Dimitriy проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Бурятия: буддизм и христианство

Вы посетите первый православный монастырь в Забайкалье — мужской Свято-Троицкий Селенгинский монастырь, основанный в конце XVII века. Погуляете по его уютному дворику, полюбуетесь видами на реку Селенга и ощутите царящую здесь атмосферу тишины и уединения. Далее отправитесь в село Дулан, чтобы заглянуть в священное место буддистов — Байкальский дацан Дамба Даржалин. Я расскажу, какая история 📖 за ним стоит и как в Бурятии сочетаются буддизм, христианство и шаманизм.

Байкал и термальные источники

Познакомившись с местными религиями, мы поедем наслаждаться природными красотами Бурятии. Вы посетите село Сухая, расположенное прямо на берегу Байкала. Погуляете по берегу великого озера, раскроете особенности микроклимата Байкальской котловины и узнаете, как они влияют на жизнь человека. В завершение отдохнете на открытых горячих источниках: подышите свежим воздухом, восстановите силы и полюбуетесь окружающими пейзажами.

Организационные детали