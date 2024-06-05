1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Душевная прогулка по Улан-Удэ: путешествие по буддийской столице
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие к горе Баян-Хонгор и Ацагатскому дацану
Загадочный мир хори-бурят ждет вас в экскурсии, где древние традиции встречаются с природной красотой
«Вы познакомитесь с одной из самых аутентичных и колоритных частей бурятского этноса, залюбуетесь сибирскими лесами и пейзажами горы Баян-Хонгор»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
29 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ: экскурсия с погружением в культуру и религию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
«Величественное озеро несомненно обладает особым духом таинственности и притягательности»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Мини-группа
4 часа
В тренде
Шаманский треугольник: экскурсия по святыням Бурятии
Вместе отправимся в путешествие по древним шаманским святыням, ощутим мощь сакральных мест и загадки истории
Начало: На площади Советов
«Шаманские горы одинаково манят ценителей сибирской природы и искателей мест силы»
10 июня в 11:30
11 июня в 10:30
39003 705₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Иволгинский дацан и священные места: духовное путешествие
Познайте духовное богатство Бурятии, посетив уникальные священные места и центр буддизма России
Начало: Гостиница Бурятия
«Все относятся к охраняемым объектам природы Байкала, имеют разный состав воды и помогают при определенных болезнях (кишечных, легочных, сердечных)»
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: Гостиница Бурятия
«Чтобы познакомиться с природой величественного Байкала, мы отправимся в путешествие по самым интересным природным объектам его восточного побережья»
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
16 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ: путешествие в историю
Экскурсия по Улан-Удэ: исследуйте городскую историю и бурятскую культуру с локальным гидом
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
9 340₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Познакомившись с местными религиями, мы поедем наслаждаться природными красотами Бурятии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2990026 910₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
В гости к хранителям веры и старины: экскурсия в Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия в Тарбагатай - уникальная возможность познакомиться с культурой старообрядцев Забайкалья и увидеть редкие исторические артефакты
«Увидите живописные пейзажи долины реки Селенги — в этих местах лежал путь первого старообрядческого священника протопопа Аввакума, отправленного в заточение по указу царя Алексея Михайловича»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Уникальное путешествие по Байкалу: маяк, источник и бухта
Вас ждет погружение в атмосферу Байкала: от легендарных мест до тайных уголков с истинным духом Сибири
Начало: На площади Советов
«Природный памятник — Камень-черепаха»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
«Для этого по перешейку доберемся до полуострова Святой нос: высота гор здесь — около 2000 метров, а на вершинах даже в начале лета можно увидеть снежные шапки»
Завтра в 14:30
10 июня в 10:00
от 25 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Легенды кочевников: погружение в древние традиции и места силы Бурятии
Приключение в Улан-Удэ: загадки прошлого и сакральные места в экскурсии «Легенды кочевников»
Начало: У гостиницы Байкал Плаза
«Мы покажем вам места, которые хранят следы древних цивилизаций, где сила и энергия сибирской природы ощущаются в шорохе листьев, в каждом порыве ветра»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 18 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Байкал и горячие источники: уникальное путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в красоту Байкала, насладитесь природой Чивыркуйского залива и расслабьтесь в горячих источниках
Начало: На площади Советов
«Вы зарядитесь энергией великого озера, полюбуетесь окружающими его сказочными лесами, заглянете в пещеры с гротами и отдохнёте на горячих источниках»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Дворец богини Янжимы: эксклюзивное путешествие в сердце Бурятии
Встречайте рассвет в священных местах Бурятии, где каждый камень дышит историей и мудростью
«Также вы узнаете об особом сакральном статусе Баргузинской долины и откроете много других интересных фактов о природе и истории края»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Посольское - жемчужина Байкала: экскурсия из Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Забайкалья с экскурсией в Посольское, где история и природа сплетаются воедино
«В селе на берегу нашего легендарного озера вы первым делом познакомитесь с его главным украшением — белоснежным монастырём 17 века, одним из старейших архитектурных памятников Забайкалья»
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Групповая экскурсия в Верхнюю Берёзовку: дацан и этномузей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: посещение священного дацана и уникального этномузея под открытым небом
Начало: На площади Советов
«Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок на природе»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная поездка в Баргузинский дацан: Йога, ритуалы и природа Байкала
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
«По дороге будем любоваться сибирскими ландшафтами, потоками горных рек, покатыми валунами и безлюдными песчаными пляжами до самого горизонта»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
10 часов
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Начало: На площади Советов
«Здесь не только удивительная природа, но и богатая духовная культура, которая хранит ценности буддистов, шаманистов и староверов»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 900₽ за человека
Групповая
12 часов
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
Удивительные красоты Ольхона, легенды и священные места ждут вас. Мыс Хобой, гора Жима, Саган-Хушин и «Хранитель Байкала» - всё это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Улан-Удэ
«Нужно лишь знать, у какой из гор просить — подробнее об этом наш гид расскажет вам на месте»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
13 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуру. Настя, наш замечательный экскурсовод,
- ТТатьяна3 июня 2024Елене и я Юрию, с которыми мы были на экскурсии огромное спасибо. Все было очень интересно и познавательно. Очень позитивные экскурсоводы, у нас море впечатлений! Красота и загадочность мест необыкновенная!
- ЮЮлия3 июня 2024Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
- ￼￼Kira1 июня 2024Прекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всячески нас подбадривал))) все прошло отлично!
- ￼￼Kira1 июня 2024Отдыхали в мае 2024 г. Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание.
- ККатерина1 июня 2024Спасибо за великолепную экскурсию! Самые приятные впечатления, все было на высшем уровне.
- ТТатьяна31 мая 2024Георгий супер! Экскурсия прошла очень интересно и познавательно, душевно! Всем рекомендую!
- ААнастасия31 мая 2024Хотели съездить на Ольхон одним днем, но в этот день Туров не было из-за погоды. А день всего был один
- ТТатьяна30 мая 2024Классная и познавательная поездка! всем рекомендую! Анастасия и Георгий- супер, экскурсия- огонь!
- ЮЮлия26 мая 2024Мы оказались единственными в этот день, и попросили гида нас встретить в аэропорту. Марианна все устроила. После перелета было приятно
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Природа и пейзажи»
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