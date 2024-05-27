Иволгинский дацан – туры в Улан-Удэ

Найдено 5 туров в категории «Иволгинский дацан» в Улан-Удэ, цены от 44 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Начало: г. Улан-Удэ
22 фев в 10:00
1 мар в 10:00
от 10700091 300 за человека
Байкал. Места силы Бурятии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкал. Места силы Бурятии
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
16 мар в 10:00
7980067 830 за человека
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
Начало: г. Улан-Удэ
8 фев в 10:00
10 фев в 10:00
95 000 за человека
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Начало: Г. Улан-Удэ, 09:00
17 июня в 09:00
24 июня в 09:00
69 000 за человека
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
44 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Иволгинский дацан»

Самые популярные туры этой рубрики в Улан-Удэ
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Путешествие по льду Байкала с востока на запад
  2. Байкал. Места силы Бурятии
  3. Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
  4. Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
  5. Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Мыс Хобой
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Иволгинский дацан" можно забронировать 5 авторских туров от 44 500 до 95 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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