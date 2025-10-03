За три часа в Улан-Удэ можно познакомиться с его историей и культурой.
Побывайте у самой большой головы Ленина, посетите кафедральный собор Одигитрии и насладитесь атмосферой старого города на Арбате. Откройте для себя исторические здания и удивительные факты, которые они хранят. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и новые знания о столице Бурятии
5 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Увидеть самую большую голову Ленина
- ⛪ Посетить главный собор Бурятии
- 🎭 Узнать историю театра оперы и балета
- 🏛️ Прогуляться по купеческим рядам
- 🚶♂️ Почувствовать атмосферу Арбата
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Площадь Советов
- Кафедральный собор Одигитрии
- Театр оперы и балета
- Торговые ряды
- Арбат Улан-Удэ
Описание экскурсии
Начнём экскурсию у главного символа города — самой большой головы Ленина в мире. Вы узнаете, как монумент весом 42 тонны оказался в Забайкалье. А затем отправитесь по следам малоизвестных историй: отыщете место, где последний российский император Николай II пил сибирский чай. Рассмотрите архитектурные детали красивейших зданий города и удивитесь неожиданным фактам о них.
В маршруте экскурсии:
- Площадь Советов — центральная площадь города с самым большим в мире памятником в виде головы Ленина
- Кафедральный собор Одигитрии — главный православный храм Бурятии, построенный в 18 веке
- Театр оперы и балета — на протяжении 60 лет он оставался единственным академическим театром оперы и балета в восточной части России
- Торговые ряды — историческая застройка 19 века, сохранившая купеческий дух
- Арбат Улан-Удэ — пешеходная улица с уютными кафе, сувенирными лавками и атмосферой старого города
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 124 туристов
Я экскурсовод-исследователь из Улан-Удэ, автор книги о локальной истории и специалист по восстановлению связей между людьми, семьями и их перемещениями. Принимаю семейные и дружеские группы, провожу экскурсии, помогаю с навигацией,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
3 окт 2025
Спасибо, Светлане за прекрасную интересную экскурсию. Очень много знает, изучает архивы. Компания была разноаозрастная профессора и студенты. Понравилось всем!
Л
Лена
28 сен 2025
С превеликим удовольствием хотим поделиться нашими впечатлениями от знакомства с Улан-Удэ благодаря Светлане! Наша экскурсия стала настоящим погружением в самую душу города, в его самые сокровенные истории.
Н
Надежда
7 сен 2025
Огромное спасибо Светлане! Очень интересная и познавательная экскурсия!!!
Daria
3 сен 2025
Очень приятный экскурсовод
Dmitry
25 авг 2025
Великолепно.
Очень много информации, старые фото, рекомендации куда зайти на обед, где лучше купить сувениры и т. д. и т. п.
Отдельное спасибо за зонт. в день экскурсии шел дождь и Светлана принесла зонт, что бы я не промок.
Галина
20 авг 2025
Приезжая Улан-Удэ обязательно возьмите экскурсовода, только с ним Вы поймете почему этот город такой, как Вы его видите. Исторические факты, интересная кухня, архитектура зданий, причины появления памятников все нашло свое отражении в экскурсии Светланы. Очень порадовал вкусный сюрприз по окончании.
Дмитрий
8 авг 2025
Благодаря Светлане, совершили очень познавательную и интересную прогулку по историческому центру Улан-Уде. Светлана пркрасный рассказчик, все понятно, доступно, а гланое интересно. Даже зашли внутрь здания театра, посмотреть на уникальные интерьеры. Огромная благодарность за экскурсию
С
Светлана
4 авг 2025
Я в Улан-Удэ не первый раз, много слышала от местных жителей и приезжих, читала отзывы – я всегда так готовлюсь к поездкам. Но Светлана смогла удивить! Она добавляла интересные детали,
Н
Наталья
3 авг 2025
Отличная экскурсия. Спасибо Светлане огромное. Качественное наполнение, эрудиция и кругозор гида, любовь к своему краю, светлая приятная энергетика, внимательно и бережно отношение к клиенту. 3 часа пролетели как мгновение! Места подобраны интересно. Светлана рассказывает о необычных и неправильных событиях, сведения о которых почерпнуть из архивов. Супер гид, рекомендую 100 %! В следующий визит только к Светлане! 🧡💛💙
С
Светлана
2 авг 2025
Светлана-замечательный рассказчик, незаметно прошло время экскурсия по городу. Не первый раз гуляла по улицам Улан-Удэ, но узнала много нового, интересного, что даже не знают мои друзья.
Наталья
24 июл 2025
Спасибо большое Светлане за замечательную экскурсию по Улан-Удэ. Рекомендую. Светлана очень интересный рассказчик и знаток своего города. Увидите город, узнаете очень много интересного из истории и жизни города и республики Бурятия.
Ирина
15 июл 2025
Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Светлана рассказала много интересных фактов, плюс она очень легкий, приветливый и внимательный человек. Спасибо большое. Рекомендуем!
Н
Надежда
11 июл 2025
Светлана очень хороший экскурсовод, экскурсия авторская, хорошо структурирована, максимально точно и полно дается информация, воспринимать легко потому что в рассказе много относящихся к делу мини рассказов о сопутствующих событиях. Живой и интересный рассказ. Она - профессионал! И очень легко и с удовольствием приспосабливается под все инфонужды и всегда готова помочь и подсказать. В общем - человек не равнодушный к людям!)
Д
Диана
7 июл 2025
Отличная экскурсия. Все структурировано и понятно. И взрослым и детям. По пути хорошие рекомендации по покупкам. Рекомендую Светлану, как экскурсовода!
Светлана
18 июн 2025
Отличная экскурсия!
Спасибо большое Светлане! 🤩👍
Светлана рассказала много занимательно и интересного, очень хорошо провели время и узнали город)
Также Светлана подсказала, где можно перекусить и пообедать. Подстроила под нас маршрут)
Советую!
Входит в следующие категории Улан-Удэ
