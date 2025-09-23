Dimitriy проводит ещё 1 экскурсию

Погрузитесь в таинственный мир Бурятии! Посетите Свято-Троицкий Селенгинский монастырь, основанный в XVII веке, и насладитесь его атмосферой тишины.В селе Дулан загляните в священное место буддистов - дацан Дамба Даржалин, где

узнаете о сочетании буддизма, христианства и шаманизма в Бурятии. Затем отправляйтесь в село Сухая на берегу Байкала, чтобы полюбоваться его красотами и особенностями микроклимата. Завершите день на открытых горячих источниках, восстанавливая силы и наслаждаясь пейзажами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а природа Бурятии раскрывается во всей красе. В это время можно насладиться прогулками по берегу Байкала и купанием в термальных источниках. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, что добавляет особого шарма. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учесть, что холодная погода может ограничить некоторые активности на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.