Dimitriy проводит ещё 1 экскурсию

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Из Улан-Удэ — на Байкал!

Насладиться красотой священного озера, отдохнуть на горячих источниках и посетить дацан и монастырь

Dimitriy
Dimitriy – представитель из Улан-Удэ
Приглашаю погрузиться в таинственный, многокультурный и невероятно живописный мир Бурятии! Вы побываете в старинном Свято-Троицком Селенгинском монастыре, прикоснетесь к религиям Востока в дацане Дамба Даржалин и услышите о традициях и праздниках коренных жителей.

А еще полюбуетесь Байкалом, прекрасным в любое время года.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 900 ₽ за экскурсию

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Из Улан-Удэ — на Байкал!
Из Улан-Удэ — на Байкал!

Что вас ожидает

Бурятия: буддизм и христианство
Вы посетите первый православный монастырь в Забайкалье — мужской Свято-Троицкий Селенгинский монастырь, основанный в конце XVII века. Погуляете по его уютному дворику, полюбуетесь видами на реку Селенга и ощутите царящую здесь атмосферу тишины и уединения. Далее отправитесь в село Дулан, чтобы заглянуть в священное место буддистов — Байкальский дацан Дамба Даржалин. Я расскажу, какая история 📖 за ним стоит и как в Бурятии сочетаются буддизм, христианство и шаманизм.

Байкал и термальные источники
Познакомившись с местными религиями, мы поедем наслаждаться природными красотами Бурятии. Вы посетите село Сухая, расположенное прямо на берегу Байкала. Погуляете по берегу великого озера, раскроете особенности микроклимата Байкальской котловины и узнаете, как они влияют на жизнь человека. В завершение отдохнете на открытых горячих источниках: подышите свежим воздухом, восстановите силы и полюбуетесь окружающими пейзажами.

Организационные детали

  • Билеты на термальные источники не включены в стоимость — 300 рублей с человека
  • По желанию можно организовать подробную экскурсию ⛳ по монастырю и (или) дацану с местными гидами. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Из Улан-Удэ — на Байкал!
Из Улан-Удэ — на Байкал!
Из Улан-Удэ — на Байкал!
Из Улан-Удэ — на Байкал!
Из Улан-Удэ — на Байкал!
Из Улан-Удэ — на Байкал!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dimitriy
Dimitriy
Наша команда занимаемся туризмом на Байкале уже более 10 лет, за это время мы приобрели огромный багаж опыта и успели поработать с гостями со всей России и всего мира. Во времена пандемии разработали новые микро-туры, формат, который подходит всем без исключения и поможет вам составить цельное первое впечатление об Иркутске, Улан-Удэ и Байкале в целом.
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Dimitriy проводит ещё 1 экскурсию

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