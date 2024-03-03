Увидите голубой прозрачный лед, полюбуетесь красотами и знаменитыми местами озера Байкал: Чивыркуйским заливом, полуостровом Святой Нос, Ушканьими островами, Ольхоном, островом Огой, заливами Песчаная, Большая и Малая Колокольня, и множеством ледяных и снежных узоров, гротов, торосов Байкала.
фев
мар
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство со столицей Бурятии и посещение Иволгинского дацана. Встреча с Байкалом
Сбор группы в аэропорту г. Улан-Удэ.
В 9:00 часов встреча с гидом у справочной.
Посадка в микроавтобус.
Начало тура.
Рекомендуем одеваться тепло.
Обязательно брать с собой теплую обувь и одежду (даже если по прогнозу 0 градусов).
Переезд в Иволгинский район.
Посещение центра буддизма России.
Экскурсия по Иволгинскому Дацану (1,5 часа).
Отъезд в город Улан-Удэ, небольшое знакомство с городом, обед в кафе города (самостоятельно за свой счет).
Отъезд на Байкал до п. Максимиха или п. Усть-Баргузин.
Ночуем на турбазе и любуемся видом Святого Носа.
Вечером ходим по льду и осматриваем наледи, торосы.
Такое можно увидеть только с Восточной стороны Байкала.
За ужином знакомство и отдых.
Размещение на турбазе.
Ужин готовим самостоятельно, по дежурству.
Полуостров Святой нос. Купание в горячих источниках по желанию
После завтрака отправляемся.
Дорога наша идёт на полуостров Святой Нос, который находится в Забайкальском национальном парке.
Выезжаем на лёд, осматриваем интересные и живописные места.
А они будут обязательно — это гроты и огромные наледи на скалах.
После обеда проедем по Чивыркуйскому заливу и при желании искупаемся в горячих источниках.
Змеиный источник — температура горячей воды на выходе у главного источника 40-45 °С, в зависимости от сезона года (состав вод — гидрокарбонатно-сульфатно-натриевый с содержанием сероводорода).
Вечером возвращаемся в поселок Максимиху или Усть-Баргузин.
Ужинам и отдыхаем.
Размещение на турбазе (удобства на этаже).
Баня по желанию.
Переезд через весь Байкал на остров Ольхон. Осмотр гротов и наледи на скалах
Завтрак.
Сегодня один из самых насыщенных дней на льду Байкала.
Нам предстоит переехать через весь Байкал.
Внимание! Для переезда через Байкал используется техника в зависимости от состояния льда. Как правило, это могут быть автомобили класса УАЗ или аэросани, аэролодки и т. п. Техника подбирается, чтобы сделать переезд безопасным.
В стоимость не входит переезд от Максимихи или Усть-Баргузина до острова Ольхон, оплачивается дополнительно.
Мы движемся в сторону острова Ольхон.
Обед в виде пикника на льду Байкала.
Во время пути несколько раз остановимся для осмотра льда, а на Ольхоне осмотрим гроты и наледи на скалах.
Ужинаем и отдыхаем.
В солнечную погоду, нужно обязательно иметь солнечные очки!
Вечером размещаемся на турбазе экономичного класса.
Путешествие в поселок Листвянка
Завтрак.
Выезжаем с Ольхона в Листвянку.
Переезд на микроавтобусах.
Еще раз проедем по прозрачному льду.
Пересечем Ольхонские ворота.
Далее по материку мы едем в г. Иркутск.
Время в пути не менее 5 часов.
Небольшой отдых - пересадка в Иркутске и мы уже едем вдоль реки Ангара, к месту, откуда она берет свое начало.
Вечером приезжаем в п. Листвянка размещаемся на турбазе.
Ужинаем и отдыхаем.
Путешествие по льду Байкала до бухты Песчаная
Завтрак.
Супер поездка в бухту Песчаную с осмотром льда и скал.
Подготовка к поездке.
Сегодня отправляемся в путешествие по льду Байкала.
В этот день нам предстоит проехать по маршруту от п. Листвянка по знаменитой и очень живописной бухты Песчаная, мимо поселка Большое Голоустное.
Посадка на катер с воздушной подушкой под названием «Хивус».
Переезд на Хивусе (катер на воздушной подушке) оплачивается дополнительно.
Переезд по Байкалу к одной из самой живописной бухты на Байкале.
Обед на льду Байкала в виде пикника.
Обзорная прогулка по бухте, где делаем самые красивые фотографии прозрачного льда, торосов и т. п.
Переезд в Поселок Большое Голоустное.
Размещение на базе отдыха.
Ужин.
Отдых.
Катание на коньках по Байкалу
Завтрак.
Если Вы хотите сделать красивые фотографии рассвета, то необходимо будет встать пораньше.
На рассвете лед играет неповторимыми красками, красота которой завораживает.
После завтрака гуляем по Байкалу или надеваем коньки и едем кататься по Байкалу.
На коньках запросто можно пройти 10-20 км, при этом, абсолютно не чувствуя усталости.
Если не умеете кататься, то можно отлично прогуляться и пешком.
За мыс, куда мы пойдем, видно дно через лед, создается ощущение, что под ногами стеклянный пол.
Затем нас ждет экскурсия по интересным местам поселка.
Ужин.
Отъезд
Завтрак на базе отдыха.
Сбор.
Отъезд в Иркутск.
Занимает примерно 2-3 часа.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|«Эконом», удобства на этаже
|«Стандарт»
|двухместное
|83 050
|101 540
|одноместное
|95 540
|118 240
На турбазе можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Размещение в выбранной категории
- Встреча
- Трансферы по программе
- Продукты (готовим самостоятельно по очереди)
- Экскурсии и билеты в музей по программе
- Транспорт по программе
- Сбор за посещение национальных парков и заповедника
- Работа инструктора
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и из Иркутска
- Оплата за автомобиль УАЗ в 3 день
- Оплата катера на воздушной подушке
- Алкогольная и табачная продукция
- Экскурсия по г. Иркутск
- Экскурсия в этнографический комплекс «Тальцы»
- Ски-пасс в горнолыжном комплексе
- Снегоход и собачьи упряжки
- Аренда коньков
- Посещение горячих источников
- Переезд от Максимихи или Усть-Баргузина до острова Ольхон
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
Необходимо обязательно при себе иметь:
- Паспорт (для детей — свидетельство о рождении).
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).
Необходимое личное снаряжение для зимних и весенних путешествий:
Предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то что одето на Вас:
Снаряжение и аксессуары:
- Рюкзак для личный вещей 60 литров.
- Фонарь налобный.
- Очки солнцезащитные.
- Ложка, кружка, чашка, ножик.
- Спички, или зажигалку.
- Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу).
- Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях по льду озера Байкал).
Необходимая одежда:
- Нижнее белье.
- Термобелье 1 шт.
- Кофта, флиска или т. п (желательно из современных материалов).
- Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно. Куртка – утепленная с капюшоном. Брюки – защита от ветра, влаги. Можно использовать горнолыжный костюм.
- Носки простые (или трекинговые) — 2 пары.
- Носки шерстяные (трекинговые, утепленные).
- Обувь желательно 2 пары (треккинговые ботинки или другие теплые ботинки с теплой стелькой, без высокого каблука, унты).
- Трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников.
- Шапочка теплая спортивная — 2 шт.
- Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
- Перчатки утепленные и варежки зимние.
Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):
*коньки
*резинки с шипами для обуви – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ в походах по льду
Примечание: если специальное снаряжение не входит в стоимость тура, его можно взять в аренду в фирме, заранее сообщив об этом вашему менеджеру.
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого!
Правила для участников тура
- участники самостоятельно по очереди занимаются приготовлением еды на всем маршруте;
- осуществляют перенос всего необходимого снаряжения;
- помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.
Сопровождение на маршруте
На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы.
Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога.
Это не экскурсионный тур, т. к. главной целью тура является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.
Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухни, поделятся историями, которые им известны о Байкале.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Скидки
Скидки детям до 12 лет 10%.
Скидки детям до 5 лет 20%.