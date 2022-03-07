В гости к хранителям веры и старины

Прикоснуться к миру древлеправославных христиан и узнать необычную историю их появления в регионе

4.5
2 отзыва
Индивидуальная
Старообрядцы Забайкалья — яркая и древняя ветвь русского народа.

В 40 километрах от Улан-Удэ вы посетите одно из их крупнейших поселений Забайкалья — Тарбагатай.

Узнаете об истории, культуре и быте «семейских» из первых уст.

Увидите аутентичные дома, 400-летние церковнославянские книги и особо почитаемые иконы.

А также проедете по местам следования протопопа Аввакума.
В гости к хранителям веры и старины
В гости к хранителям веры и старины
В гости к хранителям веры и старины
В гости к хранителям веры и старины
В гости к хранителям веры и старины
В гости к хранителям веры и старины
В гости к хранителям веры и старины
В гости к хранителям веры и старины
В гости к хранителям веры и старины
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Что вас ожидает

История забайкальского древлеправославия

По дороге из Улан-Удэ вы узнаете, кто такие «семейские», как сюда пришли, чем жили в старину, какие традиции сюда привезли и как сохранили исконный уклад жизни. Увидите живописные пейзажи долины реки Селенги — в этих местах лежал путь первого старообрядческого священника протопопа Аввакума, отправленного в заточение по указу царя Алексея Михайловича. А со смотровой площадки на горе «Спящий лев» вам откроются вдохновляющие панорамы.

Древние святыни и особенности обрядов

В Тарбагатае вы посетите церковь в честь Воздвижения Креста Животворящего — одну из первых новых старообрядческих церквей, построенных после советского периода. Рассмотрите старинные церковнославянские книги и сможете прикоснуться к иконам 400-летней давности. Среди них есть и одна из наиболее почитаемых икон древлеправославных христиан — Владимирской Божией Матери, написанная в 16 веке в Москве и привезенная сюда первыми поселенцами. Я расскажу о церковной реформе и сути раскола 1654 года. А также поясню отличия обрядов церковной службы старообрядцев и приверженцев взглядов патриарха Никона.

Усадьба забайкальского старовера и старинные избы

Далее я покажу вам дом уставщика 19 века, часовню и амбар. Вы погуляете по селу, увидите редкие сохранившиеся избы. Познакомитесь с потомками народа, отправленного еще Екатериной II осваивать территорию Бурятии. А на обратном пути подниметесь к поклонному кресту, возведенному в честь протопопа Аввакума.

Организационные детали

  • Предпочтительное время приезда — 10:00
  • Обязательно наличие теплой одежды и обуви в зимний и осенне-весенний периоды
  • В течение дня у вас будет время, чтобы сделать красивые фотографии и купить сувениры

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вера
7 мар 2022
У меня была индивидуальная экскурсия и проходила она в виде беседы. Возможно, чтобы гид-водитель не отвлекался от вождения, можно (по желанию туриста) предлагать аудиозапись экскурсии. А если вопросы появятся, их можно задавать и тогда обсуждать. Может этот вариант будет более суховат, но,полагаю, более информативен. Благодарю за поездку, знакомство с музеем, вкуснейшие обед! Спасибо!
С
6 мар 2022
Отличная была поездка, спасибо Александру! Очень интересный, толковый рассказ о жизни и истории староверов в Бурятии из первых уст, от человека, принадлежащего к этому достаточно закрытому, тщательно сохраняющему свои устои народу. Знакомство с бесподобным, очень органичным, и во многом уникальным, музеем быта прошлых лет, созданным батюшкой старообрядческой церкви, отцом Сергием. Также всем рекомендую отобедать у матушки Александра, бесподобно вкусно и очень сытно!
С большим уважением и почтением, благодарные Юрий и Светлана.

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