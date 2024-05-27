Д Дмитрий Байкал. Места силы Бурятии Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.

Е Елена Байкал. Места силы Бурятии Всё чётко и по плану) Спасибо!

Т Татьяна Байкал. Места силы Бурятии Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные впечатления от поездки. Всё понравилось, буду планировать следующую поездку.

В Виктория Путешествие по льду Байкала с востока на запад Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

А Андрей Путешествие по льду Байкала с востока на запад Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».