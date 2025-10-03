С Светлана Спасибо, Светлане за прекрасную интересную экскурсию. Очень много знает, изучает архивы. Компания была разноаозрастная профессора и студенты. Понравилось всем!

Л Лена



Светлана – это не читать дальше просто экскурсовод, это настоящий рассказчик, который с невероятной красотой и глубиной излагает каждый нюанс, каждую особенность истории Улан-Удэ. Мы были поражены тем, как живо и увлекательно она оживляет прошлое, как тонко чувствует город и умеет передать эту любовь и знание нам. Каждая деталь, каждый факт – всё было невероятно интересно и ценно.



Мы провели время просто незабываемо, здорово и прекрасно! Благодаря Светлане Улан-Удэ открылся нам совершенно с новой стороны – через призму красоты, мудрости и истинной истории. Если вы хотите увидеть город не просто как набор достопримечательностей, а почувствовать его сердце, увидеть его через красоту глаз настоящего знатока и влюбленного в свое дело человека, то мы настоятельно рекомендуем Светлану в качестве вашего гида.



Она – именно тот экскурсовод, чьи слова оставляют след в душе и желание возвращаться сюда снова и снова. С превеликим удовольствием хотим поделиться нашими впечатлениями от знакомства с Улан-Удэ благодаря Светлане! Наша экскурсия стала настоящим погружением в самую душу города, в его самые сокровенные истории.Светлана – это не

Н Надежда Огромное спасибо Светлане! Очень интересная и познавательная экскурсия!!!

Daria Очень приятный экскурсовод

Dmitry Великолепно.

Очень много информации, старые фото, рекомендации куда зайти на обед, где лучше купить сувениры и т. д. и т. п.

Отдельное спасибо за зонт. в день экскурсии шел дождь и Светлана принесла зонт, что бы я не промок.

Галина Приезжая Улан-Удэ обязательно возьмите экскурсовода, только с ним Вы поймете почему этот город такой, как Вы его видите. Исторические факты, интересная кухня, архитектура зданий, причины появления памятников все нашло свое отражении в экскурсии Светланы. Очень порадовал вкусный сюрприз по окончании.

Дмитрий Благодаря Светлане, совершили очень познавательную и интересную прогулку по историческому центру Улан-Уде. Светлана пркрасный рассказчик, все понятно, доступно, а гланое интересно. Даже зашли внутрь здания театра, посмотреть на уникальные интерьеры. Огромная благодарность за экскурсию

С Светлана читать дальше где-то вплетала сказки-присказки, а где-то, наоборот, развеивала мифы.



Вообще, с ней было очень приятно беседовать – не было этого назидательного тона, мол, «я рассказываю – вы слушаете». Не чувствовалось, будто она умнее, а вы задаёте глупые вопросы. Всё было плавно, продуманно, время пролетело незаметно.



Буквально через 5–10 минут возникло ощущение, будто встретились подруги и просто гуляют по городу, обсуждая не только то, что видят, но и то, что чувствуют, слышат. Хотелось впитывать каждую деталь!



Очень рекомендую эту экскурсию. Я в Улан-Удэ не первый раз, много слышала от местных жителей и приезжих, читала отзывы – я всегда так готовлюсь к поездкам. Но Светлана смогла удивить! Она добавляла интересные детали,

Н Наталья Отличная экскурсия. Спасибо Светлане огромное. Качественное наполнение, эрудиция и кругозор гида, любовь к своему краю, светлая приятная энергетика, внимательно и бережно отношение к клиенту. 3 часа пролетели как мгновение! Места подобраны интересно. Светлана рассказывает о необычных и неправильных событиях, сведения о которых почерпнуть из архивов. Супер гид, рекомендую 100 %! В следующий визит только к Светлане! 🩷🧡💛💙

С Светлана Светлана-замечательный рассказчик, незаметно прошло время экскурсия по городу. Не первый раз гуляла по улицам Улан-Удэ, но узнала много нового, интересного, что даже не знают мои друзья.

С удовольствием побываю снова в этом городе, уже с новыми знаниями

Наталья Спасибо большое Светлане за замечательную экскурсию по Улан-Удэ. Рекомендую. Светлана очень интересный рассказчик и знаток своего города. Увидите город, узнаете очень много интересного из истории и жизни города и республики Бурятия.

Ирина Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Светлана рассказала много интересных фактов, плюс она очень легкий, приветливый и внимательный человек. Спасибо большое. Рекомендуем!

Н Надежда Светлана очень хороший экскурсовод, экскурсия авторская, хорошо структурирована, максимально точно и полно дается информация, воспринимать легко потому что в рассказе много относящихся к делу мини рассказов о сопутствующих событиях. Живой и интересный рассказ. Она - профессионал! И очень легко и с удовольствием приспосабливается под все инфонужды и всегда готова помочь и подсказать. В общем - человек не равнодушный к людям!)

Д Диана Отличная экскурсия. Все структурировано и понятно. И взрослым и детям. По пути хорошие рекомендации по покупкам. Рекомендую Светлану, как экскурсовода!