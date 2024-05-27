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15%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Начало: г. Улан-Удэ
22 фев в 10:00
1 мар в 10:00
от 10700091 300₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Байкал. Места силы Бурятии
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
16 мар в 10:00
7980067 830₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Начало: г. Улан-Удэ
8 фев в 10:00
10 фев в 10:00
95 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Начало: Г. Улан-Удэ, 09:00
17 июня в 09:00
24 июня в 09:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
44 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ТТатьяна8 мая 2024Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные впечатления от поездки. Всё понравилось, буду планировать следующую поездку.
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
- ЮЮлия22 июля 2023Покупали тур у "Большой Страны" Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная форма оплаты, адекватные цены.
- ШШлюпикова4 июля 2023Организация тура на высоте! Гостеприимство и комфорт на высоком уровне.
- ЕЕлена14 марта 2023Интересный насыщенный тур, много положительных впечатлений, незабываемые виды зимнего Байкала.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Иволгинский дацан»
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