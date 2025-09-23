Dimitriy проводит ещё 1 экскурсию

Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Погрузитесь в таинственный мир Бурятии! Посетите Свято-Троицкий Селенгинский монастырь, основанный в XVII веке, и насладитесь его атмосферой тишины.
В селе Дулан загляните в священное место буддистов - дацан Дамба Даржалин, где читать дальшеуменьшить
узнаете о сочетании буддизма, христианства и шаманизма в Бурятии.
Затем отправляйтесь в село Сухая на берегу Байкала, чтобы полюбоваться его красотами и особенностями микроклимата. Завершите день на открытых горячих источниках, восстанавливая силы и наслаждаясь пейзажами
Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а природа Бурятии раскрывается во всей красе. В это время можно насладиться прогулками по берегу Байкала и купанием в термальных источниках. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, что добавляет особого шарма. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учесть, что холодная погода может ограничить некоторые активности на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Свято-Троицкий Селенгинский монастырь
Дацан Дамба Даржалин
Байкал
Термальные источники
Описание экскурсии
Бурятия: буддизм и христианство
Вы посетите первый православный монастырь в Забайкалье — мужской Свято-Троицкий Селенгинский монастырь, основанный в конце XVII века. Погуляете по его уютному дворику, полюбуетесь видами на реку Селенга и ощутите царящую здесь атмосферу тишины и уединения. Далее отправитесь в село Дулан, чтобы заглянуть в священное место буддистов — Байкальский дацан Дамба Даржалин. Я расскажу, какая история за ним стоит и как в Бурятии сочетаются буддизм, христианство и шаманизм.
Байкал и термальные источники
Познакомившись с местными религиями, мы поедем наслаждаться природными красотами Бурятии. Вы посетите село Сухая, расположенное прямо на берегу Байкала. Погуляете по берегу великого озера, раскроете особенности микроклимата Байкальской котловины и узнаете, как они влияют на жизнь человека. В завершение отдохнете на открытых горячих источниках: подышите свежим воздухом, восстановите силы и полюбуетесь окружающими пейзажами.
Организационные детали
Билеты на термальные источники не включены в стоимость — 300 рублей с человека
По желанию можно организовать подробную экскурсию по монастырю и (или) дацану с местными гидами. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1886 туристов
Я Дмитрий, родился в Улан-Удэ и учился в Иркутске. Благодаря многолетней работе на Байкале изучил сферу гостеприимства вдоль и поперёк. Мои специализации: остров Ольхон и Бурятия, мореходство на Байкале, ледовые дороги Байкала.
Наша команда в первую очередь занимается поездками в городах Иркутск и Улан-Удэ. Специализируемся на путешествиях из города Иркутска на остров Ольхон и из города Улан-Удэ в посёлок Усть-Баргузин.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Были на Байкале с Георгием. И это очень хорошо! Информация на всем маршруте, в т. ч. и на обратной дороге. Посещение всех значимых мест, которые были доступны в течение такого читать дальшеуменьшить
короткого промежутка времени (1 световой день в конце сентября). Короче - Георгий прекрасный рассказчик, влюбленный в Бурятию, прекрасный водитель и вообще прекрасный в общении человек. Рекомендуем! Байкал должен увидеть каждый житель страны.
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Асия
Наш экскурсовод был Георгий, однозначно советую. Человек глубокий, с всесторонними познаниями, широкой осведомлённости по любому вопросу. Актерски доносит информацию, с примерами и образами, которая легко остается в голове. По пути до Великого Байкала, посетите много интереснейших мест. Эта экскурсия не оставит никого без прекрасных впечатлений!!! Георгий спасибо!!!
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Вадим
В поездке в Улан-Удэ главное,что хотелось увидеть - это Байкал. Но здорово, что покорил не только Байкал, а удалось познакомиться с Бурятией. Много интересного рассказал и показал гид Георгий. Думаю, читать дальшеуменьшить
что поездка именно с ним стала не только познавательной, принесла массу ожидаемых великолепных впечатлений, но и была прекрасно организована, мы чувствовали, что гид старался сделать всё, чтобы туристы запомнили этот день и не сомневались в правильности выбора экскурсии и, конечно, организаторов. Для первого знакомства с Бурятией смело выбирайте тур "Из Улан-Удэ - на Байкал '.
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К
Кристина
Мечты должны сбываться, несмотря ни на что! Низкий поклон от нас с подругой гиду Георгию! Гоша, ждём тебе руку, даём пять и обнимаем-это было незабываемо, спасибо тебе за исполнение мечты читать дальшеуменьшить
увидеть Байкал, несмотря на то, что сегодня все было против, особенно погода, а время максимально ограничено! Но, благодаря твоему профессионализму, ответственности, знаниям и классной компании все свершилось и прошло на УРА! Это было круто 😉. Мы уже наметили себе будущие маршруты и воплощать их будем только с тобой!
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Светлана
Весь экскурсионный день с нами был Сергей, прекрасный рассказчик и хороший собеседник. Мы посетили все заявленные объекты, получили массу интересной информации и огромное удовольствие от экскурсии. Всем рекомендую эту экскурсию, а Сергея, как профессионального экскурсовода! Спасибо.
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Денис
Хочеться от всей души поблогодарить Дмитрия, который организовал для меня прекрасную индивидуальную программу с осмотром максимального количества достопримечательностей! Дмитрий обладает энциклопедическими знаниями об истории, культуре и природе своего родного края, а, что самое приятное, сам испытывает искреннее удовольствие и ловит кайф от своей работы. Если вдруг Вы приедите на Байкал - очень рекомендую Дмитрия, прекрасного специалиста и замечательного человека.