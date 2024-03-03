2 день

Полуостров Святой нос. Купание в горячих источниках по желанию

После завтрака отправляемся.

Дорога наша идёт на полуостров Святой Нос, который находится в Забайкальском национальном парке.

Выезжаем на лёд, осматриваем интересные и живописные места.

А они будут обязательно — это гроты и огромные наледи на скалах.

После обеда проедем по Чивыркуйскому заливу и при желании искупаемся в горячих источниках.

Змеиный источник — температура горячей воды на выходе у главного источника 40-45 °С, в зависимости от сезона года (состав вод — гидрокарбонатно-сульфатно-натриевый с содержанием сероводорода).

Вечером возвращаемся в поселок Максимиху или Усть-Баргузин.

Ужинам и отдыхаем.

Размещение на турбазе (удобства на этаже).

Баня по желанию.