Dimitriy проводит ещё 1 экскурсию

Бурятия: буддизм и христианство Вы посетите первый православный монастырь в Забайкалье — мужской Свято-Троицкий Селенгинский монастырь, основанный в конце XVII века. Погуляете по его уютному дворику, полюбуетесь видами на реку Селенга и ощутите царящую здесь атмосферу тишины и уединения. Далее отправитесь в село Дулан, чтобы заглянуть в священное место буддистов — Байкальский дацан Дамба Даржалин. Я расскажу, какая история 📖 за ним стоит и как в Бурятии сочетаются буддизм, христианство и шаманизм.
Байкал и термальные источники Познакомившись с местными религиями, мы поедем наслаждаться природными красотами Бурятии. Вы посетите село Сухая, расположенное прямо на берегу Байкала. Погуляете по берегу великого озера, раскроете особенности микроклимата Байкальской котловины и узнаете, как они влияют на жизнь человека. В завершение отдохнете на открытых горячих источниках: подышите свежим воздухом, восстановите силы и полюбуетесь окружающими пейзажами.
Организационные детали
Билеты на термальные источники не включены в стоимость — 300 рублей с человека
По желанию можно организовать подробную экскурсию ⛳ по монастырю и (или) дацану с местными гидами. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша команда занимаемся туризмом на Байкале уже более 10 лет, за это время мы приобрели огромный багаж опыта и успели поработать с гостями со всей России и всего мира. Во времена пандемии разработали новые микро-туры, формат, который подходит всем без исключения и поможет вам составить цельное первое впечатление об Иркутске, Улан-Удэ и Байкале в целом.