Отличная экскурсия!
Спасибо большое Светлане! 🤩👍
Светлана рассказала много занимательно и интересного, очень хорошо провели время и узнали город)
Также Светлана подсказала, где можно перекусить и пообедать. Подстроила под нас маршрут)

Советую!
